Eddig nem látott felvétel került elő az Orbán-Trump találkozóról

Újabb videófelvételt tett közzé az amerikai-magyar csúcsról közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amelyen a Fehér Házban tartott munkaebédre érkezik Orbán Viktor és Donald Trump. A felvételen hallható, ahogy az amerikai elnök úgy mutatja be vendégét, mint

a legerősebb ember Magyarországon. De inkább azt mondanám, hogy Európa legerősebb embere.

A felvétel egyben cáfolata annak az újabb sikertelen ellenzéki lejáratási kísérletnek, amely szerint Trump megalázta Orbánt azzal, hogy maga mellé és nem magával szemben ültette az asztalhoz.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP