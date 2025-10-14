Ukrajnában nem nyugszanak a fegyverek – égő kórházból kellett betegeket menteni egy orosz támadás után (VIDEÓ)

Menczer Tamás kimondta a lényeget: A Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország
Magyar Péter szerint Ukrajnát a győzelemig kell támogatni.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét arra kérte szövetségeseit, segítsék a jelenleginél hatékonyabb légvédelmi rendszer létrehozását.
Az orosz erők intenzíven bombázták kedden Harkivot. A támadások során egy kórházat is találat ért a kelet-ukrajnai városban: legkevesebb hét ember megsebesült,
50 pácienst pedig evakuálni kellett az épületből
– számolt be az Euronews.
A történtek kapcsán Volodimir Zelenszkij is megszólalt. Az ukrán elnök X-közösségi oldalán arról írt, hogy a becsapódások alapján a fő célpontok az energetikai rendszer létesítményei lehettek. Majd ismét arra kérte szövetségeseit, hogy
segítsék a jelenleginél hatékonyabb légvédelmi rendszer létrehozását.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
A lap hozzátette, hogy szinte egy időben Zelenszkij szavaival megjelent egy jelentés, amely a Kijevnek nyújtott európai katonai támogatás csökkenését tárta fel. A Kieli Intézet szerint a külföldi katonai segélyek 43 százalékkal csökkentek az év első feléhez képest – húzták alá.
Mindez azután alakult így, hogy létrehoztak egy új NATO-alapot, amely az Ukrajna számára beszerzendő amerikai gyártmányú fegyverek vásárlására adott hozzájárulásokat gyűjti össze – emlékeztett az Euronews.
