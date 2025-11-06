Magyar elemző olvasott be Zelenszkijnek: felszólította, hogy ezt azonnal fejezze be

Váratlan fordulat: Magyarország miatt zárhatják ki Ukrajnát az Európai Unióból
Legalábbis ezzel próbálják meggyőzni Orbán Viktort.
Az Alapjogokért Központ elemzője szerint félrevezeti az ukránokat Volodimir Zelenszkij elnök, amikor azt állítja, hogy hazája készen áll az EU-csatlakozásra.
Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője szerint Volodimir Zelenszkij elnök félrevezeti az ukránokat az EU-csatlakozás esélyeiről, és felszólította őt, hogy hagyjon fel ezzel – írja a Lenta.
Zelenszkij többször is azt állította, hogy Ukrajna készen áll számos tárgyalási klaszter megnyitására.
Az Európai Bizottságban eközben különféle trükkökkel próbálkoznak, hogy elvegyék Magyarország vétójogát, esetleg meggyőzzék a magyar kormányt, ám Orbán Viktor leszögezte, semmiképpen sem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
