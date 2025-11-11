Ft
Európa Horváth Tamás Lengyelország jobboldal vélemény

A jövő a jobboldalé! Éljen Lengyelország, éljen Európa!

2025. november 11. 22:23

Óriási tisztelet illeti a lengyel jobboldalt azért, hogy évről évre meg tud rendezni egy olyan nagyszabású, fegyelmezett és erőt sugárzó nacionalista felvonulást, mint a Marsz Niepodległości (Függetlenségi Menet).

2025. november 11. 22:23
Horváth Tamás
Horváth Tamás
Óriási tisztelet illeti a lengyel jobboldalt azért, hogy évről évre meg tud rendezni egy olyan nagyszabású, fegyelmezett és erőt sugárzó nacionalista felvonulást, mint a Marsz Niepodległości (Függetlenségi Menet).

November 11-én, a lengyel függetlenség napján az összjobboldal – a jobbközéptől a szélsőjobbig, a katolikus életvédőktől a szurkolókig – utcára vonul Varsóban, hogy megünnepelje a nemzet szuverenitását.

A Függetlenségi Meneten nem csak lengyelek vesznek részt, hanem Európa szinte összes országából érkeznek hazafiak, hogy jelenlétükkel is demonstrálják: az öreg kontinens jövőjét a szuverén, erős és virilis nemzetállamok írják; nem a dekadens, internacionalista birodalmak.

A jövő a jobboldalé! Éljen Lengyelország, éljen Európa!”

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

