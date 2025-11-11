Németországból érkezett: Zelenszkij időzített bomba, már nem csak Magyarországot veszélyezteti
Senki sincs biztonságban.
A német rendőrség szerint teljesen egyértelmű: a robbantást egy ukrán elit katonai egység hajtotta végre az akkori ukrán főparancsnok, Valerij Zaluzsnyij tábornok közvetlen felügyelete alatt. A nyomozást nemcsak az ukránok nehezítették, hanem a lengyelek is közreműködhettek az egyik gyanúsított szökésében.
Három éven át egy német nyomozócsapat gyűlt össze minden hétköznap reggel a berlini Potsdamban található német szövetségi rendőrség központjában, hogy kiderítsék ki állt az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása mögött. Nagyon hamar rájöttek, hogy az ukránok álltak az akció mögött, és annak ellenére folytatták a nyomozást, hogy nyomás alá kerültek, hogy az elkövetők felkutatása veszélybe sodorhatja az Ukrajna iránti támogatást– írja a Wall Street Journal.
Lengyelország már megtagadta az egyik gyanúsított kiadatását, hogy Németországban álljon bíróság elé. Ehelyett hősként tekintnek rá, amiért felrobbantotta a vezetéket.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök nevetségesnek nevezte a nyomozást. A probléma nem az, hogy felrobbantották a gázvezetéket, mondta. A „probléma az, hogy megépítették”.
A 2022 szeptemberi robbantások során hatalmas mennyiségű metán áramlott a Balti-tengerbe, ami a valaha regisztrált legnagyobb ember által okozott üvegházhatású gázkibocsátás volt. Egyes amerikai és német tisztviselők Oroszországot vádolták a robbantások kivitelezésével. A Kreml azt állította, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság áll a támadás mögött.
A német rendőrség, az ügyészek és más, az ügy bonyolultságával tisztában lévő személyek viszont azt állították, hogy egyértelmű képet kaptak arról, hogyan egy ukrán elit katonai egység hajtotta végre a támadásokat az akkori ukrán főparancsnok, Valerij Zaluzsnyij tábornok közvetlen felügyelete alatt.
A potsdami csapat hajóbérlő cégeket, telefonokat és rendszámokat követve megteremtette az alapot ahhoz, hogy a német hatóságok elfogatóparancsot adjanak ki három ukrán különleges katonai egység katonája és négy veterán mélytengeri búvár ellen – mondták a lapnak az ügyet ismerő források.
A döntő bizonyíték egy német sebességmérő kamera által készített, szemcsés fekete-fehér fénykép volt. A képen egy ukrán mélytengeri búvár arca volt látható, akit a rendőrség egy kereskedelmi forgalomban kapható arcfelismerő szoftver segítségével azonosított. Percek alatt megtalálták a közösségi média profiljait és szakmai weboldalait, amelyek linkeket tartalmaztak az ügy többi gyanúsítottjához.
Az ukrán búvárt, akit a csapat Lengyelországban nyomozott le, később egy fekete BMW-vel, diplomáciai rendszámmal vitték Ukrajnába, amelyet a varsói ukrán katonai attasé vezetett.
Az ukrán kormány nem volt hajlandó kommentálni az ügyet. Egy magas rangú ukrán tisztviselő magánjelleggel elmondta, hogy Kijev a lengyel kormány figyelmeztetése után lépett fel.
Az akció parancsnokát Olaszországban találák meg, ahol éppen nyaralt.
Serhii K.-t az olasz hatóságok hamarosan kiadhatják a németeknek, azonban a Wall Street Journal szerint a bíróság elé állítása ronthatja az ukrán-német kapcsolatokat.
A németek azonban a diplomáciai következmények ellenére is bíróság elé akarják állítani Serhii K-t, aki az olasz börtönben éppen éhségsztrájkol arra hivatkozva, hogy nem biztosítanak vegán életmódjának megfelelő ételt. Ha szállítható állapotban lesz, a németek már előkészítették a gépet, ami Hamburgba fogja reptetni.
Nyitókép: Niklas HALLE'N / AFP
