Elszabadult a pokol Görögországban: egyik pillanatról a másikra tüzet nyitottak egy faluban, két ember elhunyt

Két ember meghalt, és legalább tíz megsebesült szombaton Kréta szigetén, amikor ismeretlen fegyveresek tüzet nyitottak egy faluban – számolt be a hírről a Reuters.

A rendőrség szerint az eset családi leszámoláshoz kapcsolódik, amely régóta terheli a térséget.

A hírügynökség úgy tudja, a lövöldözés szombat reggel történt Vorizia faluban, Heraklion közelében. Az Index a hír kapcsán azt írta, hogy a támadó válogatás nélkül lőtt, pánikot keltve a falu lakói között.

A hatóságok ezidáig nem adtak ki információt a feltételezett elkövetőről, aki tüzet nyitott a faluban.

Az is kiderült, hogy pénteken robbanószerkezet robbant egy épülő háznál ugyanabban a térségben. A bomba jelentős anyagi kárt okozott, de személyi sérülés nem történt. A rendőrség úgy véli, a szombati támadás egyértelműen megtorlás volt a pénteki robbantásért.