Elismerte egy ukrán politikus: nemcsak hogy létezik kényszersorozás, de az jelentősen el is tér a törvényi előírásoktól
„Valóban előfordulnak jogsértések a toborzás során” – közölte Roman Kosztenko.
Kiderült, hogy kiterjedt korrupciós hálózat működhet a Kárpátaljai a katonai toborzó- és nyilvántartó központok rendszerében. Az ukrán Nemzeti Gárda tisztje vallotta be, a Mandiner még a tarifákban sem tévedett.
Vladiszlav Sztockij, az ukrán Nemzeti Gárda főhadnagya elismerte, hogy Kárpátalján kiterjedt korrupciós hálózat működhet a katonai toborzó- és nyilvántartó központok rendszerében – írta meg a KISZó.
A Mandiner egy hónappal ezelőtt osztott meg egy dokumentumfilmet, amelyben a beregszászi Sebestyén József tragikus halála után a kárpátaljai kényszersorozások brutalitásait mutatja be a helyiek beszámolói alapján. Az ukrán főhadnagy friss nyilatkozata alátámasztja a lapunk munkatársai által szerzett információkat Kárpátaljáról, és kiderül az is, miért éppen ebben a régióban virágozhat a korrupció.
A helyiek beszámolói szerint már az első naptól kezdve tartanak a törvénytelen módon végrehajtott kényszersorozások, amelyek során többen is életüket vesztették.
Júliusban egy ukrán parlamenti politikus nyíltan elismerte, hogy a kényszersorozások valóban megtörténnek, ráadásul a jogszabályokat megsértve. Roman Kosztenko ukrán parlamenti képviselő és a Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottság titkára egy rádióinterjúban azt nyilatkozta, hogy ezen toborzások alkalmával „jelentősen eltérnek a törvényi előírásoktól”.
Kosztenko nyilatkozata egyértelmű beismerése annak, amit a nemzetközi közvélemény és a kárpátaljai magyar közösség már régóta tapasztal: Ukrajnában rendszeresek a minden jogi alapot nélkülöző kényszersorozások, amelyek
gyakran járnak erőszakkal, és vezetnek a civilek halálához.
Nem sokkal később Vladiszlav Sztockij, az ukrán Nemzeti Gárda főhadnagya október 6-án egy rádiós beszélgetésben számolt be a katonai toborzó- és nyilvántartó központok rendszerében működő korrupcióról.
„Ha a területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) emberei valakit elkapnak az utcán, 500 euró fejében ott helyben elengedik. Akit már beültettek a furgonba, annak 1000 eurót kell fizetnie a szabadulásért. Ha pedig bevisznek valakit a toborzóközpontba és elkezdik az iratait intézni, 10 000 euró a szabadság ára” – fedte fel a történteket az „Aranycsillag” érdemrenddel kitüntetett főhadnagy, aki személyes példákból informálódott.
A hírről beszámoló KISZó szerint nem véletlen, hogy éppen ebben a régióban virágzik a korrupciós hálózat. Hiszen Kárpátalja több EU-s országgal határos, kiemelt tranzitövezet, ami megnehezíti az ellenőrzéseket. Ez az intenzív adminisztratív terhelés pedig kedvez a visszaéléseknek. Ráadásul sokan félelemből próbálják gyorsítani az ügymenetet, ezért is olyan gyakoriak a vesztegetések.
