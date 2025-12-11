Az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál (VIDEÓ)

Washington készen áll: így bukhat meg Venezuela rettegett elnöke
50 milliós vérdíj, CIA és amerikai hadihajók: vége Maduro rendszerének?
Tovább fokozódik a pattanásig feszült helyzet Amerika és Venezuela között.
Az amerikai hadsereg elfogott egy olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál – jelentette be Donald Trump elnök, ami Washington nyomásgyakorlási kampányának eszkalációját jelenti Nicolás Maduro kormánya ellen – írja a BBC.
Épp most fogtunk el egy tartályhajót Venezuela partjainál – egy nagy tartályhajót, nagyon nagyot, valójában a legnagyobb, amit valaha elfogtak”
– mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban.
Pam Bondi főügyész a lefoglalásról készült videót bemutatva úgy jellemezte a hajót, mint „nyersolajszállító tartályhajót, amelyet szankcionált olaj szállítására használtak Venezuelából és Iránból”. Venezulea azonnal elítélte a lépést, „nemzetközi kalózkodásnak” nevezve azt.
A Trump-kormány azzal vádolja az országot, hogy segítika kartellekek abban, hogy kábítószert csempésszenek az Egyesült Államokba, és ezért az elmúlt hónapokban fokozta erőfeszítéseit Maduro elnök elszigetelésére.
Venezuela – amely a világ legnagyobb olajkészleteinek egy részével rendelkezik – viszont azzal vádolja Washingtont, hogy megpróbálja ellopni erőforrásait.
A Brent nyersolaj ára szerdán kissé emelkedett, mivel a lefoglalás híre rövid távú ellátási aggodalmakat keltett.
Az elemzők figyelmeztetnek, hogy a lépés veszélyeztetheti a szállítókat és tovább zavarhatja Venezuela olajexportját.
