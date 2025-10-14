Ft
10. 14.
kedd
evakuálás Ukrajna kórház orosz-ukrán háború fegyver Volodimir Zelenszkij találat

Ukrajnában nem nyugszanak a fegyverek – égő kórházból kellett betegeket menteni egy orosz támadás után (VIDEÓ)

2025. október 14. 20:18

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét arra kérte szövetségeseit, segítsék a jelenleginél hatékonyabb légvédelmi rendszer létrehozását.

2025. október 14. 20:18
null

Az orosz erők intenzíven bombázták kedden Harkivot. A támadások során egy kórházat is találat ért a kelet-ukrajnai városban: legkevesebb hét ember megsebesült, 

50 pácienst pedig evakuálni kellett az épületből

– számolt be az Euronews.

A történtek kapcsán Volodimir Zelenszkij is megszólalt. Az ukrán elnök X-közösségi oldalán arról írt, hogy a becsapódások alapján a fő célpontok az energetikai rendszer létesítményei lehettek. Majd ismét arra kérte szövetségeseit, hogy 

segítsék a jelenleginél hatékonyabb légvédelmi rendszer létrehozását.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Jelentősen csökkentek a külföldi támogatások

A lap hozzátette, hogy szinte egy időben Zelenszkij szavaival megjelent egy jelentés, amely a Kijevnek nyújtott európai katonai támogatás csökkenését tárta fel. A Kieli Intézet szerint a külföldi katonai segélyek 43 százalékkal csökkentek az év első feléhez képest – húzták alá.

Mindez azután alakult így, hogy létrehoztak egy új NATO-alapot, amely az Ukrajna számára beszerzendő amerikai gyártmányú fegyverek vásárlására adott hozzájárulásokat gyűjti össze – emlékeztett az Euronews.

Nyitókép: X-fotó

