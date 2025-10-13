Zelenszkij Washingtonba utazik: ez lehet Trump orosz-ukrán háborúval kapcsolatos béketervének következő lépése

Az ukrán delegációban lesz Julija Szviridenko miniszterelnök, Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője, Rusztem Umjerov, a Nemzetbiztonsági Tanács elnöke és más diplomáciai képviselők.

Zelenszkij szerint a találkozó célja, hogy közvetlenül javaslatokat terjesszen elő Trumpnak az ukrajnai védelem és stratégiai fegyverkapacitások ügyében.

A két elnök korábban telefonon is egyeztetett – Zelenszkij ezeket a megbeszéléseket „produktívnak” nevezte – és kijelentette: „nem telefonra valók” azok az ügyek, amelyeket miatt most személyes megbeszélést tartanak. Az ukrán elnök washingtoni látogatás során várhatóan szó lesz Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és a nagy hatótávolságú Tomahawk-rakéták átadásának lehetőségéről, amit Moszkva eszkalációnak tekintene.