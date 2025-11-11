Felforrósodott a levegő Lengyelországban: Orbán Viktor szavait idézve tett rendet a fejekben Karol Nawrocki

A lengyel politikusok egy része kész feladni az ország szuverenitását az európai uniós intézmények javára, de Lengyelország szabad, és nem gyarmat többé – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök kedden Varsóban, a lengyel állami ünnep, a függetlenség napja alkalmából megtartott hivatalos megemlékezésen.

November 11-e, a függetlenség napja a legnagyobb nemzeti ünnep Lengyelországban. Annak emlékére tartják, hogy

Lengyelország az első világháború végén, 1918 novemberében, 123 évi felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát.

A varsói Pilsudski téren rendezett központi ünnepségen Karol Nawrocki felidézte: a lengyel politikai élet az első és a második világháború közötti időszakban is „erősen megosztott volt”, de „soha nem adta fel azt, amire az egész nemzeti közösségnek szüksége van”: gazdasági ambícióit, a nagy beruházások terveit, a lengyel zlotyt, amely „a szuverenitás jelképe”.

Utalva a jelenlegi kormány által az oktatásügyben végrehajtott, a hittanoktatást és az erkölcstant érintő változásokra, az államfő feltette a kérdést: hova tűntek „a Lengyelország alapjait jelentő keresztény értékek”, miért kell szembesülni azzal, hogy az iskolákban „idegen ideológiákkal” helyettesítik őket.