Ukrajna ukrán menekültek Európai Unió Európai Tanács

Ultimátumot adott az EU az ukrán menekülteknek: vagy beilleszkednek, vagy szépen hazamennek

2025. október 31. 10:02

Három alapelvet neveztek meg.

null

Ukrajna és az Európai Unió közös tervet dolgoz ki a háború elől elmenekült ukrán állampolgárok uniós tartózkodásának és hazatérésének támogatására. Azt ígérik, hogy a folyamat igazságos és kiszámítható lesz, valamint tiszteletben tartja majd az emberek akaratát – írta az Unian hírügynökség nyomán a Kárpátaljai Igaz Szó.

Ilona Havronszka nagyon szép dolgokat mondott az ukrán menekültekről, akiknek a hazautazását is az EU-val finanszíroztatná
Forrás: Facebook

Ilona Havronszka, az ukrán szociálpolitikai minisztérium európai integrációért felelős helyettes vezetője szerint a folyamat három alapelvre épül:

  • egységre,
  • méltóságra és
  • partnerségre.

Mint mondta, az egység az Ukrajnával és Európával való kapcsolat megőrzését, a méltóság pedig annak elismerését jelenti, hogy az ukrán menekültek aktív szereplői a befogadó országok életének, nem pedig terhet jelentenek a számukra.

Havronszka hangsúlyozta: eljött az idő, hogy az ideiglenes védelemből tartós, partnerségen alapuló keretrendszer alakuljon ki, amely biztosítja, hogy minden ukrán – akár marad, akár hazatér – az európai jövő részének érezhesse magát.

Az Európai Tanács szeptemberben ajánlásokat fogadott el a menekültek ideiglenes védelmének összehangolt lezárásáról. A tervezet szerint az ukrán állampolgároknak választaniuk kell:

  • vagy az EU-ban maradnak, más nemzeti jogi státusz – például munkavállalási, tanulmányi vagy családi engedély – megszerzésével,
  • vagy hazatérnek Ukrajnába, ahol állami és uniós programok segítenék újbóli beilleszkedésüket.

A cikk ugyanakkor kiemeli:

a tagállamok feladata lesz, hogy támogassák mind a maradók elhatározását, mind a hazatérők visszailleszkedését.

Havronszka szerint a társadalmi kohézió erősítése kulcsfontosságú az EU-ban és Ukrajnában egyaránt.

A menekültkérdés ugyanakkor egyre több feszültséget kelt az unióban: Lengyelország már közölte, hogy nem tud több ukrán menekültet befogadni, és a kelet-európai országok egyre hangosabban sürgetnek uniós támogatást.

***

Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP
 

patópál
2025. október 31. 11:16
Üres duma, mint mindig. Semmi nem fog történni.
röviden
2025. október 31. 11:11
Egyfelől folyamatosan akadályozzák a rendezést, másfelől hazazavarnák a menekülőket a kilátástalanságba, halálba. Erre a mocsokságra nincsenek szavak. Azok, akik az első körben kivásárolták magukat és vagyonukat a korrupt ukrán rezsimtől, azok már rég rendezték így vagy úgy a jogi státuszukat, aki meg pusztán az életét mentette, elviselhetetlen teher, pedig a háborúra fordított elképesztő összegek töredékébe kerülnek. Legyen béke, és utána kell mérlegelni, hogy ki mennyi ukrán bűnözőt és kurvát tud tolerálni, és azokat a szerencsétlen, tisztességes embereket, akiket jórészben a politikusaik felelőtlensége sodort ilyen helyzetbe, legalább hagyják békén.
Dixtroy
2025. október 31. 10:59
Kell a hús a frontra.
Nasi12
2025. október 31. 10:57
Az ukrán vezetés komolyan gondolja, hogy majd ők őrzik Európát. Az EU országokban átveszik az amerikai csapatok szerepét. E célból kiengedtek 100 ezer 18-22 év közötti fiatalt augusztus óta nyugatra. Az Európaiak nem pont így gondolták. Igaz, hogy most kivonnak az amerikaiak pár ezer katonát tőlünk is meg a románoktól is, de ha már muszály máséval verni akkor most megfordítják a szerepeket. Az ukránokéval otthon veretik. Tessék hazamenni és ott állni a sarat, oda telepítjük az európai fegyvergyárainkat meg az európai hadsereget. Aztán ha már elég nagy lesz a sereg meg jó izmos a hadiipar akkor könyörgünk nektek, hogy csak kelet felé vessétek fényes tekinteteket. Mert mi megsülünk csupaszon ha erre néztek :)
