Ultimátumot adott az EU az ukrán menekülteknek: vagy beilleszkednek, vagy szépen hazamennek

Intő jelek: egyre több európai szeret ki az ukrán menekültekből
Ukrajna uniós csatlakozásával csak fokozódnának a társadalmi feszültségek.
Három alapelvet neveztek meg.
Ukrajna és az Európai Unió közös tervet dolgoz ki a háború elől elmenekült ukrán állampolgárok uniós tartózkodásának és hazatérésének támogatására. Azt ígérik, hogy a folyamat igazságos és kiszámítható lesz, valamint tiszteletben tartja majd az emberek akaratát – írta az Unian hírügynökség nyomán a Kárpátaljai Igaz Szó.
Ilona Havronszka, az ukrán szociálpolitikai minisztérium európai integrációért felelős helyettes vezetője szerint a folyamat három alapelvre épül:
Mint mondta, az egység az Ukrajnával és Európával való kapcsolat megőrzését, a méltóság pedig annak elismerését jelenti, hogy az ukrán menekültek aktív szereplői a befogadó országok életének, nem pedig terhet jelentenek a számukra.
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna uniós csatlakozásával csak fokozódnának a társadalmi feszültségek.
Havronszka hangsúlyozta: eljött az idő, hogy az ideiglenes védelemből tartós, partnerségen alapuló keretrendszer alakuljon ki, amely biztosítja, hogy minden ukrán – akár marad, akár hazatér – az európai jövő részének érezhesse magát.
Az Európai Tanács szeptemberben ajánlásokat fogadott el a menekültek ideiglenes védelmének összehangolt lezárásáról. A tervezet szerint az ukrán állampolgároknak választaniuk kell:
Ezt is ajánljuk a témában
Egy új felmérés szerint a legrosszabb esetben mindössze az ukrán menekültek mindössze 3 százaléka térne haza a háború után.
A cikk ugyanakkor kiemeli:
a tagállamok feladata lesz, hogy támogassák mind a maradók elhatározását, mind a hazatérők visszailleszkedését.
Havronszka szerint a társadalmi kohézió erősítése kulcsfontosságú az EU-ban és Ukrajnában egyaránt.
A menekültkérdés ugyanakkor egyre több feszültséget kelt az unióban: Lengyelország már közölte, hogy nem tud több ukrán menekültet befogadni, és a kelet-európai országok egyre hangosabban sürgetnek uniós támogatást.
Ezt is ajánljuk a témában
A németek a hadköteles ukrán férfiakat leginkább hazaküldenék.
***
Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP