Itt van Orbán Viktor friss bejelentése: ennyit fog költeni a kormány 2026-ban az egészségügyre

Orvoselvándorlás: tiszta vizet öntünk a pohárba!
Az egész kontinensen probléma az orvoshiány. Annak jártunk utána, hogy a 2010-es évek óta hogyan alakultak a számok, és mi a helyzet az orvoselvándorlással.
Az is kiderült, hogy az elmúlt évtized során több mint 45 százalékkal bővültek reálértékben az egészségügyi kiadások Magyarországon.
Darabokra törte a balliberális média egyik állandó hazugságát az egészségügyről Orbán Viktor a Digitális Polgári Köröknek írt legutóbbi körlevelében. A miniszterelnök megosztotta, hogy
az elmúlt évtized során több mint 45 százalékkal bővültek reálértékben az egészségügyi kiadások Magyarországon.
Tehát 2010 és 2023 közötti időszakban a szektor finanszírozása látványosan erősödött. És a kormány továbbra is az egészségügyi kiadások emelését tervezi: a 2026-os költségvetésben rekordösszeg jut az ágazatnak. A jövő évi költségvetés tervezete szerint az egészségügyi ágazat kiadásaira összesen 3.919,3 milliárd forint áll rendelkezésre.
Ez 280,5 milliárd forinttal haladja meg a 2025-ös költségvetésben szereplő összeget, ami több mint 7 százalékos nominális bővülést jelent.
