Menczer Tamás kimondta a lényeget: A Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország

Magyar Péter ezt már nem mossa le magáról: kimondta, Ukrajnát a győzelemig kell segíteni
Borította a bilit a Tisza Párt elnökének a barátja.
Magyar Péter szerint Ukrajnát a győzelemig kell támogatni.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Magyar Péter szerint Ukrajnát a győzelemig kell segíteni. Erről a Tisza Párt elnökének Magyarországról kitiltott ukrán kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland beszélt egy interjúban.
A hírre reagálva Menczer Tamás rámutatott, „ez az igazán háború párti álláspont, ugyanezt mondja Von der Leyen és Weber is, folytatni a háborút tovább és tovább, amíg Ukrajna nem győz”. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának meglátása szerint „Ukrajna nem fog győzni, hacsak nem küldünk európai katonákat a frontra, ami meg egyet jelentene a harmadik világháborúval”.
Menczer összegezve rámutatott:
Magyar Péternek és a Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország, ezért ukrán kémekkel nem barátkozunk és békét akarunk”.
