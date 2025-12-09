„Nem! Nem! És újra csak NEM! A bevándorlással együtt járó terheket vagyis a szociális ellátórendszer felélését, a közbiztonság hanyatlását, a terrorveszélyt, a kulturális átalakulást, a megszokott európai életforma eltűnését azoknak az államoknak kell megfizetni, akik eddig “lehetőséget” láttak a világ pöcegödreiből ideszállított emberekben. Akik eltűrték, hogy napi egymillió euróval büntessenek minket, mert megvédjük a saját és Európa határait.

Ez az ő saruk, és mi ezért nem fogunk fizetni! Soha!”