11. 09.
vasárnap
Eddig nem látott felvétel került elő az Orbán-Trump találkozóról

2025. november 09. 17:57

Az amerikai elnök Európa legerősebb emberének nevezte a magyar kormányfőt.

2025. november 09. 17:57
null

Újabb videófelvételt tett közzé az amerikai-magyar csúcsról közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amelyen a Fehér Házban tartott munkaebédre érkezik Orbán Viktor és Donald Trump. A felvételen hallható, ahogy az amerikai elnök úgy mutatja be vendégét, mint

a legerősebb ember Magyarországon. De inkább azt mondanám, hogy Európa legerősebb embere.

A felvétel egyben cáfolata annak az újabb sikertelen ellenzéki lejáratási kísérletnek, amely szerint Trump megalázta Orbánt azzal, hogy maga mellé és nem magával szemben ültette az asztalhoz.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

falcatus-2
2025. november 09. 18:13
"...ellenzéki lejáratási kísérletnek, amely szerint Trump megalázta Orbánt azzal, hogy maga mellé és nem magával szemben ültette az asztalhoz...." mosolyfakasztó ökrök. Túlontúl hosszú hajrát nyitottak. Áprilisig végelgyengülésben kimúlnak. Ennek még könnyen 4/5 vége is lehet
