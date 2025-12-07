Ft
12. 07.
vasárnap
székelyföldi FC Argeș incidens futballhuligán ultra zászló gyűlölet FK Csíkszereda

Újabb botrány Székelyföldön: futballhuligánok tépték le a magyar lobogót (VIDEÓ)

2025. december 07. 10:27

Futballmeccs közben rongálták meg a magyar zászlót Csíkszeredában – a jelenetet videóra vették és büszkén feltöltötték Facebookra.

2025. december 07. 10:27
null

Újabb incidens történt a székelyföldi futballpályákon: 

szombat este az FC Argeș ultrái letépték a magyar zászlót Csíkszeredában, az FK Csíkszereda – FC Argeș mérkőzés alatt. 

 

Az esetről videó is készült, amelyet azonnal feltöltöttek a Facebookra. A találkozó nem hozott örömöt a hazai szurkolóknak: a székelyföldi csapat gyenge formában játszott, gólt sem szerzett, míg a vendégek kétszer is betaláltak.

Nem ez az első alkalom, hogy zászlókat tépnek le Hargita megyében. Néhány hete a Kolozsvári Universitatea vendégszurkolói hasonló akciót hajtottak végre, amikor a Csíkszeredából való távozás közben 

székely és magyar zászlókat rongáltak meg. 

Az akkori felvételek alapján büntetőeljárás indult.

A rendőrség most is nyomoz: 

rongálás, valamint közösség elleni uszítás és gyűlöletre való felbujtás gyanújával vizsgálják az ügyet. 

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a felvételek alapján azonosítják az elkövetőket. A hatóságok szerint a futballhuliganizmus és az etnikai szimbolumok elleni támadások egyre gyakoribbak, és minden esetet komolyan vesznek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alex Nicodim / AFP

Nyégé
2025. december 07. 11:07
A mócok leszármazottjai ápolják hagyományaikat.
apro_marosan_petergabor
2025. december 07. 11:05
Wlachok (oláhok), nektek Havasalföldön lenne a helyetek, ott elmegy még ez a viselkedés! 1851 előtt még nem is létezett "Románia" az egész művi. Olahország 400 évig a törökök vazallusa volt - önállóan sem levegőt nem tudtatok venni sem fingani - a Kárpátokon túl. Akkor mire ekkora pofátok?
counter-revolution
2025. december 07. 11:02
A Sepsi OSK áruló vezetése a Facebookon boldog születésnapot kívánt Romániának...
kakukk_madar
2025. december 07. 10:59 Szerkesztve
Az évszázadokat átölelő tudatos "érzékenyítés", hol a focipályákon, orvosi rendelőkben, munkahelyeken, iskolákban, templomokban, a progresszív és nem progresszív médiában, politikában, üzleti életben stb. mindig előbukkan. Erre vannak szocializálva, hogy érezztessék a magyarokkal a törődést.
