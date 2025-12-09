Ft
Európa életforma migráció terrorveszély bevándorlás

A bevándorlás terheit azoknak az államoknak kell megfizetni, akik „lehetőséget” láttak a világ pöcegödreiből ideszállított emberekben

2025. december 09. 06:46

Ez az ő saruk, és mi ezért nem fogunk fizetni! Soha!

2025. december 09. 06:46
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Nem! Nem! És újra csak NEM! A bevándorlással együtt járó terheket vagyis a szociális ellátórendszer felélését, a közbiztonság hanyatlását, a terrorveszélyt, a kulturális átalakulást, a megszokott európai  életforma eltűnését azoknak az államoknak kell megfizetni, akik eddig “lehetőséget” láttak a világ pöcegödreiből ideszállított emberekben. Akik eltűrték, hogy napi egymillió euróval büntessenek minket, mert megvédjük a saját és Európa határait.

Ez az ő saruk, és mi ezért nem fogunk fizetni! Soha!”

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
salátás
2025. december 09. 08:47
ha ezek az aranyemberek akkora gazdasági hasznot hoznak a befogadó országnak, mint amiről hablatyoltak, akkor nekem nem világos, miért kéne velük szolidárisnak lenni valójában harc kellene menjen a befogadásukért és épp a befogadó országoknak kellene szolidárisnak lenni a kimaradókkal, nem?
mzsi70
2025. december 09. 08:29
Az illegális bevándorlás valójában egy fából vaskarika fogalom, ugyanis egy normálisan ellenőrzött és védett határon nem lehet átjönni, semmilyen formában. Ez tehát azt jelenti, hogy Európának a valóságban nincsenek fizikai határai, hiszen azokat nem tudja (nem akarja) megvédeni. Ha valóban meg akarná védeni, akkor csak egy politikai/rendészeti döntés kellene hozzá és a probléma azonnal megszűnne.
ekeke1
2025. december 09. 08:21
Az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Ciprus, Görögország, Olaszország és Spanyolország migrációs nyomás alatt áll. Ezek az országok javára kell felajánlásokat tenniük a tagállamoknak. Ausztriát, Bulgáriát, Horvátországot, Csehországot, Észtországot és Lengyelországot jelentős migrációs helyzettel küzdő országokként határozták meg . Nekik lehetőségük van kérni a szolidaritási alaphoz való hozzájárulásaik teljes vagy részleges levonását. Mivel Magyarország egyik kategóriában sincs, ezért kötelező a szolidaritás valamelyik formáját felajánlania. Akkor is, ha Magyarország a jogszabály ellen szavazott. Amennyiben a magyar kormány ennek nem tesz eleget, külön eljárásban pénzbüntetést lehet kiszabni, amely be nem fizetés esetén bármilyen uniós támogatásból levonható. Csak hogy világos legyen. Nincs olyan hogy nem fizetsz oszt kész. És megint kijátszottak minket. Csak tudnám mikor kezdenek végre őszintén beszélni a Huxitról. Mire várnak? A háborúra?
nuevoreynuevaley
2025. december 09. 07:56
"Ausztriát, Bulgáriát, Horvátországot, Csehországot, Észtországot és Lengyelországot jelentős migrációs helyzettel küzdő országokként határozták meg az előző évek kumulatív migrációs nyomása miatt. Nekik lehetőségük van kérni a szolidaritási alaphoz való hozzájárulásaik teljes vagy részleges levonását. Mivel Magyarország egyik kategóriában sincs, ezért kötelező a szolidaritás valamelyik formáját felajánlania. Akkor is, ha Magyarország a jogszabály ellen szavazott. Amennyiben a magyar kormány ennek nem tesz eleget, kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene az Európai Bizottság. Ha ennek során az Európai Bíróság megállapítja a jogsértést, akkor egy külön eljárásban pénzbüntetést lehet kiszabni, amely be nem fizetés esetén bármilyen uniós támogatásból levonható" elbukta ezt is az alkalmatlan cucu
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!