Zelenszkij egyelőre nem reagált a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére

A nap, amikor Budapest jelenti a világ közepét: nincs olyan címlap, amin ne szerepelne a Trump–Putyin csúcstalálkozó helyszíne
A világ vezető hírportáljai is címoldalon hozták, hogy a magyar főváros előtt egy rendkívüli diplomáciai lehetőség állhat.
A jelek szerint Kijev egyelőre kivár a fejleményekkel kapcsolatban.
Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, csütörtök este nagy visszhangot keltett a bejelentés, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten tervez személyes tárgyalást az ukrajnai háború lezárásáról. A hírt gyorsan átvették a vezető nemzetközi médiumok is, beszámolt róla a Reuters, az AP és a Bloomberg, és kiemelten foglalkozott vele több nagy hírportál, köztük az ABC News, az NPR és a Sky News.
Zelenszkij azonban egyelőre nem reagált a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére.
A jelek szerint Kijev egyelőre kivár a fejleményekkel kapcsolatban.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A világ vezető hírportáljai is címoldalon hozták, hogy a magyar főváros előtt egy rendkívüli diplomáciai lehetőség állhat.