Az ukrán korrupcióellenes ügynökségek ezen a héten felfedték, hogy Volodimir Zelenszkij néhány közeli munkatársa állítólag részt vett az összeesküvésben, ami arra késztette az ukrán elnököt, hogy szankciókat vezessen be volt üzleti partnere ellen, és több magas rangú minisztert is elbocsásson – írja a Politico.

A fejlemények a lap szerint megosztják Kijev európai partnereit. Sokak számára a leleplezések Ukrajna korrupcióellenes szerveinek függetlenségét jelentik. Egyesek azonban konkrét kötelezettségvállalásokat szeretnének az országtól, hogy komolyan gondolja a hasonló incidensek megelőzését a jövőben.

„A vizsgálat során feltárt belső korrupció... felháborító”

– mondta egy EU-tisztviselő, aki – a cikk más szereplőihez hasonlóan – névtelenséget kapott, hogy szabadon beszélhessen az érzékeny ügyről, szerinte ez „nem segít” az ország hírnevének a nemzetközi partnerek előtt.

„Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak minden bizonnyal újra kell értékelnie, hogyan költi el” a forrásokat Kijev energiaszektorára – érvelt a tisztviselő, hozzátéve, hogy a jövőben „Ukrajnának nagyobb figyelmet és átláthatóságot kell fordítania a pénzköltésekre”.