Magyarország egészségügy Orbán Viktor

Itt van Orbán Viktor friss bejelentése: ennyit fog költeni a kormány 2026-ban az egészségügyre

2025. november 09. 17:10

Az is kiderült, hogy az elmúlt évtized során több mint 45 százalékkal bővültek reálértékben az egészségügyi kiadások Magyarországon.

2025. november 09. 17:10
Darabokra törte a balliberális média egyik állandó hazugságát az egészségügyről Orbán Viktor a Digitális Polgári Köröknek írt legutóbbi körlevelében. A miniszterelnök megosztotta, hogy

az elmúlt évtized során több mint 45 százalékkal bővültek reálértékben az egészségügyi kiadások Magyarországon.

Tehát 2010 és 2023 közötti időszakban a szektor finanszírozása látványosan erősödött. És a kormány továbbra is az egészségügyi kiadások emelését tervezi: a 2026-os költségvetésben rekordösszeg jut az ágazatnak. A jövő évi költségvetés tervezete szerint az egészségügyi ágazat kiadásaira összesen 3.919,3 milliárd forint áll rendelkezésre.

Ez 280,5 milliárd forinttal haladja meg a 2025-ös költségvetésben szereplő összeget, ami több mint 7 százalékos nominális bővülést jelent.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

Potymog
2025. november 09. 18:06
Az egészségügyre ráfér a bővítés. Nagyon kéne, hogy a várakozási idők rövidüljenek.
nuevoreynuevaley
2025. november 09. 17:59
GDP aranyosan csokkentek az egeszsegugyi kiadasok, es nemzetkozi osszehasonlitasban is a beka segge alatt vannak Sose felejtem el, amikor Orbanek lezarattak az orszagot, aztan tok uresek voltak a korhazak egesz 2020 tavaszan, sose volt olyan keves beteg Aztan meg az allitolagos halaljarvany kozepen csomo egeszsegugyist kirugtak, mert nem kertek Orban vakcinajat De ezt is megbosszuljuk, ilyet nem lehet csinalni a magyar emberekkel
nogradi
2025. november 09. 17:19
A vakcinagyár üzelmel már, mennyiért is nem?
