Ukrajna Moszkva Oroszország drónháború

Ukrajna drónokkal támadta Moszkvát – az oroszok az összeset leszedték

2025. október 27. 08:59

Az ukránok kétségbeesetten próbálkoznak drónokkal megszórni Oroszországot, a háború irányát befolyásoló siker nélkül.

2025. október 27. 08:59
null

A Reuters arról ír, hogy 

az orosz légvédelem több tucat, Moszkvába tartó ukrán drónt lőtt le, 

és további közel 160-at más régiók felett, amelyek támadásaiban legkevesebb egy ember meghalt és öt másik megsérült – ezt orosz tisztviselők közölték hétfőn.

Hozzáteszik: közel négy évvel a második világháború óta Európa leghalálosabb szárazföldi háborújának kezdete után Oroszország megpróbálja tönkretenni Ukrajna energiaellátó rendszerét, míg Kijev a világ második legnagyobb olajexportőrének olajfinomítóit próbálja megsemmisíteni.

Az orosz védelmi minisztérium szerint 34 ukrán drónt lőttek le Moszkva felé tartva, amely 

város és a környező moszkvai régió összesen több mint 22 millió lakossal rendelkezik. Moszkvában nem érkezett jelentés jelentős károkról.

Az orosz légiközlekedési hatóság közölte, hogy Moszkva négy repülőteréből kettőt biztonsági okokból rövid időre bezártak.

A védelmi minisztérium szerint Oroszország összesen 193 drónt lőtt le, ebből 47-et Brjanszk felett, Oroszország délnyugati részén, az Ukrajnával határos régióban.

Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

 

 

kbexxx
2025. október 27. 09:14
Még a nyugati határzonában lelettek szedve az égről .A bekerített 5000 ukrán katonának egyetlen esélye a megadás.kérdés,hogy a parancsnokaik engedik -e pedig a túl éléséért ez az ár.
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. október 27. 09:10
Mi vagyunk az egyetlen ország, amelyik évek óta csatázik, pedig se fegyvere, se éllensége csak egy elmeroggyant vezetője van.
Válasz erre
0
2
red-bullshit
2025. október 27. 09:09
Az is kamu volt, hogy visszafoglaltak egy települést. 24 órán belül előkerült a photoshop eredeti képe, amin nem állnak ukrán katonák, zászlóval a kezükben. Messze jobb felbontásban. Szarpropagandisták.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!