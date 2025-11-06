Ft
Magyar elemző olvasott be Zelenszkijnek: felszólította, hogy ezt azonnal fejezze be

2025. november 06. 12:32

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint félrevezeti az ukránokat Volodimir Zelenszkij elnök, amikor azt állítja, hogy hazája készen áll az EU-csatlakozásra.

2025. november 06. 12:32
null

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője szerint Volodimir Zelenszkij elnök félrevezeti az ukránokat az EU-csatlakozás esélyeiről, és felszólította őt, hogy hagyjon fel ezzel – írja a Lenta.

Zelenszkij többször is azt állította, hogy Ukrajna készen áll számos tárgyalási klaszter megnyitására.

Az Európai Bizottságban eközben különféle trükkökkel próbálkoznak, hogy elvegyék Magyarország vétójogát, esetleg meggyőzzék a magyar kormányt, ám Orbán Viktor leszögezte, semmiképpen sem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

