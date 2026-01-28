»Az új kormány helyét elsősorban Európán belül kell megtalálni, ott kell partnereket keresni, lehetőleg nyugatos, demokratikus pártokat és vezetőket, még ha a kínálat egyre szűkösebb is, ez kétségtelen. Az biztos, hogy a Tisza az egyetlen párt és Magyar Péter az egyetlen miniszterelnök-jelölt, ami és aki képes Orbán hatalmát megdönteni. Bennük bízik a többség, ők képesek kormányzóképes alternatívaként meggyőzni a szavazókat.«

Magyar Péternek nincs szerencséje az embereivel; az egyik fegyverrel jár lakossági fórumokra, a másik kikotyogja a párt titkait, a harmadikkal élő műsorban mossák fel a padlót. És most még itt van a legellenszenvesebb baloldali közéleti szereplő címért folyó versenyben előkelő helyet elfoglaló Schilling is.