11. 16.
vasárnap
XIV Leó őshonos nép Vatikán audiencia tisztelet műtárgy Kanada pápa

Régi adósságot törlesztett a pápa

2025. november 16. 07:41

Őshonos népek műtárgyait szolgáltatta vissza Kanadának XIV. Leó pápa.

2025. november 16. 07:41
null

XIV. Leó pápa őshonos népek hatvankét műtárgyát szolgáltatta vissza szombaton Kanadának, ezeket eddig a vatikáni néprajzi múzeumban őrizték.

A tárgyakat, amelyek különböző kanadai közösségektől származnak, katolikus misszionáriusok vitték Rómába 1923 és 1925 között.

Szombaton adták át azokat Pierre Goudreault püspöknek, a Kanadai Katolikus Püspöki Konferencia elnökének a pápai palotában tartott audiencián – tudatta a Vatikán.

XIV. Leó azt akarta, hogy az adományozás a párbeszéd, a tisztelet és a testvériség konkrét jele legyen” 

– áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy a tárgyak „a hit és az őshonos népek kultúrái találkozásának történelméről tanúskodnak”.

A 2022. évi kanadai látogatása során Ferenc pápa történelmi bocsánatkérést intézett az őshonos közösségekhez a katolikus bentlakásos iskolákban gyermekek ellen elkövetett visszaélések miatt, amelyeket „népirtásnak” nevezett.

Az utazás során kérték az őshonos közösségek a Vatikántól a nagy kulturális értéket képviselő tárgyak visszaszolgáltatását.

Átadtuk azokat a kanadai egyháznak, amely vállalta, hogy megfelelő módon helyreállítja és megóvja őket

 – közölte szombaton a Vatikán.

A püspöki konferencia minél előbb átadja a műtárgyakat a nemzeti őshonos szervezeteknek, amelyek gondoskodnak róla, hogy azok visszakerüljenek az eredeti közösségeikhez – emelték ki kanadai püspökök.

A kanadai külügyminiszter üdvözölte a Vatikán lépését

Katolikus misszionáriusok a tárgyakat Rómába a XI. Pius pápa által szervezett 1925. évi kiállításra küldték, amelyen több mint százezer tárgyat mutattak be. Mintegy felük képezte később az új Missziós Néprajzi Múzeum gyűjteményét, és az 1970-es években szállították őket a Vatikánba.

Anita Anand kanadai külügyminiszter üdvözölte a Vatikán intézkedését.

„Egy fontos lépés, amely tiszteletet tanúsít az őshonos népek sokszínű kulturális öröksége iránt, és támogatja az igazság, az igazságosság és a megbékélés érdekében folyó erőfeszítéseket” – írta a tárcavezető az X közösségi portálon.

(MTI)

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
arany1
•••
2025. november 16. 08:17 Szerkesztve
Sajnos a pápa ROSSZUL tette hogy visszaadta Kanadának ezeket az "őshonos" tárgyakat. Sajnos az elmúlt századokban az ókori eredetű barbár liberalizmus kiirtotta az őshonos lakosságot Észak-Amerikában, és a Katolikus Egyház megmentette ezeket a tárgyi emlékeket, tehát felesleges volt "visszaadni" a barbár liberálisoknak ezeket a megmentett tárgyakat. "A katolikus bentlakásos iskolákban gyermekek ellen elkövetett visszaélések " esetét is egy erősen vitatott témának tartom, az is egy inkább az ókori eredetű liberalizmus gonosz felnagyításának vagy túlértékelésének tartom,.... amit az ókori eredetű liberálisok politikai taktikai okok miatt erőltettek. A gonosz liberálisnak csak rá kell parancsolni a bentlakásos iskolákban a kiszolgáltatott gyerekekre, és azok azt mondanak amit a gonosz ókori eredetű liberális mond.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!