„Márki Márk ugyanis a kötelező tudathasadást tökélyre fejlesztette, szánalmas kis böffenetét a következő szavakkal nyitotta, utalva a kormányra és a jelenlegi vezetésre:

»Békésen átadják majd a kormányzást és ellenzékből politizálnak tovább, miközben végignézik premier plánban, ahogy a korrupt haverokat bilincsben vezetik el?«