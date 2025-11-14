Ft
11. 14.
péntek
Németország támogatás Ukrajna katonai segélycsomag

Ezermilliárd forintnyi pluszpénzt szórnak ki Ukrajnának a németek

2025. november 14. 18:54

Berlinben hajnalig tartó tárgyalások döntöttek a német költségvetés sorsáról. Ukrajna minden eddiginél nagyobb katonai támogatást kap, miután a kormány újabb milliárdokat emel át a hadikiadásokra. A koalíció rekordösszegű csomagot fogadott el a 2026-os évre.

2025. november 14. 18:54
null

A német kormány 2026-ban minden eddiginél több pénzzel szolgálja ki Ukrajnát, miután a koalíció maratoni éjszakai tárgyalásokon úgy döntött: újabb három milliárd euróval emeli meg a katonai segélycsomagot – írja a Politico. Ezzel összesen 11,5 milliárd euróra hízik a Kijevnek szánt támogatás, vagyis Berlin a háború kitörése óta nem látott rekordot állít.

A német kormány rekordpénzt küld Ukrajnának, pedig a Mindics-botrány újra rávilágít: a nyugati támogatások útja továbbra is kérdéses.
A német kormány rekordpénzt küld Ukrajnának, pedig a Mindics-botrány újra rávilágít: a nyugati támogatások útja továbbra is kérdéses.
Forrás: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ukrajna a német költségvetés nagy nyertese

A Politico részletezi: a pénzt tüzérségi eszközökre, drónokra, páncélozott járművekre és két Patriot légvédelmi rendszerre költik, miközben az Európai Unióban egyre több ország fárad el a hadikiadásoktól. Németország azonban most is úgy döntött, hogy tovább növeli a terheket.

A költségvetési megállapodás azt is jelenti, hogy a német állam összkiadása 2026-ban eléri az 524,5 milliárd eurót, 4 milliárddal többet az eredeti terveknél. 

A kiadások megugrását az tette lehetővé, hogy a korábban szigorú adósságfék szabályát idén átalakították: a védelmi kiadásokat és az Ukrajnának adott pénzeket már nem tekintik olyan tételnek, amelyet fékezni kellene.

A Politico szerint a háttérben az is ott húzódik, hogy az amerikai támogatás gyakorlatilag leállt. 

Az európai országok nyáron 57 százalékkal kevesebb katonai segítséget küldtek, mint az év elején, és ezt Berlin próbálja most pótolni. Mindeközben az EU-ban továbbra sincs megállapodás a lefoglalt orosz vagyonból tervezett 140 milliárd eurós hitelről sem, mert Belgium megakasztotta a folyamatot.

A nyugati pénzek felhasználása továbbra is kérdéses

Miközben Európa újabb százmilliárdos csomagokat emel át Kijevnek, Ukrajnában a háború legsúlyosabb korrupciós ügye robbant ki. A Mandiner is beszámolt róla, hogy Zelenszkij egykori üzlettársának, Timur Mindicsnek az otthonában arany vécét és amerikai csomagolású dollárkötegeket találtak, miközben a nyomozók szerint százmilliók tűntek el állami cégeken keresztül.

A korrupcióellenes szervek több mint tizenöt hónapnyi vizsgálat után arra jutottak: 

A pénzek egy része éppen azokon a csatornákon folyt át, amelyekbe a nyugati támogatás is belecsordogált. 

A botrány központi figurája időközben eltűnt, állítólag helikopterrel hagyhatta el az országot – ami háború idején csak hivatalos engedéllyel képzelhető el. A nyugat-európai kormányok azonban mindezek ellenére tovább növelik a pénzáramlást Kijev felé. Berlin most rekordösszeggel teszi ugyanezt.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

giraffe
2025. november 14. 20:58
Blackrock szólt az alkalmazottjának, és nicsak. Gazdaság stagnál de ukiknak tolni 11 mrd eur-t, az sima ügy. Még ha legalább Rheinmetall megrendelésre menne, h a saját gazdaságukat pörgessék....de nem....
Válasz erre
0
0
Dunhill67
2025. november 14. 20:53
a németek?...ja,akkor jó,szórják
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
2025. november 14. 20:20
Az állam jobb zsebéből átteszik a saját bal zsebükbe.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. november 14. 20:00
Zöldtakony és a maffiája lop. Mégis kapja a milliárdokat. A mindig igazmondó juhász lippsik szerint a Gonosz Zorbán is "lop". Akkor ezen az alapon ide is küldhetnétek pár milliárdocskát. Vagy legalább, azt küldhetnétek el, ami járna. Germanisztáni kretének...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.