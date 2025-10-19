Már nagyon unják a németek: megszüntetnék az ukrán menekültek támogatását

Az ukrajnai háborús menekültek helyzete továbbra is kiemelt téma Németországban, különösen a segélyek és a hazatérés kérdése kapcsán. A BILD megbízásából készült friss INSA-felmérés szerint a német lakosság jelentős része elégedetlen a jelenlegi szabályozással.

Arra a kérdésre, hogy minden ukrajnai menekült jogosult legyen-e Bürgergeld-re – állampolgári jövedelemre – a válaszadók csupán 17%-a mondott igent.

Ezzel szemben a megkérdezettek kétharmada (66%) határozottan ellenzi ezt.

Jelenleg évente mintegy 6,3 milliárd eurót fordítanak 700 000 ukrajnai menekült támogatására, miközben csak minden harmadik Németországban élő ukrán menekültnek van munkája. A 2022 óta az országban tartózkodó menekültek jelentős része nem tudott beilleszkedni a munkaerőpiacra.

Még markánsabb a németek véleménye az ukrajnai hadköteles férfiak hazatéréséről. A felmérés szerint 62% úgy véli, hogy a háború kitörése óta Németországba érkezett,