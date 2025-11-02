„a hatalom könyörtelen központosításának” esett áldozatául, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a rendkívül befolyásos kabinetfőnöke, Andrij Jermak rendszeresen gyakorolnak.
Az interjúban kifejezte abbéli aggodalmát is, hogy a vállalatot végül „korrupt személyek” veszik át. Támogatói szerint éppen az efféle kijelentések – és az, hogy nem volt hajlandó hallgatni – a magyarázatok arra, miért találta magát Kudrickij múlt héten egy „üvegkalickában” az egyik kijevi bíróságon, ahol sikkasztás vádjával állították bíróság elé.
Az eset nem meglepő mód felháborította az ellenzéki képviselőket és a civil aktivistákat, akik közül többen kijelentették, hogy itt egy újabb példa arra, hogy
Ukrajna vezetése „jogi hadviselést folytat”: vagyis törvényi eszközökkel próbálja megfélemlíteni és elhallgattatni az ellenfeleket, akikre korrupció vagy Oroszországgal való együttműködés vádját sütik rá. Zelenszkij hivatala nem kívánt kommentárt fűzni az ügyhöz – fűzte hozzá a Politico munkatársa.
Az összeállításból kiderült, hogy ez a bánásmód másokat is utolért, köztük Zelenszkij elődjét, Petro Porosenkót is, akit idén szankciók sújtottak, és szintén korrupciós vádakkal állítottak bíróság elé.