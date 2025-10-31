Ultimátumot adott az EU az ukrán menekülteknek: vagy beilleszkednek, vagy szépen hazamennek

Ukrajna és az Európai Unió közös tervet dolgoz ki a háború elől elmenekült ukrán állampolgárok uniós tartózkodásának és hazatérésének támogatására. Azt ígérik, hogy a folyamat igazságos és kiszámítható lesz, valamint tiszteletben tartja majd az emberek akaratát – írta az Unian hírügynökség nyomán a Kárpátaljai Igaz Szó.

Ilona Havronszka nagyon szép dolgokat mondott az ukrán menekültekről, akiknek a hazautazását is az EU-val finanszíroztatná

Forrás: Facebook

Ilona Havronszka, az ukrán szociálpolitikai minisztérium európai integrációért felelős helyettes vezetője szerint a folyamat három alapelvre épül:

egységre,

méltóságra és

partnerségre.

Mint mondta, az egység az Ukrajnával és Európával való kapcsolat megőrzését, a méltóság pedig annak elismerését jelenti, hogy az ukrán menekültek aktív szereplői a befogadó országok életének, nem pedig terhet jelentenek a számukra.