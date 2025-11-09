Az Orbán-Trump barátság óriási elismerés Magyarországnak – a rapper is elmondta, mit gondol a miniszterelnök amerikai látogatásáról (VIDEÓ)

Young G (Rácz Béla) TikTok-videójában mondta el a véleményét arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Washingtonban tárgyalt.

„Ami az Egyesült Államokban történt, ahogy Orbán Viktort várták, meg lehet nézni, hogy Zelenszkijt hogy várták, vagy inkább hogy nem várták” – kezdte. Majd arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolat pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. A rapper szerint az egész jelenség olyan, mintha egy „amerikai akciófilmet néznénk.”

„Politikai oldaltól függetlenül le kell ismerni, hogy ez óriási elismerés Magyarország számára, hogy Donald Trump, a világ első embere ilyen tisztelettel beszél a magyarokról és Magyarországról” – mondta a rapper. És hozzátette, hogy „és még nem is járt Magyarországon”.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos