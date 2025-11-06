Magyar elemző olvasott be Zelenszkijnek: felszólította, hogy ezt azonnal fejezze be

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője szerint Volodimir Zelenszkij elnök félrevezeti az ukránokat az EU-csatlakozás esélyeiről, és felszólította őt, hogy hagyjon fel ezzel – írja a Lenta.

Zelenszkij többször is azt állította, hogy Ukrajna készen áll számos tárgyalási klaszter megnyitására.

Az Európai Bizottságban eközben különféle trükkökkel próbálkoznak, hogy elvegyék Magyarország vétójogát, esetleg meggyőzzék a magyar kormányt, ám Orbán Viktor leszögezte, semmiképpen sem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.