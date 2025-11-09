Eddig nem látott felvétel került elő az Orbán-Trump találkozóról

A lelátóról nézi Szoboszlait – Orbán Viktor Manchesterben tűnt fel (FOTÓ)
A magyar miniszterelnök a helyszínen tekinti meg a Premier League csúcsrangadóját.
Az amerikai elnök Európa legerősebb emberének nevezte a magyar kormányfőt.
Újabb videófelvételt tett közzé az amerikai-magyar csúcsról közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amelyen a Fehér Házban tartott munkaebédre érkezik Orbán Viktor és Donald Trump. A felvételen hallható, ahogy az amerikai elnök úgy mutatja be vendégét, mint
a legerősebb ember Magyarországon. De inkább azt mondanám, hogy Európa legerősebb embere.
A felvétel egyben cáfolata annak az újabb sikertelen ellenzéki lejáratási kísérletnek, amely szerint Trump megalázta Orbánt azzal, hogy maga mellé és nem magával szemben ültette az asztalhoz.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
***