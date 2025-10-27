Ukrajna drónokkal támadta Moszkvát – az oroszok az összeset leszedték

Az Egyesült Államok szerint India leállította az orosz olajvásárlást – Putyin óriási nyomás alá kerülhet
Az amerikai pénzügyminiszter „háborús gazdaságként” jellemezte az oroszt, amely nulla növekedést produkál 20 százalékos inflációval.
Az ukránok kétségbeesetten próbálkoznak drónokkal megszórni Oroszországot, a háború irányát befolyásoló siker nélkül.
A Reuters arról ír, hogy
az orosz légvédelem több tucat, Moszkvába tartó ukrán drónt lőtt le,
és további közel 160-at más régiók felett, amelyek támadásaiban legkevesebb egy ember meghalt és öt másik megsérült – ezt orosz tisztviselők közölték hétfőn.
Hozzáteszik: közel négy évvel a második világháború óta Európa leghalálosabb szárazföldi háborújának kezdete után Oroszország megpróbálja tönkretenni Ukrajna energiaellátó rendszerét, míg Kijev a világ második legnagyobb olajexportőrének olajfinomítóit próbálja megsemmisíteni.
Az orosz védelmi minisztérium szerint 34 ukrán drónt lőttek le Moszkva felé tartva, amely
város és a környező moszkvai régió összesen több mint 22 millió lakossal rendelkezik. Moszkvában nem érkezett jelentés jelentős károkról.
Az orosz légiközlekedési hatóság közölte, hogy Moszkva négy repülőteréből kettőt biztonsági okokból rövid időre bezártak.
A védelmi minisztérium szerint Oroszország összesen 193 drónt lőtt le, ebből 47-et Brjanszk felett, Oroszország délnyugati részén, az Ukrajnával határos régióban.
Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Trump szerdán bejelentette azt is, hogy lemondja a Putyinnal Budapestre tervezett békecsúcsot.
Felszálltak az orosz MiG-31K vadászgépek, amelyek képesek Kinzsal-rakétákat kilőni. Bárhova, pillanatok alatt lecsaphatnak.
Az ukrán elnök szerint Oroszország a világ legnagyobb terrortámadását hajtja végre Ukrajna energiaipara ellen.