Úgy tűnik, Manfred Weber mindenre képes, ha a pozíciójáról van szó: még a szocialistákkal kötött alkut is felrúgná

Az Európai Néppárt vezetője erőteljesen támogatja Metsola újraválasztását, hogy megtarthassa saját pozícióját az EPP élén. Az egyik forrás arról beszélt az Euractivnak, hogy

amennyiben Metsola leköszönne az Európai Parlament éléről, akkor szinte csak egy másik pozícióba mehetne, ez pedig a Néppárt frakcióvezetői posztja lenne, amelyhez azonban Weber minden erejével ragaszkodik.

A portál forrásai szerint Metsola nem bánná, ha még egy cikluson keresztül irányíthatná az Európai Parlamentet. „Teljes kampánymódban van” – mondta egy uniós tisztviselő az Euractivnak.

Egyesek szerint Metsola a következő időszakban megpróbálja magát a korábbiaknál jobban pozicionálni. A szocialistákat – akik az EPP-vel kötött háttéralku alapján jogosultnak érzik magukat a posztra – minden bizonnyal feldühítené Metsola jelölése.

Az EPP kritikusai szerint Metsola jelölése károsíthatja a parlament „belső centrista hatalmi egyensúlyát”. Az Euractiv megkeresésére sem Weber, sem Metsola, sem Costa irodája nem válaszolt egyelőre.