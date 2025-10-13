Zelenszkij Washingtonba utazik: ez lehet Trump orosz-ukrán háborúval kapcsolatos béketervének következő lépése

Már semmi nem áll Trump útjában: a következő célpont Oroszország
Az amerikai elnök Jeruzsálemben közölte, hogy a közel-keleti tűzszünet után Oroszország ügye kerül napirendre.
Az ukrán elnök úgy fogalmazott, „vannak dolgok, amik nem telefonra valók”.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten Washingtonba látogat, ahol október 17-én tárgyal Donald Trumppal – számolt be a Reuters. A találkozó időpontja talán nem véletlen, hiszen Trump Jeruzsálemben már kijelentette: a közel-keleti békekötés után „a következő célpont Oroszország” lesz.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök Jeruzsálemben közölte, hogy a közel-keleti tűzszünet után Oroszország ügye kerül napirendre.
Az ukrán delegációban lesz Julija Szviridenko miniszterelnök, Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője, Rusztem Umjerov, a Nemzetbiztonsági Tanács elnöke és más diplomáciai képviselők.
Zelenszkij szerint a találkozó célja, hogy közvetlenül javaslatokat terjesszen elő Trumpnak az ukrajnai védelem és stratégiai fegyverkapacitások ügyében.
A két elnök korábban telefonon is egyeztetett – Zelenszkij ezeket a megbeszéléseket „produktívnak” nevezte – és kijelentette: „nem telefonra valók” azok az ügyek, amelyeket miatt most személyes megbeszélést tartanak. Az ukrán elnök washingtoni látogatás során várhatóan szó lesz Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és a nagy hatótávolságú Tomahawk-rakéták átadásának lehetőségéről, amit Moszkva eszkalációnak tekintene.
Trump korábban jelezte, hogy fontolóra veszi a rakéták átadását, és nem zárta ki, hogy erről Putyinnal is tárgyalna. Ukrajna ezzel a politikai nyomásgyakorlás új szintjére lép – miközben egyre inkább az amerikai támogatás függvénye marad a frontvonal alakulása és a védelem fenntarthatósága.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
***
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Egy nyugati ország katonatisztjei részt vettek az orosz haderő felkészítésében, mielőtt a krími háború mindent megváltoztatott.
Az amerikai elnök Jeruzsálemben közölte, hogy a közel-keleti tűzszünet után Oroszország ügye kerül napirendre.
Az FSZB közlése szerint az ukrán titkosszolgálatok az Iszlám Állammal közösen szerveztek volna robbantást az orosz fővárosban.