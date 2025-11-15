Ft
11. 15.
szombat
Republikánus Nemzeti Bizottság JD Vance alelnök rendőr életveszély baleset

Súlyos baleset J.D. Vance konvojában – egy rendőr életveszélyben

2025. november 15. 13:52

Az alelnök és felesége sértetlenül megúszták a balesetet, a titkosszolgálat szerint a biztonságuk egy pillanatra sem került veszélybe.

2025. november 15. 13:52
null

Súlyos baleset történt Tennessee államban, ahol 

J.D. Vance alelnök konvoját kísérő rendőrautók ütköztek össze, 

miközben a politikus feleségével, Usha Vance-szel együtt a Republikánus Nemzeti Bizottság adománygyűjtő rendezvényére tartott. 

A karambol következtében egy rendőr megsérült, akit válságos állapotban szállítottak kórházba, míg további rendőrök könnyebben sérültek meg.

A baleset ellenére Vance és felesége sértetlenül megúszták az incidenst, és biztonságban folytathatták útjukat. Katherine Pierce, az amerikai titkosszolgálat knoxville-i vezetője közölte: folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és az esemény sem a védett személyek mozgását, sem a biztonságukat nem veszélyeztette közvetlenül.

A konvoj a Republikánus Nemzeti Bizottság egyik nagy jelentőségű adománygyűjtő eseményére tartott, amelyen a The Washington Post értesülései szerint mintegy 2,5 millió dollár gyűlt össze. 

A baleset ugyan nem borította fel a programot, de a rendőrség és a titkosszolgálat továbbra is vizsgálja a történteket, hogy kiderüljön, pontosan mi vezetett a rendőrautók ütközéséhez.

Nyitókép: Andrea Ronchini / AFP

