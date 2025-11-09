Ft
Az Orbán-Trump barátság óriási elismerés Magyarországnak – a rapper is elmondta, mit gondol a miniszterelnök amerikai látogatásáról (VIDEÓ)

2025. november 09. 19:23

Young G szerint politikai oldaltól függetlenül büszkének lehet lenni az kiemelkedően jó magyar-amerikai kapcsolatokra.

2025. november 09. 19:23
null

Young G (Rácz Béla) TikTok-videójában mondta el a véleményét arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Washingtonban tárgyalt.

„Ami az Egyesült Államokban történt, ahogy Orbán Viktort várták, meg lehet nézni, hogy Zelenszkijt hogy várták, vagy inkább hogy nem várták” – kezdte. Majd arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolat pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. A rapper szerint az egész jelenség olyan, mintha egy „amerikai akciófilmet néznénk.”

„Politikai oldaltól függetlenül le kell ismerni, hogy ez óriási elismerés Magyarország számára, hogy Donald Trump, a világ első embere ilyen tisztelettel beszél a magyarokról és Magyarországról”  – mondta a rapper. És hozzátette, hogy  „és még nem is járt Magyarországon”.

@younggbeci 🇭🇺 Történelmi pillanat! Orbán Viktor Donald Trumppal találkozott Washingtonban 🤝 Akárhogy is nézzük, ez hatalmas elismerés Magyarországnak – ismét a világ figyelme ránk szegeződik 🌍 Jó látni, hogy hazánk ekkora szerepet kap a nemzetközi térben. #Magyarország #Trump #OrbánViktor #Diplomácia #Világfigyelme ♬ eredeti hang - Young G Béci 26

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

