Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Ukrajna ukrán menekültek

Már nagyon unják a németek: megszüntetnék az ukrán menekültek támogatását

2025. október 19. 13:38

A németek a hadköteles ukrán férfiakat leginkább hazaküldenék.

2025. október 19. 13:38
null

Az ukrajnai háborús menekültek helyzete továbbra is kiemelt téma Németországban, különösen a segélyek és a hazatérés kérdése kapcsán. A BILD megbízásából készült friss INSA-felmérés szerint a német lakosság jelentős része elégedetlen a jelenlegi szabályozással.

Arra a kérdésre, hogy minden ukrajnai menekült jogosult legyen-e Bürgergeld-re – állampolgári jövedelemre – a válaszadók csupán 17%-a mondott igent.

Ezzel szemben a megkérdezettek kétharmada (66%) határozottan ellenzi ezt.

Jelenleg évente mintegy 6,3 milliárd eurót fordítanak 700 000 ukrajnai menekült támogatására, miközben csak minden harmadik Németországban élő ukrán menekültnek van munkája. A 2022 óta az országban tartózkodó menekültek jelentős része nem tudott beilleszkedni a munkaerőpiacra.

Még markánsabb a németek véleménye az ukrajnai hadköteles férfiak hazatéréséről. A felmérés szerint 62% úgy véli, hogy a háború kitörése óta Németországba érkezett,

hadköteles korú ukrán férfiaknak vissza kell térniük hazájukba.

Csupán 18% ellenzi ezt, 8% közömbös, míg 12% nem nyilatkozott vagy nem tudott válaszolni. A felmérés eredményei világosan tükrözik a lakosság elégedetlenségét, különösen az támogatások és a kötelező katonai szolgálat kapcsán.

A 2026-os költségvetési tervezet szerint a Munkaügyi Minisztérium 1,5 milliárd eurós megtakarítást tervez az ukránoknak juttatott támogatások csökkentésével. Ez részben abból adódik, hogy az újonnan érkező ukrajnai menekültek már csak alacsonyabb összegű menekültügyi ellátásban részesülnének. Bärbel Bas (SPD) munkaügyi miniszter célja, hogy a törvényjavaslatot még karácsony előtt megvitassák a Bundestagban.

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2025. október 19. 14:28
Bezzeg a niggermuszlim migráns! Az naponta három műszakot is ledolgozik, INGYEN!
Válasz erre
1
0
Ízisz
2025. október 19. 14:07
Z. A kecskebaszó iszlamista terrorista, terület foglaló migránsokkal minden rendben van...💯❗ Értem...👏😖
Válasz erre
3
0
zabszem
2025. október 19. 13:59
Mert a katonaköteles elmenekült ukrán élete nincs veszélyben otthon... Csak az afgán, meg szír, meg arab van kitéve üldöztetésnek otthon....
Válasz erre
3
0
krisztoforo48-2
2025. október 19. 13:43
A migránsokat nem unják,azokat szeretik.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!