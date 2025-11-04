Elképesztő számokat közölt Zelenszkij: év végére fegyvernagyhatalom válhat Ukrajnából
Két exportközpontot nyitunk – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök „véres kijevi bohócoknak” nevezte a jelenlegi ukrán vezetőket.
Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és jelenlegi biztonsági tanácsi alelnök legújabb bejegyzésében kemény szavakkal bírálta a Nyugat Ukrajna-politikáját. A politikus szerint a nyugati országok 2022 óta mintegy ötszáz milliárd eurót fordítottak a „banderista klikk” támogatására – ez alatt Kijev jelenlegi vezetését érti. Medvegyev szerint ez az összeg „őrületesen sok”, különösen, ha figyelembe vesszük „a végtelen korrupciót és a kijevi vezetés lopásait”.
A volt elnök bejegyzésében gúnyosan „ККК”-nak (Krovavyje Kijevszkije Klouni – „véres kijevi bohócok”) nevezi az ukrán vezetőket, megjegyezve, hogy a rövidítés nem tévesztendő össze az amerikai Ku-Klux-Klannal. Medvegyev szerint a Nyugat pénze „feleslegesen elpazarolt forrás”, amelyből akár
egy semleges, virágzó Ukrajnát is fel lehetett volna építeni – de nem ez lett a sorsa”.
Ezt is ajánljuk a témában
Két exportközpontot nyitunk – hangsúlyozta az ukrán elnök.
A politikus párhuzamot vont az afganisztáni amerikai szerepvállalással is: mint írta, az Egyesült Államok 2001 és 2021 között 2,3 billió dollárt költött Afganisztánra, hogy végül „a hatalmat a táliboktól visszaadja a táliboknak”. Medvegyev szerint ez a példa jól mutatja, milyen végkimenetele lehet a nyugati beavatkozásnak: minél többet költenek Ukrajnára, annál fájdalmasabb lesz számukra a vég.
A történet vége elkerülhetetlen: Oroszország vissza fogja kapni saját földjeit és polgárait, ahogy az amerikaiak is elhagyták Afganisztánt”
– fogalmazott Medvegyev, aki posztját az orosz nemzeti egység napjához kötődő üdvözlettel zárta.
Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP