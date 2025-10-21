Mi zajlik itt? Robbanás történt a százhalombattai olajfinomítóban!
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
Nagyon fáj Kijevnek, hogy Magyarország történelmi szerepet kapott.
Ukrajna jó ideje a vágyvezérelt gondolkodás útjára lépett, egy ukrán parlamenti képviselő pedig most képes volt erre is rátenni egy lapáttal. Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament képviselője az Uniannak adott interjújában kijelentette: „Jelenleg 50–50 százalék esélyt látok arra, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten találkozzon egymással.
Egy ekkora jelentőségű csúcsra azonban nem a magyar főváros a megfelelő helyszín.”
A képviselő szerint Orbán Viktornak a 2026-os országgyűlési választások szempontjából is fontos lehet a budapesti békecsúcs. Úgy véli, nem jó ötlet a csúcsot Zelenszkij nélkül megszervezni, mivel ha Ukrajna sorsáról szeretnének dönteni, akkor meg kellene hívni az ukrán elnököt is.
A Nép Szolgája, vagyis
Zelenszkij pártjának politikusa hangsúlyozta, hogy szerinte az orosz államfő félhet elrepülni Magyarországra, mivel merényletkísérlettől tarthat.
Úgy fogalmazott: előbb Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszternek kellene találkoznia, és ha ez nem hoz eredményt, akkor a Fehér Ház akár le is mondhatja a budapesti találkozót – reménykedik.
Ezt is ajánljuk a témában
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
Merezsko végül kijelentette: „Ukrajnának részt kellene vennie egy olyan találkozón, ahol a sorsáról döntenek, különösen, ha
az egy olyan országban zajlik, amelynek kormánya jó kapcsolatot ápol a Kremllel.”
Csak remélni merjük, hogy a frusztráltnak tűnő ukránok megmaradnak a szavak szintjén.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump amerikai elnök újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy azért esett Magyarországra a választása a csúcstalálkozót illetően, mert kedveli Orbán Viktort, és hazánk egy biztonságos ország. De az sem mellékes, hogy a magyar főváros már bizonyított, minden készen áll a budapesti békecsúcsra.
Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Nem világos, mi történt, egyetlen forgatókönyvet sem lehet kizárni.
A rendőrség egy hihetetlen módszerekkel működő katonai sejtet számolt fel, a közbizalom a nullára csökkent Ukrajnában, halni viszik az embereket az utcáról.
A fegyver akár 200 kilométeres távolságból is képes célba találni.