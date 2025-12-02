Brüsszel új terve komoly változásokat hozhat, Ukrajna is eleshet egy kulcsfontosságú jogtól

A Vijesti montenegrói lap szerint az uniós taggá válás után Ukrajna és a többi új belépő nem élhetne vétójoggal más csatlakozni kívánó országok tárgyalási folyamatának megakasztására. A lap uniós forrásai szerint Montenegró csatlakozási szerződésébe olyan szabályt illesztenének, amely egyetlen területen nem biztosítana vétójogot az új tagoknak, szemben az őshonos tagállamokkal. Minden más kérdésben továbbra is ugyanúgy vétózhatnának, kivéve az úgynevezett időszakos védzáradékokat, amelyek hat hónaptól több évig tartó korlátozásokat írhatnak elő.

Uniós források szerint Ukrajna sem vétózhatná meg más országok csatlakozási tárgyalásait, ha életbe lép a bővítési folyamatot átalakító új brüsszeli terv.

Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

Ukrajna kimaradna a bővítés vétójogából

A Vijesti szerint a német javaslatot az uniós tagállamok jelentős része teljes mértékben elfogadta, és gyakorlatilag konszenzus van arról, hogy ez kerüljön be Montenegró csatlakozási szerződésébe. A lépés fő célja a lap uniós forrásai szerint az, hogy megakadályozzák a nyugat-balkáni történelmi viszályok átgyűrűzését az unió bővítési folyamatába. A lap hangsúlyozza, nem kell különösebb jártasság az európai balkáni kapcsolatok terén ahhoz, hogy megértsük, a javaslat elsődleges mozgatórugója az, hogy Szerbia és Koszovó ne tudják egymást blokkolni.