Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és jelenlegi biztonsági tanácsi alelnök legújabb bejegyzésében kemény szavakkal bírálta a Nyugat Ukrajna-politikáját. A politikus szerint a nyugati országok 2022 óta mintegy ötszáz milliárd eurót fordítottak a „banderista klikk” támogatására – ez alatt Kijev jelenlegi vezetését érti. Medvegyev szerint ez az összeg „őrületesen sok”, különösen, ha figyelembe vesszük „a végtelen korrupciót és a kijevi vezetés lopásait”.

A volt elnök bejegyzésében gúnyosan „ККК”-nak (Krovavyje Kijevszkije Klouni – „véres kijevi bohócok”) nevezi az ukrán vezetőket, megjegyezve, hogy a rövidítés nem tévesztendő össze az amerikai Ku-Klux-Klannal. Medvegyev szerint a Nyugat pénze „feleslegesen elpazarolt forrás”, amelyből akár