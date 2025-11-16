Régi adósságot törlesztett a pápa

A kanadai külügyminiszter üdvözölte a Vatikán lépését

Katolikus misszionáriusok a tárgyakat Rómába a XI. Pius pápa által szervezett 1925. évi kiállításra küldték, amelyen több mint százezer tárgyat mutattak be. Mintegy felük képezte később az új Missziós Néprajzi Múzeum gyűjteményét, és az 1970-es években szállították őket a Vatikánba.

Anita Anand kanadai külügyminiszter üdvözölte a Vatikán intézkedését.

„Egy fontos lépés, amely tiszteletet tanúsít az őshonos népek sokszínű kulturális öröksége iránt, és támogatja az igazság, az igazságosság és a megbékélés érdekében folyó erőfeszítéseket” – írta a tárcavezető az X közösségi portálon.

