TRUMPNAK álomcélpont vagyunk, a TISZÁNAK összeszerelő üzem – TEMPÓ Kohán Mátyással

Eddig nem látott felvétel került elő az Orbán-Trump találkozóról
Az amerikai elnök Európa legerősebb emberének nevezte a magyar kormányfőt.
A Tempó új epizódjának jelszava: „Összeszerelő üzem”. Tényleg a kormány csak egy „összeszerelő üzemet" akar csinálni az országból, ahogy ezt a Tisza Párt gondolja és hirdeti? Az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok, és a magyarországi amerikai vállalatok tevékenysége valóban ezt igazolja? Most ezt a kérdéskört járja körül Kohán Mátyás.
A Tempó legfrissebb adásában szó lesz az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok témájáról, közvetlenül az Orbán-Trump találkozót követően.
Az új részben végigvesszük a legnagyobb Magyarországra települt tengerentúli vállalatok tevékenységét, és megvizsgáljuk hazánk és az Egyesült Államok kapcsolatának változását az elmúlt pár évben.
A műsor a már megszokott pikírt hangulatával cáfolatokat keres arra, hogy miért is nem vagyunk és leszünk
Összeszerelő-ország
– ahogy azt a tiszások állítják.
Azzal pedig feltehetően nem lövünk le semmilyen poént, hogy ezekre bizony Kohán Mátyásnak sikerül is majd rátalálnia.
