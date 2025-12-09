Ft
Washington Zelenszkij Kijev Donald Trump

Trump szerint Zelenszkij támogatottsága már alig mérhető, ezért új választásokat akar – az ukrán elnök keményen reagált

2025. december 09. 17:54

Brüsszel közben hallani sem akar olyan választásról, ahol leválthatják Zelenszkijt.

2025. december 09. 17:54
null

Volodimir Zelenszkij kijelentette: készen áll az ukrán elnökválasztás megtartására, ha eljön az ideje – olvasható a Kárpáthír cikkében. Az ukrán államfő ezzel Donald Trump amerikai elnök legutóbbi nyomásgyakorlására reagált – 

Washingtonból ugyanis egyre erősebben sürgetik Kijevet, hogy tartson választást a háború közepette is.

A választási kérdés nem először kerül elő a Trump-környezet részéről. A korábbi amerikai adminisztráció emberei – köztük Steve Bannon – folyamatosan napirenden tartják a témát, sőt Bannon korábban még a támogatások felfüggesztését is felvetette, ha Kijev nem tesz „politikai engedményeket”.

Brüsszel óv: „Kivételes időket élünk"

Az Európai Bizottság sem ment el szó nélkül a vita mellett. Anitta Hipper szóvivő emlékeztetett: Ukrajna még mindig teljes körű orosz agresszió alatt áll, ami alapvetően korlátozza a demokratikus folyamatok lebonyolíthatóságát.

Kivételes időket élünk… Zelenszkij elnök demokratikusan megválasztott vezető, és a választást akkor kell megtartani, amikor a körülmények ezt lehetővé teszik” 

– fogalmazott Hipper. Brüsszel tehát egyértelműen óvatosságra int, és nem látja időszerűnek a választások erőltetését a frontvonalak és a folyamatos orosz rakétatámadások árnyékában.

Trump 4 százalékos állítása – Zelenszkij szerint orosz propaganda

A vita akkor kapott új lendületet, amikor Trump februárban, Mar-a-Lagóban újra felkarolta az oroszok által sulykolt követelést az ukrán választás megtartására. Az amerikai elnök ekkor egy konkrét számot is bedobott:

Kellemetlen ezt mondani, de Zelenszkij támogatottsága 4%-ra csökkent.”

Az ukrán államfő ezt nem hagyta szó nélkül: szerinte Trump orosz dezinformáció áldozata, és a 4 százalékos adatnak semmilyen valóságalapja nincs.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 

nemecsek-3
2025. december 09. 18:04
Szerintem arra a 3 napra Putyin örömmel hirdetne moratoriumot a hadműveletek felfüggesztésére, bár kérdés, hogy egy új kormány hatásköre milyen területre terjedne ki
