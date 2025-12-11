Az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál (VIDEÓ)

A Trump-kormány azzal vádolja az országot, hogy segítika kartellekek abban, hogy kábítószert csempésszenek az Egyesült Államokba, és ezért az elmúlt hónapokban fokozta erőfeszítéseit Maduro elnök elszigetelésére.

Venezuela – amely a világ legnagyobb olajkészleteinek egy részével rendelkezik – viszont azzal vádolja Washingtont, hogy megpróbálja ellopni erőforrásait.

A Brent nyersolaj ára szerdán kissé emelkedett, mivel a lefoglalás híre rövid távú ellátási aggodalmakat keltett.

Az elemzők figyelmeztetnek, hogy a lépés veszélyeztetheti a szállítókat és tovább zavarhatja Venezuela olajexportját.

Nyitókép: Federico PARRA / AFP