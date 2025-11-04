Ft
Mandiner Díj
Ukrajna kijevi bohóc orosz-ukrán háború Dmitrij Medvegyev

Dermesztő üzenet érkezett a Kremlből: minél többet költ a nyugat Ukrajnára, annál fájdalmasabb lesz a vég

2025. november 04. 07:07

Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök „véres kijevi bohócoknak” nevezte a jelenlegi ukrán vezetőket.

2025. november 04. 07:07
null

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és jelenlegi biztonsági tanácsi alelnök legújabb bejegyzésében kemény szavakkal bírálta a Nyugat Ukrajna-politikáját. A politikus szerint a nyugati országok 2022 óta mintegy ötszáz milliárd eurót fordítottak a „banderista klikk” támogatására – ez alatt Kijev jelenlegi vezetését érti. Medvegyev szerint ez az összeg „őrületesen sok”, különösen, ha figyelembe vesszük „a végtelen korrupciót és a kijevi vezetés lopásait”.

A volt elnök bejegyzésében gúnyosan „ККК”-nak (Krovavyje Kijevszkije Klouni – „véres kijevi bohócok”) nevezi az ukrán vezetőket, megjegyezve, hogy a rövidítés nem tévesztendő össze az amerikai Ku-Klux-Klannal. Medvegyev szerint a Nyugat pénze „feleslegesen elpazarolt forrás”, amelyből akár 

egy semleges, virágzó Ukrajnát is fel lehetett volna építeni – de nem ez lett a sorsa”.

A politikus párhuzamot vont az afganisztáni amerikai szerepvállalással is: mint írta, az Egyesült Államok 2001 és 2021 között 2,3 billió dollárt költött Afganisztánra, hogy végül „a hatalmat a táliboktól visszaadja a táliboknak”. Medvegyev szerint ez a példa jól mutatja, milyen végkimenetele lehet a nyugati beavatkozásnak: minél többet költenek Ukrajnára, annál fájdalmasabb lesz számukra a vég.

A történet vége elkerülhetetlen: Oroszország vissza fogja kapni saját földjeit és polgárait, ahogy az amerikaiak is elhagyták Afganisztánt” 

– fogalmazott Medvegyev, aki posztját az orosz nemzeti egység napjához kötődő üdvözlettel zárta.

Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
polárüveg
2025. november 04. 07:59
Sajnos, a jellemzően "rossz rendőr" szerepre kijelölt Medvegyev szavai igazak, akármennyire is fájnak egyeseknek. Sőt, hozzá kell fűzni egy szerintem még sokkal hangsúlyosabb dolgot. Azok az üzletemberek, politikusok, sajtósok, országok, amelyek még támogatják a háború folytatását, és a békét félresöprik, - azokon egyre jobban gyülekezik a saját tetteik miatti sorsteher, mindent elsöprő kitörés előtti hurrikánfelhőként. Azok az országok, amelyek vélt jogokból, de leginkább piszkos anyagi érdekből belepiszkálva más népek, és belepiszkálva ártó módon egy egész kontinens sorsába, azok számíthatnak elemi erejű eseménysorozat megjelenésére. És ezek között is a legnagyobb csapás(ok)ra a békét folyamatosan megtorpedózó, az európai kontinenst szegénység és eladósodás és totális kontroll felé lökdöső, Oroszországot aljas módon rejtve megbombázó Nagy-Britannia és a háborút gerjesztő emberei számíthat, számíthatnak. Isten óvja Európa népeit!
0
0
0
0
kimirszen
2025. november 04. 07:55
Chekke-Faint 2025. november 04. 07:43 Ezt csak a háború pártiak nem akarják látni. Tanulj újra történelmet. Nem ciki. Olvasd Hitler Mein Kampfját. Amit a németségről ír helyetesítsd be az oroszra. A Szudéta németektől az Anschlusson át a lebensraumig. Putyin ismétli.
0
1
0
1
Chekke-Faint
2025. november 04. 07:43
Ezt csak a háború pártiak nem akarják látni. Miért? Mert nem ők halnak meg, hanem aki nem akar háborúzni.
3
0
3
0
Nasi12
2025. november 04. 07:40
Sajnos ez a realitás😭😭😭
1
0
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!