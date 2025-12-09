NATO-katona halt meg Ukrajnában – a brit kormány már reagált is az esetre

Baleset következtében életét vesztette a brit fegyveres erők egyik tagja Ukrajnában. A londoni védelmi minisztérium keddi tájékoztatása tragikus balesetnek nevezi a történteket. A beszámoló szerint az áldozat megfigyelőként volt jelen, amikor az ukrán hadsereg egy új védelmi eszközt tesztelt, és eközben szenvedett halálos végű sebesülést.

A minisztérium hangsúlyozza, hogy az eset az ukrajnai frontvonaltól távol történt.

A tárca ugyanakkor nem részletezte, hogy milyen hadfelszerelés tesztelése közben történt a baleset, és azt sem, hogy az elhunyt a brit fegyveres erők melyik fegyverneménél szolgált.