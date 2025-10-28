Vége van, kicsi: a katalánok is otthagyják a botrányokkal küzdő baloldali spanyol kormányt

A katalán függetlenségpárti Junts párt hétfőn bejelentette, hogy „egyhangúlag megszakítja kapcsolatait” Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pártjával, a Spanyol Szocialista Munkáspárttal (PSOE) – számolt be az Euractiv.

A döntés indoka, hogy Sánchez kormánya nem teljesítette azokat az ígéreteket, amelyeket a 2023-as újraválasztása érdekében tett – többek között a migrációs, határ- és adóügyek feletti katalán ellenőrzés kiterjesztését, valamint a katalán nyelv uniós elismerését.

A lépés, amelyet még a párttagságnak is meg kell erősítenie, azt jelenti, hogy a kormány többé nem számíthat a Junts hét képviselőjének támogatására.

Ez komoly csapás Sánchez kisebbségi kormányának, amely 152 mandátummal rendelkezik a 350 fős spanyol parlamentben.

A pártvezetés döntését Carles Puigdemont, a Junts elnöke jelentette be a franciaországi Perpignanban tartott tanácskozáson. A száműzetésben, Belgiumban élő politikus – aki ellen a spanyol legfelsőbb bíróság továbbra is elfogatóparancsot tart fenn a 2017-es függetlenségi népszavazás közpénzekből való finanszírozása miatt –