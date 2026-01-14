„Ha nem értesz egyet, takarodj az országból” – ismert rapper rántotta le a leplet a tiszás gyűlölködőkről

A népszerű előadóművész, Rácz Béla, ismertebb nevén Young G a közösségi oldalára feltöltött videójában mondta el a véleményét a tiszások által gerjesztett gyűlöletcunamiról. Az évtizedekkel ezelőtt egy valóságshow-ban feltűnt rapper úgy fogalmazott, a legdurvább, hogy épp azok gerjesztik a feszültséget, akik közben a toleranciáról és az elfogadásról beszélnek. Amióta megjelent a Tisza, árad a gyűlölet.

Apa vagyok, férj vagyok, rapper vagyok, dolgozó ember – másokért is felelősséggel. Lehet más véleményünk, lehet vitánk, de a gyűlölet, a megfélemlítés és az ellehetetlenítés nem megoldás”

– fogalmazott a rapper, utalva a Magyar Péter vezette Tisza párt által meghonosított gyűlölködő hangnemre.