Rémisztő látlelet: „A holnap háborújára kell készülnünk, de Európa túl lassú!”

„A holnap háborújára kell készülnünk, de Európa túl lassú!” – mondta Xavier Raufer francia kriminológus, aki röviden összehasonlította az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok egyes problémákra adott reakcióidejét. Brüsszel és a 27 tagállam 4-5 év alatt készít el egy tervet, míg az USA napok alatt tesz lépéseket például a kolumbiai kábítószer-kereskedők ellen.

„Gyors megoldásokra van szükség. Például arra kell választ kapnunk, hogy 2026-ban hogyan próbálják majd a drogkartelek eladni a kábítószert” – tette hozzá a francia kriminológus.