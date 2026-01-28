Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter schilling árpád franciaország gyűlöletpropaganda gyűlölet

Erre senki nem gondolt, Schilling Árpád okozhatja Magyar Péter vesztét

2026. január 28. 05:40

A korábban itthon és Franciaországban is megbukott rendező politikai értelemben új gazdatestet keres.

2026. január 28. 05:40
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A választás közeledtével egyre tisztábban rajzolódik ki az a kép, amit mi itt a nemzeti oldalon már Magyar Péter megjelenésekor jeleztünk. Ugyanaz a kör támogatja őt, mint aki eddig az összes kihívót. Ezúttal újabb baloldali sorakozott fel Magyar Péter mögött: a Krétakör alapítója, Schilling Árpád nyilvános bejegyzésben lelkesedett a Tisza Párt elnökéért – írta meg az Ellenpont. A lap szerint a korábban itthon és Franciaországban is megbukott rendező politikai értelemben új gazdatestet keres. Mint írják, Schilling nem csupán támogató nyilatkozatokat tett, hanem önként beszédet is írt Magyar Péternek.

Az öncélú, botrányos produkcióiról elhíresült Orbán-gyűlölő rendező ezúttal a Facebook-oldalán igyekezett Magyar Péter kedvében járni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

»Az új kormány helyét elsősorban Európán belül kell megtalálni, ott kell partnereket keresni, lehetőleg nyugatos, demokratikus pártokat és vezetőket, még ha a kínálat egyre szűkösebb is, ez kétségtelen. Az biztos, hogy a Tisza az egyetlen párt és Magyar Péter az egyetlen miniszterelnök-jelölt, ami és aki képes Orbán hatalmát megdönteni. Bennük bízik a többség, ők képesek kormányzóképes alternatívaként meggyőzni a szavazókat.«

Magyar Péternek nincs szerencséje az embereivel; az egyik fegyverrel jár lakossági fórumokra, a másik kikotyogja a párt titkait, a harmadikkal élő műsorban mossák fel a padlót. És most még itt van a legellenszenvesebb baloldali közéleti szereplő címért folyó versenyben előkelő helyet elfoglaló Schilling is.

Magyar Péter egyre nehezebb helyzetbe kerül.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
•••
2026. január 28. 08:24 Szerkesztve
Z. Az egyre jobban erősödő Orbán gyűlölők egy csokorba gyűjtésével, nem fognak választást nyerni... A hatás ellenhatás mozgását mindig figyelmen kívül hagyják... Igazi agyatlan bégető birkák... A magyar emberek többsége ezt nagyon jól tudja!!! 💯👏🇭🇺❗😊
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2026. január 28. 08:13 Szerkesztve
Én most sem gondolnék erre. :D Mapöti vesztét leginkább az okozza, hogy a Fidesz támogatottsága 22 óta változatlan, meg az hogy a Tisza támogatottságát meg 40.000 ember részvételével fémjelzett 2025 januári időközin sem lehet megtalálni, sem a jelen lévők sem a távol maradók között, Nem gyenge a támogatottsága, hanem nem azonosítható.
Válasz erre
0
0
peppee
2026. január 28. 07:26
Baszki végig olvastam a cikket ettől a picsányi Csépányitól....egyetlen betűt nem írt magától,csakis idézett...bammeg ez így nem újságírás...ezért fölösleges volt újságíró szakot végezni..egy jól idomított csimpánz két banánért simán be"kopi-pészteli" amit kiadnak neki.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. január 28. 07:01
Schilling megnyugtatott. Ahogy mondta, "Magyar Péter az egyetlen miniszterelnök, aki képes..." Tehát Kapitány István netán Orbán Anita alkalmatlan lenne. Magyar Péter pedig nem fog nyerni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!