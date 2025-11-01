Magyarország nincs egyedül: újabb uniós tagállam kér mentességet Trumptól az amerikai szankciók alól

mivel szeretné elérni, hogy a szankciók november 21-i életbe lépése után is működhessen a finomító. A kabinet attól tart, hogy a szankciók miatt a pénzintézetek elfordulnak a burgaszi üzem finanszírozásától, ami a finomító leállását, országos üzemanyaghiányt és tiltakozásokat idézhet elő – sorolták.

Hozzátették, hogy egy ilyen helyzet a kormány bukásához is vezethetne, ami belpolitikai ellenfelének, Rumen Radev bolgár elnöknek kedvezne. Őt egyesek Moszkvához közelállónak tartják, és nyilvánosan is felvetette már egy új politikai párt létrehozását.

Más szakértők azonban megkérdőjelezik azt az állítást, hogy ha Washington nem ad mentességet, Radev politikailag megerősödne. „Ez a kormány félelemkeltő taktikája” – mondta Ilian Vasilev, Bulgária volt oroszországi nagykövete, jelenleg az Innovative Energy Solutions tanácsadó cég vezetője, aki szerint ezzel csak a finomító eladásának elodázását próbálják igazolni – idézte a lap.

Az ügyben megszólalt Julian Popov, korábbi környezetvédelmi miniszter és a Strategic Perspectives agytröszt vezető elemzője is, aki szerint a bolgár kormány „nincs megfelelően felkészülve” a helyzetre, és „nem rendelkezik vészforgatókönyvvel” arra az esetre, ha a Lukoil kivonulna az országból.

Az egykori tárcavezető felhívta arra is a figyelmet, hogy