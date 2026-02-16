Ft
tisza párt radnai márk szeretetország Magyar Péter gyűlölet

Radnai Márk jelezte, ők nem olyanok, mint a gyűlölködő fideszesek, aztán börtönnel fenyegetett

2026. február 16. 19:02

Tökélyre fejlesztette az alternatív valóságot Magyar Péter kisbarátja, aki szerint tiszta és szép kampányt folytat a Tisza Párt, ellenben a nemzeti oldal uszít, gyűlölködik és megfélemlít.

2026. február 16. 19:02
null
Szabó Gergő
Szabó Gergő
Pesti Srácok

„Márki Márk ugyanis a kötelező tudathasadást tökélyre fejlesztette, szánalmas kis böffenetét a következő szavakkal nyitotta, utalva a kormányra és a jelenlegi vezetésre: 

»Békésen átadják majd a kormányzást és ellenzékből politizálnak tovább, miközben végignézik premier plánban, ahogy a korrupt haverokat bilincsben vezetik el?«

Egyből börtön, még április 12-e éjszakáján, elvégre ilyen a Szeretetország. Ez a puha csiga nagyon vérszomjas tud lenni, arról okoskodik ezt követően, hogy majd hogyan lesz elszámoltatás és Márkcica nehezen képzeli el azt is, hogy a Fidesz békésen átadja a kormányzást. Ne feledjük, tényként kezeli, hogy a szekta győzelmet arat. A reggeli toalett közben pedig vágyik a bosszúra, mint egy akkurátusan készülődő, egyenruháját finom mozdulatokkal gombolgató, beteg lelkű SS-tiszt. De remek a fantáziája a fiúnak, mert tovább »gondolkodik« és saját gyűlöletét gyorsan a másikra vetíti ki:

»Vagy inkább megpróbálnak lelépni még a választások estéjén? Esetleg megpróbálnak időt nyerni egy rendkívüli helyzetre hivatkozva? Vagy elkezdenek egymásra terhelő vallomásokat tenni?«

Beszél még szétvert családokról, amelyek a politika – pontosabban a Fidesz – miatt nem beszélnek egymással, gyűlölet és félelem uralkodik az országban Márki Márk szerint, de azon nem gondolkodott, hogy ezt a feneketlen gyűlöletet pont a szektavezére és plüssfőnöke hintette el nagy bosszúvágyában és azóta is mélyíti az árkokat. Az alternatív valóság nem engedi a tényekkel való szembenézést. Így hát a húsz év letöltendők, a program nélküli harácsolási vágy, a bosszúvágy és a kicsinyes uralkodhatnék tölti ki az üresfejű Márki Márk nem létező gondolatait, de jó bolsevikként a másikat vádolja mindezzel.”

 Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

