Vladiszlav Sztockij, az ukrán Nemzeti Gárda főhadnagya elismerte, hogy Kárpátalján kiterjedt korrupciós hálózat működhet a katonai toborzó- és nyilvántartó központok rendszerében – írta meg a KISZó.

Ha az ukrán hadsereg toborzói elkapnak valakit, ahogy telik az idő, egyre magasabb áron vesztegethetők meg.

Forrás: Youtube / képernyőkép

A Mandiner egy hónappal ezelőtt osztott meg egy dokumentumfilmet, amelyben a beregszászi Sebestyén József tragikus halála után a kárpátaljai kényszersorozások brutalitásait mutatja be a helyiek beszámolói alapján. Az ukrán főhadnagy friss nyilatkozata alátámasztja a lapunk munkatársai által szerzett információkat Kárpátaljáról, és kiderül az is, miért éppen ebben a régióban virágozhat a korrupció.

Erről számolt be a Mandiner szeptemberben

A helyiek beszámolói szerint már az első naptól kezdve tartanak a törvénytelen módon végrehajtott kényszersorozások, amelyek során többen is életüket vesztették.