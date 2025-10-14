Ft
10. 14.
kedd
Menczer Tamás Ukrajna Magyar Péter

Menczer Tamás kimondta a lényeget: A Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország

2025. október 14. 18:15

Magyar Péter szerint Ukrajnát a győzelemig kell támogatni.

2025. október 14. 18:15
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Magyar Péter szerint Ukrajnát a győzelemig kell segíteni. Erről a Tisza Párt elnökének Magyarországról kitiltott ukrán kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland beszélt egy interjúban.

A hírre reagálva Menczer Tamás rámutatott, „ez az igazán háború párti álláspont, ugyanezt mondja Von der Leyen és Weber is, folytatni a háborút tovább és tovább, amíg Ukrajna nem győz”. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának meglátása szerint „Ukrajna nem fog győzni, hacsak nem küldünk európai katonákat a frontra, ami meg egyet jelentene a harmadik világháborúval”. 

Menczer összegezve rámutatott: 

Magyar Péternek és a Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország, ezért ukrán kémekkel nem barátkozunk és békét akarunk”.

***

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel 

Palatin
2025. október 14. 18:39
A Tisza-zakkantak esti imája: "Bár tudom, hogy meséid magva hazug, link, ócska kalandregény, De még ha büdösnek tartasz is, imádlak te drága jó apacs legény. Követlek bárhova, nem akadály se tüz, se víz, se friss tehénlepény. Álmaimat is te kíséred, ágyam mellett fotód, s rajt az éjjeli edény."
Palatin
2025. október 14. 18:39
Magyar Péter kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra ö lókötöként türhetetlen hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány.
nogradi
2025. október 14. 18:29
A pedesztény ManCzerék program nélkül akarnak választást nyerni, miközben tíz év alatt eu rekorderként megduplázták az élelmiszerek árát, nem fog sikerülni.
