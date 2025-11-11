Felforrósodott a levegő Lengyelországban: Orbán Viktor szavait idézve tett rendet a fejekben Karol Nawrocki

Teljesen elszakadt a valóságtól Tusk: Ukrajna győzelmével számol a lengyel miniszterelnök
„Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene” – mondta Tusk.
„Lengyelország szabad, és nem gyarmat többé” – mondta a lengyel elnök.
A lengyel politikusok egy része kész feladni az ország szuverenitását az európai uniós intézmények javára, de Lengyelország szabad, és nem gyarmat többé – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök kedden Varsóban, a lengyel állami ünnep, a függetlenség napja alkalmából megtartott hivatalos megemlékezésen.
November 11-e, a függetlenség napja a legnagyobb nemzeti ünnep Lengyelországban. Annak emlékére tartják, hogy
Lengyelország az első világháború végén, 1918 novemberében, 123 évi felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát.
A varsói Pilsudski téren rendezett központi ünnepségen Karol Nawrocki felidézte: a lengyel politikai élet az első és a második világháború közötti időszakban is „erősen megosztott volt”, de „soha nem adta fel azt, amire az egész nemzeti közösségnek szüksége van”: gazdasági ambícióit, a nagy beruházások terveit, a lengyel zlotyt, amely „a szuverenitás jelképe”.
Utalva a jelenlegi kormány által az oktatásügyben végrehajtott, a hittanoktatást és az erkölcstant érintő változásokra, az államfő feltette a kérdést: hova tűntek „a Lengyelország alapjait jelentő keresztény értékek”, miért kell szembesülni azzal, hogy az iskolákban „idegen ideológiákkal” helyettesítik őket.
„Ez nem a miénk, ez nem lengyel”, megengedhetetlen, hogy Lengyelország ismét „a népek közt papagáj s páva” legyen, és meggondolatlanul utánozza a Nyugatot – idézte Nawrocki a lengyel romantikus költőt, Juliusz Slowackit.
Hangsúlyozta: mindezt a lengyel uniós tagság híveként mondja, mindazonáltal a fő elve úgy hangzik, hogy „a legfontosabb Lengyelország és a lengyelek”. A lengyel politikusok egy része „kész arra, hogy lépésről lépésre átadja az ország szabadságát, függetlenségét és szuverenitását idegen intézményeknek, törvényszékeknek, az Európai Unió idegen szerveinek”. Mintha arra törekednének, hogy a lengyelek ma „ne értsék, hogy
Lengyelország szabad, független, és nem gyarmat többé”
– fogalmazott Nawrocki.
Biztonsági témák kapcsán jó hírnek nevezte Donald Trump amerikai elnök korábbi ígéretét, hogy Lengyelországban maradnak az oda telepített amerikai katonák.
Emlékezetes, Orbán Viktor még 2011-ben is elmondta, hogy „Magyarország nem gyarmata senkinek sem”.
(MTI)
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos