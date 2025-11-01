Ft
gyilkosság gyász halál Görögország Kréta pánik

Elszabadult a pokol Görögországban: egyik pillanatról a másikra tüzet nyitottak egy faluban, két ember elhunyt

2025. november 01. 18:57

A hatóságok ezidáig nem adtak ki információt a feltételezett elkövetőről.

2025. november 01. 18:57
Fegyver

Két ember meghalt, és legalább tíz megsebesült szombaton Kréta szigetén, amikor ismeretlen fegyveresek tüzet nyitottak egy faluban – számolt be a hírről a Reuters.

A rendőrség szerint az eset családi leszámoláshoz kapcsolódik, amely régóta terheli a térséget.

A hírügynökség úgy tudja, a lövöldözés szombat reggel történt Vorizia faluban, Heraklion közelében. Az Index a hír kapcsán azt írta, hogy a támadó válogatás nélkül lőtt, pánikot keltve a falu lakói között.

A hatóságok ezidáig nem adtak ki információt a feltételezett elkövetőről, aki tüzet nyitott a faluban.

Az is kiderült, hogy pénteken robbanószerkezet robbant egy épülő háznál ugyanabban a térségben. A bomba jelentős anyagi kárt okozott, de személyi sérülés nem történt. A rendőrség úgy véli, a szombati támadás egyértelműen megtorlás volt a pénteki robbantásért.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Gaz_pacho
2025. november 01. 19:17
Azt hittem eddig, hogy ez csak sziciliában divat.......
survivor
2025. november 01. 19:08
Alakul ez.
survivor
2025. november 01. 19:07
Zorba, a görög/ N. Kazantzakisz
nempolitizalok-0
2025. november 01. 19:01
Az Krétán természetes, a hegyekben az összes közlekedési tábla egyben céltábla is. Nem láttam olyat, amelyen egy lyuk sem volt.
