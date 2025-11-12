Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel kvótarendszer Magyarország migráció illegális bevándorlás

Még a végén megerősíti a V4-et: az Európai Bizottság újabb harcot indított Magyarország ellen

2025. november 12. 10:26

Az Európai Bizottság új jelentése szerint Spanyolország, Olaszország, Görögország és Ciprus „migrációs nyomás” alatt állnak, ezért más országoknak kellene segíteniük. A javaslat értelmében Magyarországra is juthatnának migránsok – akár akarja, akár nem.

2025. november 12. 10:26
null

A Bizottság legfrissebb, kedden bemutatott éves menekültügyi és migrációs jelentése szerint Spanyolország, Olaszország, Görögország és Ciprus „aránytalanul magas” számú migránst fogadott tavaly, ezért 2026-tól más tagállamoknak is „szolidaritást” kell tanúsítaniuk. Az Euronews beszámolója szerint ez azt jelenti, hogy az uniós országoknak vagy be kell fogadniuk egy meghatározott számú menedékkérőt, vagy fejenként húszezer eurót kell fizetniük azok után, akiket nem fogadnak be.

Új migráns-kvótát tervez az Európai Bizottság, amely Magyarországra is kiterjedne
Új migráns-kvótát tervez az Európai Bizottság, amely Magyarországra is kiterjedne.
Forrás: CHRISTOF STACHE / AFP

A Bizottság az új rendszer alapját az úgynevezett „szolidaritási alap” (Annual Solidarity Pool) képezné, amely meghatározná, hogy hány menedékkérőt kell áthelyezni a terhelt országokból, illetve milyen összeggel válthatják meg kötelezettségüket azok, akik nem fogadnak be senkit. A részletes kvótajavaslatot a tagállamok év végéig vitatják meg, de a tervezet szerint legalább harmincezer menedékkérőt osztanának szét, és minimum hatszázmillió eurós befizetéssel járna a rendszer.

A tagállamoknak népességük és gazdasági teljesítményük arányában kellene hozzájárulniuk, vagyis minél nagyobb az ország, annál több migránst kellene befogadnia – vagy annál többet fizetnie. 

A Bizottság közlése szerint csak azok az államok mentesülhetnek, amelyeket szintén „jelentős migrációs helyzet” sújt, ilyen például Ausztria vagy Lengyelország. Magyarország viszont semmilyen mentességet nem élvezne, így egyértelműen célkeresztbe kerülne a brüsszeli tervvel.

Ezt is ajánljuk a témában

Migránsokkal akarják betömni a brüsszeli „szolidaritási rést”

A jelentés a kötelező „szolidaritás” új szakaszát nyitná meg az uniós migrációs politika reformjában. A Bizottság szerint a mechanizmus „igazságosabb elosztást” teremtene a tagállamok között, de valójában kötelező kvótarendszert vezetne be, amely ellentétes Magyarország álláspontjával.

Az Euronews által idézett uniós tisztviselő szerint, ha egy ország nem hajlandó részt venni a rendszerben, az az uniós jog megsértésének minősülne, ami kötelezettségszegési eljárást vonhat maga után. 

Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy Brüsszel büntetné azokat az országokat, amelyek nemet mondanak a migránsok befogadására.

Orbán Viktor, Donald Tusk és Robert Fico már egyértelművé tették, hogy nem hajlandók végrehajtani a migrációs paktum szabályait. 

Lengyelország nem fogad be migránsokat a migrációs paktum alapján. Fizetni sem fogunk érte

– írta Tusk közösségi oldalán a jelentés bemutatása után. A magyar kormány szintén elutasította az uniós diktátumot: 

Budapest nem nyújtott be végrehajtási tervet a Bizottságnak, ahogy Varsó sem. 

Ezt az uniós belügyi biztos, Magnus Brunner is megerősítette a sajtótájékoztatón.

Ezt is ajánljuk a témában

Kényszerített „szolidaritás” helyett önkéntes felelősségvállalást

A brüsszeli javaslat valójában újraéleszti a kvótavitát, amelyet a közép-európai országok már korábban is egyhangúlag elutasítottak. A „szolidaritás” szóval takart kötelező befogadási rendszer nem oldja meg a migrációs válságot, hanem tovább mélyíti az ellentéteket az EU tagállamai között. A Bizottság azzal érvel, hogy a migrációs helyzet „javult”, mivel az illegális határátlépések száma 35 százalékkal csökkent az elmúlt évben. 

Ugyanakkor maga is elismeri, hogy továbbra is komoly kihívást jelent az illegális migráció, a migránsok uniós mozgása és a migráció fegyverként való felhasználása Oroszország és Fehéroroszország részéről.

Magyarország és szövetségesei szerint épp ezért a megoldás nem a migránsok kötelező elosztása, hanem 

  • a határok védelme és 
  • az okok felszámolása a kibocsátó országokban. 

Brüsszel viszont kitart amellett, hogy a „kötelező szolidaritás” lesz az új norma. A döntést minősített többséggel akarják elfogadni, vagyis az ellenző országokat is rákényszeríthetik – akár akarják, akár nem.

Kapcsolódó vélemény

Gönczi Róbert

Facebook

Idézőjel

Tíz év után újra ugyanott tartunk? – Európa és a migráció, mint az „új normális”

A kérdés már nem az, hogy jönnek-e – hanem, hogy fel vagyunk-e készülve rá, kiket és hogyan engedünk be.

Nyitókép: GIOVANNI ISOLINO / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
justiceforhungary
2025. november 12. 11:02
Brüsszel napjai meg vannak számlálva
Válasz erre
1
0
cinkegolyó
•••
2025. november 12. 10:49 Szerkesztve
A menedékkérők irataik benyújtásával és kérelmük okának elbírálása után jöhetnek be az országba. Más esetben illegális migránsokról van szó, akiknek erőszakos behatolása ellen minden országnak lehetősége és kötelessége lenne tenni.
Válasz erre
1
0
csulak
2025. november 12. 10:44
Nincs joga az eU burokrata diktatorainak ,hogy mas orszagba toloncoljanak migransokat, ha az illeto allam kijelentette ,hogy nem fogad be illegalis migransokat
Válasz erre
4
0
Partikula
2025. november 12. 10:43
Ez a kvóta-bürokrácia a valós problémákkal szemben tehetetlen, a saját hatalma növelésében viszont telhetetlen. A nagy ideológiai csűrés-csavarás közben már nem lehet kihámozni, hogy mi lenne az alapfeladata, és mi az amihez semmi köze.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!