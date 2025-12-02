Brüsszel új terve komoly változásokat hozhat, Ukrajna is eleshet egy kulcsfontosságú jogtól

Váratlan fordulat: Magyarország miatt zárhatják ki Ukrajnát az Európai Unióból
Legalábbis ezzel próbálják meggyőzni Orbán Viktort.
Az unió a bővítési folyamat átalakítására készül, hogy a frissen csatlakozó országok ne használhassák fel a tagságot más jelöltek megakasztására. Uniós források szerint Ukrajna és a jövőbeli új tagok sem élhetnének vétójoggal más államok tárgyalásainak blokkolására.
A Vijesti montenegrói lap szerint az uniós taggá válás után Ukrajna és a többi új belépő nem élhetne vétójoggal más csatlakozni kívánó országok tárgyalási folyamatának megakasztására. A lap uniós forrásai szerint Montenegró csatlakozási szerződésébe olyan szabályt illesztenének, amely egyetlen területen nem biztosítana vétójogot az új tagoknak, szemben az őshonos tagállamokkal. Minden más kérdésben továbbra is ugyanúgy vétózhatnának, kivéve az úgynevezett időszakos védzáradékokat, amelyek hat hónaptól több évig tartó korlátozásokat írhatnak elő.
A Vijesti szerint a német javaslatot az uniós tagállamok jelentős része teljes mértékben elfogadta, és gyakorlatilag konszenzus van arról, hogy ez kerüljön be Montenegró csatlakozási szerződésébe. A lépés fő célja a lap uniós forrásai szerint az, hogy megakadályozzák a nyugat-balkáni történelmi viszályok átgyűrűzését az unió bővítési folyamatába. A lap hangsúlyozza, nem kell különösebb jártasság az európai balkáni kapcsolatok terén ahhoz, hogy megértsük, a javaslat elsődleges mozgatórugója az, hogy Szerbia és Koszovó ne tudják egymást blokkolni.
A cikk szerint Edi Rama albán miniszterelnök már jelezte, hogy Tirana kész lemondani erről a vétójogról, sőt kifejezetten szívesen adná fel. A Vijesti által idézett forrás úgy fogalmaz:
A vétó csak a bővítésre korlátozódik, bármi, ami ezen túlmenne, fenyegetné az egyenlőség jogát, és így az EU alapjait ásta volna alá.
A cikk szerint a vétójog elvételéről szóló vita eredetileg német agytrösztök és brüsszeli újságírók felvetéseiből indult, majd a Financial Timesban adott interjúja miatt Marta Kos európai biztost is érintette, erről a Mandiner is írt. A lap szerint azonban „válaszait félreértelmezték”, és a brit lap később javította a szöveget, bár a közvélemény erre alig figyelt fel. Kos ugyanis nem a vétó megszüntetéséről beszélt, hanem a korábban is létező védzáradékokról, amelyek – ahogy a Vijesti írja – „már Bulgária, Románia és Horvátország csatlakozási szerződésében is szerepeltek”.
Ezt is ajánljuk a témában
Legalábbis ezzel próbálják meggyőzni Orbán Viktort.
A lap felidézi, hogy a védzáradékokat korábban nem követte komoly ellenőrzés, ami hibás gyakorlatnak bizonyult, különösen Bulgária esetében, amely anélkül úszta meg a következményeket, hogy maradéktalanul végrehajtotta volna a feltételeket. Éppen ezért az EU most részletesebben és szigorúbban határozza meg a vizsgálatot és a szankciókat, különösen
A Vijesti úgy tudja, a védzáradékok már a ratifikációs időszakban érvényesülhetnek, vagyis attól a pillanattól, hogy aláírják a csatlakozási szerződést, egészen a formális belépésig.
Belépés után pedig ideiglenes jelleggel maradnak érvényben, minimum fél évig, de akár több évig is.
A lap beszámolója szerint uniós jogi szakértők úgy vélik, hogy az olyan mélyebb változtatások, mint például a Lisszaboni Szerződés 7. cikkének módosítása, nem valósíthatók meg egy csatlakozási szerződésen keresztül. A Vijesti forrásai szerint ez túl kockázatos lenne, mert a 7. cikk gyenge hatékonysága ellenére is olyan terület, amelynek újranyitása „Pandora szelencéjét” nyitná meg.
A cikk azt is megjegyzi, hogy a jelenlegi uniós erőviszonyok mellett a 7. cikk módosítása politikailag is szinte lehetetlen, hiszen ahogy írják, „Orbán és Fico meg tudják védeni egymást”, ahogyan korábban Orbán és Kaczyński is kölcsönösen védték egymást, amikor szankciós eljárások indultak.
A Vijesti információi szerint Montenegró jó esélyekkel rendelkezik arra, hogy decemberben öt tárgyalási fejezetet lezárjon, bár a lap hozzáteszi, ez még nem teljesen biztos. Franciaország egyes fenntartásai miatt Podgorica intézményeinek – a parlamentnek és a kormánynak – még több vállalást kell teljesítenie december 10-ig. A források szerint a Velencei Bizottságra váró alkotmánybírósági kinevezések elmaradása nem akadályozza ugyan a fejezetek lezárását, de a bővítési vitában problémaként előkerülhet. A cikk szerint a munkát egy ad hoc munkacsoport is segíti, amelyet kifejezetten Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozására hoznak létre.
A lap forrása szerint bármely csatlakozási szerződésnek ugyanazokat a jogokat kell garantálnia, mint az őshonos tagoknak, mert az EU az egyenlőség elvére épül.
A Vijesti beszámolója rámutat, hogy a 31. fejezet lezárását a következő időszakra halasztották, mert a Bizottság szerint kockázatos lenne most erőltetni, és ezzel felesleges vitákat, sőt akár blokkolási kísérleteket is előidézhetne például Horvátország részéről. Ez pedig – ahogy a lap fogalmaz – „az utolsó dolog, amire Podgoricának most szüksége van”.
A lap hozzáteszi, hogy a bővítés egészét mérgezővé tette Szerbia és Oroszország hibrid háborúja, valamint az Ukrajna elleni tényleges orosz támadás, ezért a tagállamok különösen óvatosak minden olyan ponttal kapcsolatban, amely újabb konfliktusokat ültetne át az uniós döntéshozatalba.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP