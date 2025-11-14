Ezermilliárd forintnyi pluszpénzt szórnak ki Ukrajnának a németek

A német kormány 2026-ban minden eddiginél több pénzzel szolgálja ki Ukrajnát, miután a koalíció maratoni éjszakai tárgyalásokon úgy döntött: újabb három milliárd euróval emeli meg a katonai segélycsomagot – írja a Politico. Ezzel összesen 11,5 milliárd euróra hízik a Kijevnek szánt támogatás, vagyis Berlin a háború kitörése óta nem látott rekordot állít.

A német kormány rekordpénzt küld Ukrajnának, pedig a Mindics-botrány újra rávilágít: a nyugati támogatások útja továbbra is kérdéses.

Forrás: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ukrajna a német költségvetés nagy nyertese

A Politico részletezi: a pénzt tüzérségi eszközökre, drónokra, páncélozott járművekre és két Patriot légvédelmi rendszerre költik, miközben az Európai Unióban egyre több ország fárad el a hadikiadásoktól. Németország azonban most is úgy döntött, hogy tovább növeli a terheket.