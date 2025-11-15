Súlyos baleset J.D. Vance konvojában – egy rendőr életveszélyben

A konvoj a Republikánus Nemzeti Bizottság egyik nagy jelentőségű adománygyűjtő eseményére tartott, amelyen a The Washington Post értesülései szerint mintegy 2,5 millió dollár gyűlt össze.

A baleset ugyan nem borította fel a programot, de a rendőrség és a titkosszolgálat továbbra is vizsgálja a történteket, hogy kiderüljön, pontosan mi vezetett a rendőrautók ütközéséhez.