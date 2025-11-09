Az utolsókat rúgja az osztrák luxusmárka: tömeges leépítéseket terveznek a Swarovski központjában

A tiroli kristálygyártó óriás, a Swarovski továbbra is nehéz időszakot él át, ami súlyosbítja az osztrák gazdaság problémáit – írta a Világgazdaság. Csütörtökön a cégvezetés bejelentette:

a wattensi üzem 2480 dolgozójából 2026 végéig 400 fő veszíti el állását.

A cég csúcsán több mint 6000 embert foglalkoztatott, ma alig 2500-an dolgoznak ott, és hamarosan körülbelül 2000-re zsugorodik a létszám. Az okok:

Magas bérköltségek miatti nyomás.

Csökkenő eladások, különösen Kínában.

A wattensi termelés 42 százaléka kristályalapanyag, amelyet más cégek ékszerré dolgoznak fel – ez a szegmens szenved leginkább. A menedzsment december 12-ig önkénteseket toboroz, akik közös megegyezésessel felmondással vagy nyugdíjazással hajlandók távozni. Minden önkéntes távozó 2–7 havi fizetést kap.