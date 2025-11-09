Az utolsókat rúgja az osztrák luxusmárka: tömeges leépítéseket terveznek a Swarovski központjában

Hatalmas a rettegés Bécsben – a legszentebb ünnepen csaphatnak le merénylők!
A tiroli kristálygyártó óriás, a Swarovski továbbra is nehéz időszakot él át, ami súlyosbítja az osztrák gazdaság problémáit – írta a Világgazdaság. Csütörtökön a cégvezetés bejelentette:
a wattensi üzem 2480 dolgozójából 2026 végéig 400 fő veszíti el állását.
A cég csúcsán több mint 6000 embert foglalkoztatott, ma alig 2500-an dolgoznak ott, és hamarosan körülbelül 2000-re zsugorodik a létszám. Az okok:
A wattensi termelés 42 százaléka kristályalapanyag, amelyet más cégek ékszerré dolgoznak fel – ez a szegmens szenved leginkább. A menedzsment december 12-ig önkénteseket toboroz, akik közös megegyezésessel felmondással vagy nyugdíjazással hajlandók távozni. Minden önkéntes távozó 2–7 havi fizetést kap.
„Nem volt teljesen váratlan, sokan felkészültek, de ennek ellenére mégis sokan megdöbbentek” – mondta Patrick Hamberger, az üzemi bizottság vezetője a Kronen Zeitung-nak. A dolgozók régóta érzik, hogy „alig van munka” – tette hozzá. Hamberger elismeri a vezetés erőfeszítéseit az üzem megmentésére, de a 17 éves hanyatlás után kétli, hogy az új stratégiák hatékonyak lennének.
A Tiroli Munkavállalói Kamara vezetője, Erwin Zangerl magyarázatot követelt a vállalattól.
„Végül is a tartományi és az osztrák kormány is évtizedeken át jelentős adóbevételekkel támogatta a Swarovski vállalatot, és számos válságból segítette ki” – fogalmazott.
