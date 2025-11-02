Terjedelmes írást közölt az ismert Politico véleményrovatának vezetője, Jamie Dettmer Volodimir Zelenszkij „sötét oldaláról”. Dettmer rögtön a cikk elején kiemelte, hogy

ellenzéki képviselők és civil aktivisták szerint Ukrajna vezetése jogi eszközökkel próbálja megfélemlíteni ellenfeleit, és elhallgattatni a kritikus hangokat.

Ezután ismertette, hogy amikor Oroszország majdnem négy éve megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját: Volodimir Kudrickij, az állami tulajdonú Ukrenergo, az országos villamosenergia-hálózat vezetője azóta kétségbeesetten próbálta fenntartani az áramellátást. Valahogy sikerült is neki – nemcsak abban az esztendőben, hanem az azt követő években is.

Az energiapiac szereplői világszerte elismerték teljesítményét, amiért képes volt úgy megvédeni az ország energiarendszerét az orosz rakéta- és dróntámadásoktól, hogy elkerülte a katasztrofális áramszüneteket. Egészen addig, amíg 2024-ben hirtelen lemondatták.

Kudrickij eltávolítását sokan felháborodással fogadták, Brüsszelben pedig egyenesen aggodalmat keltett. Az egykor vezető pozícióban lévő férfi akkor a Politicónak azt mondta, hogy