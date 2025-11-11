Három éven át egy német nyomozócsapat gyűlt össze minden hétköznap reggel a berlini Potsdamban található német szövetségi rendőrség központjában, hogy kiderítsék ki állt az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása mögött. Nagyon hamar rájöttek, hogy az ukránok álltak az akció mögött, és annak ellenére folytatták a nyomozást, hogy nyomás alá kerültek, hogy az elkövetők felkutatása veszélybe sodorhatja az Ukrajna iránti támogatást– írja a Wall Street Journal.

Lengyelország már megtagadta az egyik gyanúsított kiadatását, hogy Németországban álljon bíróság elé. Ehelyett hősként tekintnek rá, amiért felrobbantotta a vezetéket.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök nevetségesnek nevezte a nyomozást. A probléma nem az, hogy felrobbantották a gázvezetéket, mondta. A „probléma az, hogy megépítették”.

A 2022 szeptemberi robbantások során hatalmas mennyiségű metán áramlott a Balti-tengerbe, ami a valaha regisztrált legnagyobb ember által okozott üvegházhatású gázkibocsátás volt. Egyes amerikai és német tisztviselők Oroszországot vádolták a robbantások kivitelezésével. A Kreml azt állította, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság áll a támadás mögött.