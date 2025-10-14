Ukrajnában nem nyugszanak a fegyverek – égő kórházból kellett betegeket menteni egy orosz támadás után (VIDEÓ)

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Last night, Russia’s aerial terror against our cities and infrastructure continued once again. The main targets were our energy facilities. Ninety-six attack drones were launched, most were shot down, though unfortunately not all. Yesterday evening, Russia dropped aerial bombs on… pic.twitter.com/4NjfXGjPY5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2025

Jelentősen csökkentek a külföldi támogatások

A lap hozzátette, hogy szinte egy időben Zelenszkij szavaival megjelent egy jelentés, amely a Kijevnek nyújtott európai katonai támogatás csökkenését tárta fel. A Kieli Intézet szerint a külföldi katonai segélyek 43 százalékkal csökkentek az év első feléhez képest – húzták alá.

Mindez azután alakult így, hogy létrehoztak egy új NATO-alapot, amely az Ukrajna számára beszerzendő amerikai gyártmányú fegyverek vásárlására adott hozzájárulásokat gyűjti össze – emlékeztett az Euronews.