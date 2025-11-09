Ft
11. 09.
vasárnap
11. 09.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság tempó amerikai vállalat Orbán-Trump-csúcs összeszerelő üzem Kohán Mátyás Egyesült Államok

TRUMPNAK álomcélpont vagyunk, a TISZÁNAK összeszerelő üzem – TEMPÓ Kohán Mátyással

2025. november 09. 17:00

A Tempó új epizódjának jelszava: „Összeszerelő üzem”. Tényleg a kormány csak egy „összeszerelő üzemet" akar csinálni az országból, ahogy ezt a Tisza Párt gondolja és hirdeti? Az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok, és a magyarországi amerikai vállalatok tevékenysége valóban ezt igazolja? Most ezt a kérdéskört járja körül Kohán Mátyás.

2025. november 09. 17:00
null

A Tempó legfrissebb adásában szó lesz az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok témájáról, közvetlenül az Orbán-Trump találkozót követően.

Az új részben végigvesszük a legnagyobb Magyarországra települt tengerentúli vállalatok tevékenységét, és megvizsgáljuk hazánk és az Egyesült Államok kapcsolatának változását az elmúlt pár évben.

A műsor a már megszokott pikírt hangulatával cáfolatokat keres arra, hogy miért is nem vagyunk és leszünk

Összeszerelő-ország

– ahogy azt a tiszások állítják.

 

Azzal pedig feltehetően nem lövünk le semmilyen poént, hogy ezekre bizony Kohán Mátyásnak sikerül is majd rátalálnia.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

 

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 09. 18:28 Szerkesztve
Pedig szükség van az összeszerelő üzemekre.Az iskolázatlan fideszporontyoknak mindig is szükségük lesz a mindennapi betevő falatért, a legalja prolimunkát is elvégezni.Nem kár értük, feláldozható kisebbség.Lásd csenyéte és társai,bár ott a munkanélküliségi ráta közelít a 100% hoz. A fidesz szavazók aránya is.🤣🤣😂😂👌👍👍
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. november 09. 18:19
"Tényleg a kormány csak egy „összeszerelő üzemet" akar csinálni az országból, ahogy ezt a Tisza Párt gondolja és hirdeti? " Ezer éves, unásig ismételgetett, elkoszlott ballibsi toposz. Tudjuk, ha ők lesznek újra hatalmon, akkor mindenkinek 3 diplomája lesz és családonként egy Nobel-díj is alanyi jogon fog járni. Mindenki hómoffiszban, matcha lattét szürcsölve, kényelmesen hátradőlve a masszázsfotelben termeli majd a "magas hozzáadott értéket" , ésatöbbi, ésatöbbi... V
Válasz erre
0
1
tapir32
2025. november 09. 18:01
Ti, kik a tudatlanság végtelen mezejének vándorai vagytok, higgyétek el, az éretlen értetlenségetek sehová sem vezet. Csak a saját tompa agyatokról tesztek bizonyságot. A gazdaság van az emberekért és nem az emberek a gazdaságért. A visszamaradott gondolkodású Tiszás gazdasági okoskodók még nem jutottak el a szellemi evolúció azon szintjére, ahol ez evidens módon belátható. Tompa agy, Tiszás vagy!
Válasz erre
0
1
tapir32
•••
2025. november 09. 17:53 Szerkesztve
Magas volt a munkanélküliség és munkát kellett adni az embereknek. A balos gazdaságpolitika eredményeként nem voltunk befektetésre ajánlott ország és azt hozta be a Fidesz, aki bejött az országba, hogy megélhetést biztosítsanak a családoknak. Kifejezetten befektetés ellenes volt a korábbi gazdasági szabályozás is. Már megváltozott a helyzet és növekszik a nem összeszerelő üzemek aránya köszönhetően a Fidesz gazdaságpolitikájának. A Magyar Péteri gazdasági megszorítások romba döntenék az országot és tömeges munkanélküliségre vezetnének. Az EU-tól felszabadítható összeg kicsinyke tétel a költségvetésben, és nem tudná kompenzálni azt a hatalmas kárt, amit a gazdaság romba döntése és a családok nyomorba jutása okozna. Nem szabad visszatérni a balliberális gazdaságpolitikához! Nyomorba juttatta az országot! Még egyszer nem kell! A balosoké egy embertelen voluntarista gazdaságpolitika. Nem veszi figyelembe, hogy a gazdaság van az emberekért és nem az emberek a gazdaságért.
Válasz erre
1
1
