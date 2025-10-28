Vége van, kicsi: a katalánok is otthagyják a botrányokkal küzdő baloldali spanyol kormányt

Trump kirúgná Spanyolországot a NATO-ból
Az Egyesült Államok elnöke azt követelte, hogy a szövetségesek GDP-jük 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítsák. Spanyolország volt az egyetlen ország, amely megtagadta az erre való elköteleződést.
Csak a szokásos, nekik se tartottak be Pedro Sánchezék semmit, amit ígértek, így a korrupcióvádakban fuldokló kormányfő még egy szalmaszálat elvesztett.
A katalán függetlenségpárti Junts párt hétfőn bejelentette, hogy „egyhangúlag megszakítja kapcsolatait” Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pártjával, a Spanyol Szocialista Munkáspárttal (PSOE) – számolt be az Euractiv.
A döntés indoka, hogy Sánchez kormánya nem teljesítette azokat az ígéreteket, amelyeket a 2023-as újraválasztása érdekében tett – többek között a migrációs, határ- és adóügyek feletti katalán ellenőrzés kiterjesztését, valamint a katalán nyelv uniós elismerését.
A lépés, amelyet még a párttagságnak is meg kell erősítenie, azt jelenti, hogy a kormány többé nem számíthat a Junts hét képviselőjének támogatására.
Ez komoly csapás Sánchez kisebbségi kormányának, amely 152 mandátummal rendelkezik a 350 fős spanyol parlamentben.
A pártvezetés döntését Carles Puigdemont, a Junts elnöke jelentette be a franciaországi Perpignanban tartott tanácskozáson. A száműzetésben, Belgiumban élő politikus – aki ellen a spanyol legfelsőbb bíróság továbbra is elfogatóparancsot tart fenn a 2017-es függetlenségi népszavazás közpénzekből való finanszírozása miatt –
azzal vádolta a szocialista kormányt, hogy nem alkalmazta teljes körűen az amnesztiatörvényt, amely a függetlenségi mozgalomban résztvevők 2012 és 2023 közötti cselekményeit hivatott volna megbocsátani.
A spanyol legfelsőbb bíróság viszont korábban kimondta, hogy a törvény nem vonatkozik a sikkasztási vádakra, így Puigdemont helyzete továbbra is rendezetlen.
A Junts katalán függetlenségi párt és a Spanyol Szocialista Munkáspárt közötti szakítás nem dönti meg azonnal a kormányt, de jelentősen gyengíti Sánchez politikai mozgásterét, és megnyithatja az utat egy esetleges bizalmatlansági indítvány előtt,
amelyben a Junts akár a konzervatív Néppárttal és a jobboldali Voxszal is összefoghat.
Puigdemont szerint „nincs többé kölcsönös bizalom”, és kijelentette: „nem fogjuk tovább támogatni azt a kormányt, amely nem segíti Katalóniát.”
Bár a madridi kormány a megbékélést és a párbeszédet hangoztatja, Puigdemont figyelmeztetett: ha a Junts tagsága a héten megerősíti a döntést, Sánchez „költségvetés és kormányzóképesség nélkül marad.”
