TRUMPNAK álomcélpont vagyunk, a TISZÁNAK összeszerelő üzem – TEMPÓ Kohán Mátyással

A Tempó legfrissebb adásában szó lesz az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok témájáról, közvetlenül az Orbán-Trump találkozót követően.

Az új részben végigvesszük a legnagyobb Magyarországra települt tengerentúli vállalatok tevékenységét, és megvizsgáljuk hazánk és az Egyesült Államok kapcsolatának változását az elmúlt pár évben.

A műsor a már megszokott pikírt hangulatával cáfolatokat keres arra, hogy miért is nem vagyunk és leszünk

Összeszerelő-ország

– ahogy azt a tiszások állítják.