Budapesti békecsúcs orosz-ukrán háború Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Ukrajna a vágyvezérlés útján: szerintük Putyin retteg, hogy megölik, ezért nem jön Budapestre

2025. október 21. 06:59

Nagyon fáj Kijevnek, hogy Magyarország történelmi szerepet kapott.

2025. október 21. 06:59
null

Ukrajna jó ideje a vágyvezérelt gondolkodás útjára lépett, egy ukrán parlamenti képviselő pedig most képes volt erre is rátenni egy lapáttal. Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament képviselője az Uniannak adott interjújában kijelentette: „Jelenleg 50–50 százalék esélyt látok arra, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten találkozzon egymással.

Egy ekkora jelentőségű csúcsra azonban nem a magyar főváros a megfelelő helyszín.”

A képviselő szerint Orbán Viktornak a 2026-os országgyűlési választások szempontjából is fontos lehet a budapesti békecsúcs. Úgy véli, nem jó ötlet a csúcsot Zelenszkij nélkül megszervezni, mivel ha Ukrajna sorsáról szeretnének dönteni, akkor meg kellene hívni az ukrán elnököt is.

A Nép Szolgája, vagyis

Zelenszkij pártjának politikusa hangsúlyozta, hogy szerinte az orosz államfő félhet elrepülni Magyarországra, mivel merényletkísérlettől tarthat.

Úgy fogalmazott: előbb Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszternek kellene találkoznia, és ha ez nem hoz eredményt, akkor a Fehér Ház akár le is mondhatja a budapesti találkozót – reménykedik.

Merezsko végül kijelentette: „Ukrajnának részt kellene vennie egy olyan találkozón, ahol a sorsáról döntenek, különösen, ha

az egy olyan országban zajlik, amelynek kormánya jó kapcsolatot ápol a Kremllel.”

Csak remélni merjük, hogy a frusztráltnak tűnő ukránok megmaradnak a szavak szintjén.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

 

