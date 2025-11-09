Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 09.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 09.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság Swarovski Ausztria

Az utolsókat rúgja az osztrák luxusmárka: tömeges leépítéseket terveznek a Swarovski központjában

2025. november 09. 20:20

Az ékszeróriás is megszenvedi az európai és a kínai kapcsolatok hanyatlását. Nem túl ragyogó a helyzet.

2025. november 09. 20:20
null

A tiroli kristálygyártó óriás, a Swarovski továbbra is nehéz időszakot él át, ami súlyosbítja az osztrák gazdaság problémáit – írta a Világgazdaság. Csütörtökön a cégvezetés bejelentette:

a wattensi üzem 2480 dolgozójából 2026 végéig 400 fő veszíti el állását.

A cég csúcsán több mint 6000 embert foglalkoztatott, ma alig 2500-an dolgoznak ott, és hamarosan körülbelül 2000-re zsugorodik a létszám. Az okok: 

  • Magas bérköltségek miatti nyomás.
  • Csökkenő eladások, különösen Kínában.

A wattensi termelés 42 százaléka kristályalapanyag, amelyet más cégek ékszerré dolgoznak fel – ez a szegmens szenved leginkább. A menedzsment december 12-ig önkénteseket toboroz, akik közös megegyezésessel felmondással vagy nyugdíjazással hajlandók távozni. Minden önkéntes távozó 2–7 havi fizetést kap.

„Nem volt teljesen váratlan, sokan felkészültek, de ennek ellenére mégis sokan megdöbbentek” – mondta Patrick Hamberger, az üzemi bizottság vezetője a Kronen Zeitung-nak. A dolgozók régóta érzik, hogy „alig van munka” – tette hozzá. Hamberger elismeri a vezetés erőfeszítéseit az üzem megmentésére, de a 17 éves hanyatlás után kétli, hogy az új stratégiák hatékonyak lennének.

A Tiroli Munkavállalói Kamara vezetője, Erwin Zangerl magyarázatot követelt a vállalattól. 

„Végül is a tartományi és az osztrák kormány is évtizedeken át jelentős adóbevételekkel támogatta a Swarovski vállalatot, és számos válságból segítette ki” – fogalmazott. 

Nyitókép forrása: JOE KLAMAR / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. november 09. 22:38
A nyugati eu megoldja, hogy kimagyarázzák.
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. november 09. 22:36
Majd a Bécsbe betelepült sok migr... izé... politikai menekült jó fizetőképes keresletet fog biztosítani, ők aztán szorgalmasan tanulnak és dolgoznak, hogy jó osztrák állampolgárok legyenek.
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. november 09. 22:28 Szerkesztve
Nem ez a zsidó cég lesz sz egyetlen, ami becsödöl a mostani vezetés végéig ,de a választáskor a osztrákok tudni fogják hogy kit kell hatalomra juttatni...ismét!... a mai vezetést... nehogy a szabadság párt.! Változást hozzon, jó irányba akár Az öruletjele ha mindig ugyanazt teszik ,de más eredményt várnak el.töle!
Válasz erre
1
1
akitiosz
2025. november 09. 22:03
Eddig sem értettem, hogy ebben mi a termék, ez mitől ékszer. Nem csodálom, hogy nehezen tudják eladni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!