korrupciós hálózat Vladiszlav Sztockij Nemzeti Gárda kényszersorozás Kárpátalja

Hoppá: Ukrajnában is elismerték, hogy hiteles a Mandiner dokumentumfilmje

2025. október 07. 16:20

Kiderült, hogy kiterjedt korrupciós hálózat működhet a Kárpátaljai a katonai toborzó- és nyilvántartó központok rendszerében. Az ukrán Nemzeti Gárda tisztje vallotta be, a Mandiner még a tarifákban sem tévedett.

2025. október 07. 16:20
null

Vladiszlav Sztockij, az ukrán Nemzeti Gárda főhadnagya elismerte, hogy Kárpátalján kiterjedt korrupciós hálózat működhet a katonai toborzó- és nyilvántartó központok rendszerében – írta meg a KISZó.

ukrán
Ha az ukrán hadsereg toborzói elkapnak valakit, ahogy telik az idő, egyre magasabb áron vesztegethetők meg.
Forrás: Youtube / képernyőkép

A Mandiner egy hónappal ezelőtt osztott meg egy dokumentumfilmet, amelyben a beregszászi Sebestyén József tragikus halála után a kárpátaljai kényszersorozások brutalitásait mutatja be a helyiek beszámolói alapján. Az ukrán főhadnagy friss nyilatkozata alátámasztja a lapunk munkatársai által szerzett információkat Kárpátaljáról, és kiderül az is, miért éppen ebben a régióban virágozhat a korrupció.

Erről számolt be a Mandiner szeptemberben

A helyiek beszámolói szerint már az első naptól kezdve tartanak a törvénytelen módon végrehajtott kényszersorozások, amelyek során többen is életüket vesztették. 

Júliusban egy ukrán parlamenti politikus nyíltan elismerte, hogy a kényszersorozások valóban megtörténnek, ráadásul a jogszabályokat megsértve. Roman Kosztenko ukrán parlamenti képviselő és a Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottság titkára egy rádióinterjúban azt nyilatkozta, hogy ezen toborzások alkalmával „jelentősen eltérnek a törvényi előírásoktól”.

Ezt is ajánljuk a témában

Kosztenko nyilatkozata egyértelmű beismerése annak, amit a nemzetközi közvélemény és a kárpátaljai magyar közösség már régóta tapasztal: Ukrajnában rendszeresek a minden jogi alapot nélkülöző kényszersorozások, amelyek 

gyakran járnak erőszakkal, és vezetnek a civilek halálához.

Az ukrán Nemzeti Gárda főhadnagya a kiterjedt korrupciós toborzórendszerről beszélt

Nem sokkal később Vladiszlav Sztockij, az ukrán Nemzeti Gárda főhadnagya október 6-án egy rádiós beszélgetésben számolt be a katonai toborzó- és nyilvántartó központok rendszerében működő korrupcióról.

„Ha a területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) emberei valakit elkapnak az utcán, 500 euró fejében ott helyben elengedik. Akit már beültettek a furgonba, annak 1000 eurót kell fizetnie a szabadulásért. Ha pedig bevisznek valakit a toborzóközpontba és elkezdik az iratait intézni, 10 000 euró a szabadság ára” – fedte fel a történteket az „Aranycsillag” érdemrenddel kitüntetett főhadnagy, aki személyes példákból informálódott.

Ez az oka, hogy épp Kárpátalján virágzik a korrupció

A hírről beszámoló KISZó szerint nem véletlen, hogy éppen ebben a régióban virágzik a korrupciós hálózat. Hiszen Kárpátalja több EU-s országgal határos, kiemelt tranzitövezet, ami megnehezíti az ellenőrzéseket. Ez az intenzív adminisztratív terhelés pedig kedvez a visszaéléseknek. Ráadásul sokan félelemből próbálják gyorsítani az ügymenetet, ezért is olyan gyakoriak a vesztegetések.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

lisiva
2025. október 07. 18:21
Gyűjtsék a neveket, írják a listát, hogy kik vesznek részt ebben. A háború után mind ki lesz végezve. Egy sem fogja megúszni.
neszteklipschik
2025. október 07. 16:56 Szerkesztve
A lippsik szerint minden rendben: nincs korrupció, fasza jogállam és demokrácia fUckrajna. Szerintük kizárólag Magyarországgal van a baj, itt "glasszál" a korrupció, itt nincs jogállam és itt van "diktatúra". A lippsi ilyen, a tényeket leszarja...
bandi0723-2
2025. október 07. 16:52
Nem, baj mi sem bizonyítja jobban, hogy "Fuckrijni" az EU-ba való! Ezt az országot, szeretné Ursula és az európai elit az unióba! Tényleg, komolyan?! .asszus, ezeknek totálisan elgurult a gyógyszerük!
ertonszena
2025. október 07. 16:49
Ukrajnát az EU-ba! Ja! Nem.
