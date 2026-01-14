Ft
Tisza gyűlölet Young G

„Ha nem értesz egyet, takarodj az országból” – ismert rapper rántotta le a leplet a tiszás gyűlölködőkről

2026. január 14. 16:13

Úgy fogalmazott, épp azok gerjesztik a feszültséget, akik közben a toleranciáról és az elfogadásról beszélnek.

2026. január 14. 16:13
null

A népszerű előadóművész, Rácz Béla, ismertebb nevén Young G a közösségi oldalára feltöltött videójában mondta el a véleményét a tiszások által gerjesztett gyűlöletcunamiról. Az évtizedekkel ezelőtt egy valóságshow-ban feltűnt rapper úgy fogalmazott, a legdurvább, hogy épp azok gerjesztik a feszültséget, akik közben a toleranciáról és az elfogadásról beszélnek. Amióta megjelent a Tisza, árad a gyűlölet.

Apa vagyok, férj vagyok, rapper vagyok, dolgozó ember – másokért is felelősséggel. Lehet más véleményünk, lehet vitánk, de a gyűlölet, a megfélemlítés és az ellehetetlenítés nem megoldás”

– fogalmazott a rapper, utalva a Magyar Péter vezette Tisza párt által meghonosított gyűlölködő hangnemre.

Fotó: Isza Ferenc/AFP

dejavu
2026. január 14. 16:34
köszönjük szépen! ez ki a fasz volt?
pollip
2026. január 14. 16:32
Igaza van. Ő a normalitást képviseli! Jó, hogy megszólalt!
regi-nyarakon21
2026. január 14. 16:28
Igaza van, ennyi.
Grogu
2026. január 14. 16:26
ez aztán a csapat!;) tüth gabika, dj jeszy, mága, (nem drogos) curtis és a méltán híres nagy fecó bácsi mellé felsorakozott a kormány újabb kulturális nagyágyúja, ízlelgessétek!
