Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Xavier Raufer konferencia migráció MCC kábítószer Marsai Viktor

Rémisztő látlelet: „A holnap háborújára kell készülnünk, de Európa túl lassú!”

2025. november 20. 06:22

A Globális Kábítószer-járványról szóló MCC Budapesti Csúcstalálkozójának kerekasztal-beszélgetésen nemzetközi szakértők vitatták meg az egyre riasztóbb trendeket. A tények jól mutatják: az ember- és a drogkereskedelem együtt jár.

2025. november 20. 06:22
null
Kunstár Csaba
Kunstár Csaba

„A holnap háborújára kell készülnünk, de Európa túl lassú!” – mondta Xavier Raufer francia kriminológus, aki röviden összehasonlította az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok egyes problémákra adott reakcióidejét. Brüsszel és a 27 tagállam 4-5 év alatt készít el egy tervet, míg az USA napok alatt tesz lépéseket például a kolumbiai kábítószer-kereskedők ellen. 

„Gyors megoldásokra van szükség. Például arra kell választ kapnunk, hogy 2026-ban hogyan próbálják majd a drogkartelek eladni a kábítószert” – tette hozzá a francia kriminológus. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Drónok a börtönök ablakaiban    

„A migráció komoly problémát jelent az Egyesült Királyságban is. Nem titok, hogy az illegális migráció és a szervezett bűnözés összefügg” – közölte Ian Acheson egykori börtönigazgató és magas rangú belügyi tisztviselő. 2016-ban a brit kormány felkérésére ő vezette az iszlamista szélsőségesség független felülvizsgálatát az ország börtön- és pártfogó felügyeleti szolgálatában, ami jelentős változásokat eredményezett az Egyesült Királyságban.

Sok bevándorló tartozik az embercsempészeknek. A legtöbben ugyanis illegális úton jutottak el az Egyesült Királyságba. Mivel azonban nincsenek papírjaik, ezért munkát sem tudnak vállalni. Előbb-utóbb drogot fognak terjeszteni”

– mutatott rá Ian Acheson az illegális migráció és a szervezett bűnözés közötti kapcsolatra

Ezt is ajánljuk a témában

A kannabiszt leginkább Anglia északi részén található farmokon termelik, hogy aztán az ország egész területén terítsék azt. A börtönökben sem jobb a helyzet. Acheson, aki a University of Staffordshire vendégoktatója megdöbbentő trendekről számolt be az Egyesült Királyság büntetés-végrehajtási intézeteken belül tapasztalt trendekről. A brit börtönök lakóinak körülbelül 12 százaléka albán. Elsősorban ők a felelősek azért, hogy Őfelsége börtöneiben a drogkereskedelemben milliárdos forgalmat bonyolítanak a dílerek. A terjesztéshez a legújabb technikai újításokat is igénybe veszik: az angol börtönökben több mint 700 százalékkal nőtt a drónok segítségével bejuttatott drog forgalma. 

A kokain, mint a leggyorsabb út a meggazdagodáshoz 

„Dél- és Közép-Amerikában – összesen kilenc országban – háromszorosára nőtt az a terület, ahol kokacserjéket nevelnek. 2013-ban körülbelül 1000 tonna kokain érkezett a térségből. Manapság ez a szám 3000 tonna” – számolt be az elmúlt évtized trendjéről Xavier Raufer, aki hozzátette: Marseille-ben korábban egy kilogramm kokaint 32 ezer euróért lehetett venni, most már 17 ezerért is hozzá lehet jutni a 90 százalékos tisztaságú anyaghoz. 

Ma kokainkereskedelemmel lehet a leggyorsabban meggazdagodni. Több példa is van arra, hogy 5 év alatt milliárdosokká váltak néhányan”

– mesélte a kerekasztal-beszélgetésen a francia kriminológus, aki 1975 óta kutatja a társadalmi és politikai erőszakot, a terrorizmust és a szervezett bűnözést. Számos kriminológiai és terrorizmus témájú könyv szerzője, és rendszeresen publikál különböző hírportálokon. 

Xavier Raufer a francia kriminológusok azon csoportjához tartozik, akik nyíltan felvetik a migráció és a bűnözés közötti kapcsolatot, különös tekintettel a szervezett bűnözésre és a bevándorló hátterű fiatalok által elkövetett erőszakos cselekményekre, elsősorban a francia külvárosokban.

Embercsempész bandák konkurenciaharca a déli határszakaszon

„Az ember- és a kábítószerkereskedelem együtt jár” – vélekedett Marsai Viktor.

A Migrációkutató Intézet igazgatója felhívta a figyelmet az illegális migráció rekordméreteire Európában, különösen a nyugat-afrikai és a nyugat-balkáni útvonalakon. Ez a mozgás, amely sokszor karavánszerűen, nagy csoportokban zajlik, szerinte egyértelműen cáfolja azt a véleményt, hogy a migrációs válság már véget ért.

Magyarország déli határán komoly konkurenciaharc zajlik a különböző – török, tunéziai, marokkói és afgán – embercsempész-szervezetek között a migrációs útvonalak ellenőrzéséért”

– közölte Marsai Viktor, aki emlékeztetett arra: nemrégiben Röszkénél egy Berlinbe tartó teherautóban több gépkarabélyt és más fegyvereket foglaltak le a magyar határőrök. 

Emlékezetes, hogy az elmúlt években az EU területén több alkalommal is terrortámadást hajtottak végre migrációs hátterű emberek. Az egyik legvéresebb akció az Iszlám Államhoz köthető. 2015 novemberében egy terrortámadás-sorozatban Párizsban összesen 130 ember halt meg és mintegy 400 személy sebesült meg.

A Migrációkutató Intézet igazgatója szerint az európai migrációs rendszer hiányosságait mutatja, hogy olyan személyek is terrortámadást hajthattak végre, akiknek nem volt joguk Európában tartózkodni.

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. november 20. 06:29
Dew fura, az ember csak néz ki a fejéből.Éldegélünk, gyarapodunk, békesség honol a kontinensen, aztán hirtelen a semmiből jön egy covid, miközben az ukránok békésen irtják az oroszokat Donyeckben, Luhanszkban, majd az oroszok ezt megunják és hirtelen háborúra készül az egész EU, NATO, veresegyházi asszonykórus. Ez valami fatális véletlen lehet.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!