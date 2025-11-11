Ft
Karol Nawrocki Lengyelország Magyarország Orbán Viktor Európai Unió

Felforrósodott a levegő Lengyelországban: Orbán Viktor szavait idézve tett rendet a fejekben Karol Nawrocki

2025. november 11. 16:17

„Lengyelország szabad, és nem gyarmat többé” – mondta a lengyel elnök.

2025. november 11. 16:17
null

A lengyel politikusok egy része kész feladni az ország szuverenitását az európai uniós intézmények javára, de Lengyelország szabad, és nem gyarmat többé – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök kedden Varsóban, a lengyel állami ünnep, a függetlenség napja alkalmából megtartott hivatalos megemlékezésen.

November 11-e, a függetlenség napja a legnagyobb nemzeti ünnep Lengyelországban. Annak emlékére tartják, hogy

Lengyelország az első világháború végén, 1918 novemberében, 123 évi felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát.

A varsói Pilsudski téren rendezett központi ünnepségen Karol Nawrocki felidézte: a lengyel politikai élet az első és a második világháború közötti időszakban is „erősen megosztott volt”, de „soha nem adta fel azt, amire az egész nemzeti közösségnek szüksége van”: gazdasági ambícióit, a nagy beruházások terveit, a lengyel zlotyt, amely „a szuverenitás jelképe”.

Utalva a jelenlegi kormány által az oktatásügyben végrehajtott, a hittanoktatást és az erkölcstant érintő változásokra, az államfő feltette a kérdést: hova tűntek „a Lengyelország alapjait jelentő keresztény értékek”, miért kell szembesülni azzal, hogy az iskolákban „idegen ideológiákkal” helyettesítik őket.

„Ez nem a miénk, ez nem lengyel”, megengedhetetlen, hogy Lengyelország ismét „a népek közt papagáj s páva” legyen, és meggondolatlanul utánozza a Nyugatot – idézte Nawrocki a lengyel romantikus költőt, Juliusz Slowackit.

Hangsúlyozta: mindezt a lengyel uniós tagság híveként mondja, mindazonáltal a fő elve úgy hangzik, hogy „a legfontosabb Lengyelország és a lengyelek”. A lengyel politikusok egy része „kész arra, hogy lépésről lépésre átadja az ország szabadságát, függetlenségét és szuverenitását idegen intézményeknek, törvényszékeknek, az Európai Unió idegen szerveinek”. Mintha arra törekednének, hogy a lengyelek ma „ne értsék, hogy

Lengyelország szabad, független, és nem gyarmat többé”

– fogalmazott Nawrocki.

Biztonsági témák kapcsán jó hírnek nevezte Donald Trump amerikai elnök korábbi ígéretét, hogy Lengyelországban maradnak az oda telepített amerikai katonák.

Emlékezetes, Orbán Viktor még 2011-ben is elmondta, hogy Magyarország nem gyarmata senkinek sem”.

(MTI)

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

rocktoberi-2
2025. november 11. 16:57
“…., az államfő feltette a kérdést: hova tűntek „a Lengyelország alapjait jelentő keresztény értékek”, miért kell szembesülni azzal, hogy az iskolákban „idegen ideológiákkal” helyettesítik őket.“ Tuskóék beengedték az LMBTQ propagandát az iskolákba?
Válasz erre
5
0
tapir32
2025. november 11. 16:29
Zselenszkij terrorista! A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Az orosz költségvetésben a magyar olaj és gáz export a hibahatáron belüli azaz, kimutathatatlanul kis tétel. Következésképpen, az az érv, hogy az olaj és gáz vásárlásokkal Oroszországot támogatnánk hazugság! Ukrajna miért támogatja Oroszországot a vásárlásaival? A nagyhangú EU tagállamok 15x annyi olajat és gázt vesznek az oroszoktól mint Magyarország!
Válasz erre
5
0
tapir32
2025. november 11. 16:27
Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajliott/ik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák irányították és tervezték. Az anyagi és fegyveres támogatásról nem is szólva. Ukrajna a területét, a halottakat, sebesülteket, az özvegyeket és árvákat adta a háborúhoz.
Válasz erre
5
0
gullwing
2025. november 11. 16:19
Lengyelek megszabadulhatnának a ballibcsi söpredéktől...
Válasz erre
6
0
