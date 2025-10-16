Zelenszkij egyelőre nem reagált a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, csütörtök este nagy visszhangot keltett a bejelentés, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten tervez személyes tárgyalást az ukrajnai háború lezárásáról. A hírt gyorsan átvették a vezető nemzetközi médiumok is, beszámolt róla a Reuters, az AP és a Bloomberg, és kiemelten foglalkozott vele több nagy hírportál, köztük az ABC News, az NPR és a Sky News.

Zelenszkij azonban egyelőre nem reagált a budapesti Trump-Putyin találkozó hírére.

A jelek szerint Kijev egyelőre kivár a fejleményekkel kapcsolatban.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***