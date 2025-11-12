Még a végén megerősíti a V4-et: az Európai Bizottság újabb harcot indított Magyarország ellen

A Bizottság legfrissebb, kedden bemutatott éves menekültügyi és migrációs jelentése szerint Spanyolország, Olaszország, Görögország és Ciprus „aránytalanul magas” számú migránst fogadott tavaly, ezért 2026-tól más tagállamoknak is „szolidaritást” kell tanúsítaniuk. Az Euronews beszámolója szerint ez azt jelenti, hogy az uniós országoknak vagy be kell fogadniuk egy meghatározott számú menedékkérőt, vagy fejenként húszezer eurót kell fizetniük azok után, akiket nem fogadnak be.

Új migráns-kvótát tervez az Európai Bizottság, amely Magyarországra is kiterjedne.

Forrás: CHRISTOF STACHE / AFP

A Bizottság az új rendszer alapját az úgynevezett „szolidaritási alap” (Annual Solidarity Pool) képezné, amely meghatározná, hogy hány menedékkérőt kell áthelyezni a terhelt országokból, illetve milyen összeggel válthatják meg kötelezettségüket azok, akik nem fogadnak be senkit. A részletes kvótajavaslatot a tagállamok év végéig vitatják meg, de a tervezet szerint legalább harmincezer menedékkérőt osztanának szét, és minimum hatszázmillió eurós befizetéssel járna a rendszer.

A tagállamoknak népességük és gazdasági teljesítményük arányában kellene hozzájárulniuk, vagyis minél nagyobb az ország, annál több migránst kellene befogadnia – vagy annál többet fizetnie.

A Bizottság közlése szerint csak azok az államok mentesülhetnek, amelyeket szintén „jelentős migrációs helyzet” sújt, ilyen például Ausztria vagy Lengyelország. Magyarország viszont semmilyen mentességet nem élvezne, így egyértelműen célkeresztbe kerülne a brüsszeli tervvel.