Trump szerint Zelenszkij támogatottsága már alig mérhető, ezért új választásokat akar – az ukrán elnök keményen reagált

Az Európai Bizottság sem ment el szó nélkül a vita mellett. Anitta Hipper szóvivő emlékeztetett: Ukrajna még mindig teljes körű orosz agresszió alatt áll, ami alapvetően korlátozza a demokratikus folyamatok lebonyolíthatóságát.

Kivételes időket élünk… Zelenszkij elnök demokratikusan megválasztott vezető, és a választást akkor kell megtartani, amikor a körülmények ezt lehetővé teszik”

– fogalmazott Hipper. Brüsszel tehát egyértelműen óvatosságra int, és nem látja időszerűnek a választások erőltetését a frontvonalak és a folyamatos orosz rakétatámadások árnyékában.

Trump 4 százalékos állítása – Zelenszkij szerint orosz propaganda

A vita akkor kapott új lendületet, amikor Trump februárban, Mar-a-Lagóban újra felkarolta az oroszok által sulykolt követelést az ukrán választás megtartására. Az amerikai elnök ekkor egy konkrét számot is bedobott: