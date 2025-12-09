Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború katona

NATO-katona halt meg Ukrajnában – a brit kormány már reagált is az esetre

2025. december 09. 20:42

Az ukrajnai háború kezdete óta most először vesztette életét aktív szolgálatot teljesítő brit katona Ukrajna területén.

2025. december 09. 20:42
null

Baleset következtében életét vesztette a brit fegyveres erők egyik tagja Ukrajnában. A londoni védelmi minisztérium keddi tájékoztatása tragikus balesetnek nevezi a történteket. A beszámoló szerint az áldozat megfigyelőként volt jelen, amikor az ukrán hadsereg egy új védelmi eszközt tesztelt, és eközben szenvedett halálos végű sebesülést.

A minisztérium hangsúlyozza, hogy az eset az ukrajnai frontvonaltól távol történt.

A tárca ugyanakkor nem részletezte, hogy milyen hadfelszerelés tesztelése közben történt a baleset, és azt sem, hogy az elhunyt a brit fegyveres erők melyik fegyverneménél szolgált.

Ez volt az első alkalom

A brit kormány már korábban is tett utalásokat arra, hogy Ukrajnában kis számban jelen vannak brit katonák, de nem vesznek részt harci cselekményekben. 

Az ukrajnai háború kezdete óta most először vesztette életét aktív szolgálatot teljesítő brit katona Ukrajna területén.

Az Interflex nevű, brit irányítású nemzetközi program keretében a háború kezdete óta eddig több mint 50 ezer ukrán katona részesült kiképzésben Nagy-Britanniában. Az elmúlt időszakban többször felmerült az az elképzelés, hogy brit katonák Ukrajna területén is nyújthatnának kiképzést az ukrán fegyveres erők tagjainak, de hivatalosan nem hangzott el bejelentés arról, hogy ilyen kiképzési tevékenység zajlik-e ukrán területen.  

(MTI)

Nyitókép: Durak Akbolut/Anadolu/Anadolu via AFP

FeketeFehér
2025. december 09. 22:02
"Martell 2 2025. december 09. 21:19 Na persze, ki hiszi ezt el, hogy csak egy brit tudós ismerte meg Ukrajna fekete talaját. " Ukrajna bár oroszország megtámadta, attól még szuverén ország, az oroszok által megszállt területeket kivéve. Beszerezhet, vagy kaphat fegyverrendszereket a saját védelmére, és ha annak használatához az exportőr oktatást/betanítást is ad, az nagyjából természetes. Eddig sem volt titok, hogy az EU támogatja Ukrajna honvédelmét az orosz agresszió ellen. Igen, vannak kiképzőközpontok, ahol európaiak vagy amerikaiak is kiképzési szerepet vállalnak a fegyverrendszerek kezelésére. Mi ebben az újdonság?
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2025. december 09. 21:45
"SzaboGeza 2025. december 09. 21:09 Na ezért fogtok ATOMVILLANÁSBAN elpusztulni Londonban!!!" Jesszumpepi, minden arrogáns fideszes megbolondult? :))))
Válasz erre
0
0
Martell 2
2025. december 09. 21:19
Na persze, ki hiszi ezt el, hogy csak egy brit tudós ismerte meg Ukrajna fekete talaját.
Válasz erre
1
0
Bitrex®
2025. december 09. 21:16
"...a háború kezdete óta eddig több mint 50 ezer ukrán katona részesült kiképzésben Nagy-Britanniában." Abból 49.500 nem is tért vissza Ukrajnába.
Válasz erre
1
0
