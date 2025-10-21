Ft
10. 21.
kedd
Liberális Demokrata Pár Takaicsi Szana Japán miniszterelnök

Új vezetője lett a világ legbefolyásosabb szigetországának: konzervatív nő került a kormány élére

2025. október 21. 10:45

A 64 éves Takaicsi az első nő Japán miniszterelnöki posztján.

2025. október 21. 10:45
null

Takaicsi Szanaét, a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjét választotta meg a japán parlament alsóháza az ország új miniszterelnökének kedden – jelentette be Nukaga Fukusiro, a képviselőtestület elnöke.

A témáról még a felsőházban is szavaznak, de ezt a helyi politikában már formalitásként kezelik.

A 64 éves Takaicsi az első nő Japán kormányfői posztján. 

A 465 tagú testületben 237 igen szavazatot szerzett, míg ellenfele, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Japán Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) színeiben induló Noda Joskikoko 149-et.

Az új kormányfő megválasztásával lezárult az előző miniszterelnök, Isiba Sigeru szeptemberi lemondása óta húzódó belpolitikai bizonytalanság. Az LDP-t addig vezető Isiba pártvezetői tisztségétől is megvált, októberben pedig Takaicsi került az LDP élére. Ezt követően azonban az LDP-vel 26 éven át együtt kormányzó Komeitó felmondta a koalíciót többek között Takaicsi „ultrakonzervatív nézeteire hivatkozva. Az LDP alig egy nappal a szavazás előtt, hétfőn kötött új koalíciós megállapodást a jobbközép Japán Megújulás Párt (JIP) párttal annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét.

Az említett megállapodás aláírása után Takaicsi leszögezte: Japán számára jelenleg a politikai stabilitás a legfontosabb.

Az új kormányfő – aki többször hangoztatta, hogy példaképe Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök – 2019. szeptemberétől 2020. szeptemberéig, Abe Sindzó kormánya idején a belügyi tárca élén állt. Megválasztása előtt Takaicsi arról is beszélt, hogy felülvizsgálná Japánnak a második világháború után íródott, „pacifista” alkotmányát, illetve úgy vélekedett, szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat hazája és Tajvan között.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Kazuhiro NOGI / AFP

***

Bi Tang Tomee
2025. október 21. 12:32
Ő lett a soros
optimista-2
2025. október 21. 12:22
Japán egy háborúban álló ország. Csak tűzszünet van Oroszország és Japán között. A tűzszünet lófaszt sem ér. Rácz András
babaprojekt
2025. október 21. 11:58
Japánban nincsenek köcsögök. Pont.
pandalala
2025. október 21. 10:55
konzervatív?? .... "Liberális Demokrata Párt (LDP)" ilyen nevű párt színeiben?? :-DDDD
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!