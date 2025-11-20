Rémisztő látlelet: „A holnap háborújára kell készülnünk, de Európa túl lassú!”

A Migrációkutató Intézet igazgatója felhívta a figyelmet az illegális migráció rekordméreteire Európában, különösen a nyugat-afrikai és a nyugat-balkáni útvonalakon. Ez a mozgás, amely sokszor karavánszerűen, nagy csoportokban zajlik, szerinte egyértelműen cáfolja azt a véleményt, hogy a migrációs válság már véget ért.
Magyarország déli határán komoly konkurenciaharc zajlik a különböző – török, tunéziai, marokkói és afgán – embercsempész-szervezetek között a migrációs útvonalak ellenőrzéséért”
– közölte Marsai Viktor, aki emlékeztetett arra: nemrégiben Röszkénél egy Berlinbe tartó teherautóban több gépkarabélyt és más fegyvereket foglaltak le a magyar határőrök.
Emlékezetes, hogy az elmúlt években az EU területén több alkalommal is terrortámadást hajtottak végre migrációs hátterű emberek. Az egyik legvéresebb akció az Iszlám Államhoz köthető. 2015 novemberében egy terrortámadás-sorozatban Párizsban összesen 130 ember halt meg és mintegy 400 személy sebesült meg.
A Migrációkutató Intézet igazgatója szerint az európai migrációs rendszer hiányosságait mutatja, hogy olyan személyek is terrortámadást hajthattak végre, akiknek nem volt joguk Európában tartózkodni.