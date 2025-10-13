Ft
Washington Zelenszkij orosz-ukrán háború Trump

Zelenszkij Washingtonba utazik: ez lehet Trump orosz-ukrán háborúval kapcsolatos béketervének következő lépése

2025. október 13. 21:29

Az ukrán elnök úgy fogalmazott, „vannak dolgok, amik nem telefonra valók”.

2025. október 13. 21:29
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten Washingtonba látogat, ahol október 17-én tárgyal Donald Trumppal – számolt be a Reuters. A találkozó időpontja talán nem véletlen, hiszen Trump Jeruzsálemben már kijelentette: a közel-keleti békekötés után „a következő célpont Oroszország” lesz.

Az ukrán delegációban lesz Julija Szviridenko miniszterelnök, Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője, Rusztem Umjerov, a Nemzetbiztonsági Tanács elnöke és más diplomáciai képviselők. 

Zelenszkij szerint a találkozó célja, hogy közvetlenül javaslatokat terjesszen elő Trumpnak az ukrajnai védelem és stratégiai fegyverkapacitások ügyében.

A két elnök korábban telefonon is egyeztetett – Zelenszkij ezeket a megbeszéléseket „produktívnak” nevezte – és kijelentette: „nem telefonra valók” azok az ügyek, amelyeket miatt most személyes megbeszélést tartanak. Az ukrán elnök washingtoni látogatás során várhatóan szó lesz Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és a nagy hatótávolságú Tomahawk-rakéták átadásának lehetőségéről, amit Moszkva eszkalációnak tekintene.

Trump korábban jelezte, hogy fontolóra veszi a rakéták átadását, és nem zárta ki, hogy erről Putyinnal is tárgyalna. Ukrajna ezzel a politikai nyomásgyakorlás új szintjére lép – miközben egyre inkább az amerikai támogatás függvénye marad a frontvonal alakulása és a védelem fenntarthatósága.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Martell 2
2025. október 13. 21:53
Milyen béketerv ? Ez a háború eszkalációja. Narancsfejű idióta.
mivivi
2025. október 13. 21:43
Unom már ezt a nyugati ostobaságot. Magyarország és a kápát-medence ki kell hogy lépjen a natoból mielőtt még belerángatnak minket valamibe. Trump álláspontja is érdekes de az ukrán nácikkal snekise foglalkozik sajna. A náci ukajna, izrael meg az iszlámok is népirtanak.
hexahelicene
2025. október 13. 21:42
Azért megy a terrorista gnóm Washingtonba, hogy követelje a Tomahawk átadását. A gonosz törpe az utolsókat rúgja. Ezt már Rózsi néni is tudja, aki a kertjében kapál.
Csigorin
2025. október 13. 21:38
Engedd el Ukrajnat Trump. Soha nem volt amerikai erdekszfera, es nem is lesz.
