Ukrajna jó ideje a vágyvezérelt gondolkodás útjára lépett, egy ukrán parlamenti képviselő pedig most képes volt erre is rátenni egy lapáttal. Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament képviselője az Uniannak adott interjújában kijelentette: „Jelenleg 50–50 százalék esélyt látok arra, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten találkozzon egymással.

Egy ekkora jelentőségű csúcsra azonban nem a magyar főváros a megfelelő helyszín.”

A képviselő szerint Orbán Viktornak a 2026-os országgyűlési választások szempontjából is fontos lehet a budapesti békecsúcs. Úgy véli, nem jó ötlet a csúcsot Zelenszkij nélkül megszervezni, mivel ha Ukrajna sorsáról szeretnének dönteni, akkor meg kellene hívni az ukrán elnököt is.

A Nép Szolgája, vagyis