Ukrajna drónokkal támadta Moszkvát – az oroszok az összeset leszedték

A Reuters arról ír, hogy

az orosz légvédelem több tucat, Moszkvába tartó ukrán drónt lőtt le,

és további közel 160-at más régiók felett, amelyek támadásaiban legkevesebb egy ember meghalt és öt másik megsérült – ezt orosz tisztviselők közölték hétfőn.

Hozzáteszik: közel négy évvel a második világháború óta Európa leghalálosabb szárazföldi háborújának kezdete után Oroszország megpróbálja tönkretenni Ukrajna energiaellátó rendszerét, míg Kijev a világ második legnagyobb olajexportőrének olajfinomítóit próbálja megsemmisíteni.

Az orosz védelmi minisztérium szerint 34 ukrán drónt lőttek le Moszkva felé tartva, amely