Már nagyon unják a németek: megszüntetnék az ukrán menekültek támogatását

Az európai országok nyakán maradhatnak az ukrán menekültek
Egy új felmérés szerint a legrosszabb esetben mindössze az ukrán menekültek mindössze 3 százaléka térne haza a háború után.
A németek a hadköteles ukrán férfiakat leginkább hazaküldenék.
Az ukrajnai háborús menekültek helyzete továbbra is kiemelt téma Németországban, különösen a segélyek és a hazatérés kérdése kapcsán. A BILD megbízásából készült friss INSA-felmérés szerint a német lakosság jelentős része elégedetlen a jelenlegi szabályozással.
Arra a kérdésre, hogy minden ukrajnai menekült jogosult legyen-e Bürgergeld-re – állampolgári jövedelemre – a válaszadók csupán 17%-a mondott igent.
Ezzel szemben a megkérdezettek kétharmada (66%) határozottan ellenzi ezt.
Jelenleg évente mintegy 6,3 milliárd eurót fordítanak 700 000 ukrajnai menekült támogatására, miközben csak minden harmadik Németországban élő ukrán menekültnek van munkája. A 2022 óta az országban tartózkodó menekültek jelentős része nem tudott beilleszkedni a munkaerőpiacra.
Még markánsabb a németek véleménye az ukrajnai hadköteles férfiak hazatéréséről. A felmérés szerint 62% úgy véli, hogy a háború kitörése óta Németországba érkezett,
hadköteles korú ukrán férfiaknak vissza kell térniük hazájukba.
Csupán 18% ellenzi ezt, 8% közömbös, míg 12% nem nyilatkozott vagy nem tudott válaszolni. A felmérés eredményei világosan tükrözik a lakosság elégedetlenségét, különösen az támogatások és a kötelező katonai szolgálat kapcsán.
A 2026-os költségvetési tervezet szerint a Munkaügyi Minisztérium 1,5 milliárd eurós megtakarítást tervez az ukránoknak juttatott támogatások csökkentésével. Ez részben abból adódik, hogy az újonnan érkező ukrajnai menekültek már csak alacsonyabb összegű menekültügyi ellátásban részesülnének. Bärbel Bas (SPD) munkaügyi miniszter célja, hogy a törvényjavaslatot még karácsony előtt megvitassák a Bundestagban.
Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP
