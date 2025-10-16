Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ABC News Bloomberg budapesti Zelenszkij visszhang Reuters

Zelenszkij egyelőre nem reagált a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére

2025. október 16. 20:53

A jelek szerint Kijev egyelőre kivár a fejleményekkel kapcsolatban.

2025. október 16. 20:53
null

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, csütörtök este nagy visszhangot keltett a bejelentés, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten tervez személyes tárgyalást az ukrajnai háború lezárásáról. A hírt gyorsan átvették a vezető nemzetközi médiumok is, beszámolt róla a Reuters, az AP és a Bloomberg, és kiemelten foglalkozott vele több nagy hírportál, köztük az ABC News, az NPR és a Sky News.

Zelenszkij azonban egyelőre nem reagált a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére.

A jelek szerint Kijev egyelőre kivár a fejleményekkel kapcsolatban.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
•••
2025. október 16. 21:39 Szerkesztve
Jobban szerette volna Brüsszelben. (Megint) felette döntenek, nélküle. Amúgy a munkácsi Rákóczi-várban is lehet - feltéve, ha visszaadja Kárpátalját nekünk!
Válasz erre
0
0
fater0921
2025. október 16. 21:38
A képen egy óvodás, sírásra görbülő szájjal.................
Válasz erre
3
0
states-2
2025. október 16. 21:32
Az elszigeteltorbánozó komcsi csürhe akkora K.O.-t kapott, amiből életük hátra lévő részében aligha fognak felállni. A komcsi szórakoztató ipar pedig az ATV-n fog elszabadulni, amikor elmagyarázzák a szagértők a megmagyarázhatatlant.
Válasz erre
0
0
gica1994
2025. október 16. 21:30
Kijev egyelőre az állát keresi a földön... Meg az önbizalmát a béka s*gge alatt. 😀
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!