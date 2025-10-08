Ft
Úgy tűnik, Manfred Weber mindenre képes, ha a pozíciójáról van szó: még a szocialistákkal kötött alkut is felrúgná

2025. október 08. 22:10

Harmadszor is EP-elnököt csinálna Roberta Metsolából az EPP elnöke, hogy ne veszélyeztesse a székét.

2025. október 08. 22:10
null

Több forrásból is úgy értesült az Euractiv, hogy Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke példátlan módon harmadszor is megszerezheti az elnöki posztot. A portál szerint az EPP kihasználná a szocialisták csökkenő népszerűségét, és felrúgná azt a háttéralkut, amelyben úgy állapodtak meg, hogy a következő parlamenti elnököt 2027 elején egy 2,5 éves ciklusra a szocialisták jelölhetnék. Ezért cserébe az EPP lehetővé teheti António Costa, az Európai Tanács szocialista elnöke számára, hogy teljes öt évig hivatalban maradjon. Az Euractiv szerint a machinációk hátterében Manfred Weber áll. 

Manfred Weber
Manfred Weber, Magyar Péter brüsszeli főnöke minden áron megtartaná pozícióját az Európai Néppárt élén. Forrás: AFP

Manfred Weber mindenáron az EPP élén akar maradni 

Az Európai Néppárt vezetője erőteljesen támogatja Metsola újraválasztását, hogy megtarthassa saját pozícióját az EPP élén. Az egyik forrás arról beszélt az Euractivnak, hogy 

amennyiben Metsola leköszönne az Európai Parlament éléről, akkor szinte csak egy másik pozícióba mehetne, ez pedig a Néppárt frakcióvezetői posztja lenne, amelyhez azonban Weber minden erejével ragaszkodik.

A portál forrásai szerint Metsola nem bánná, ha még egy cikluson keresztül irányíthatná az Európai Parlamentet. „Teljes kampánymódban van” – mondta egy uniós tisztviselő az Euractivnak.

Egyesek szerint Metsola a következő időszakban megpróbálja magát a korábbiaknál jobban pozicionálni. A szocialistákat – akik az EPP-vel kötött háttéralku alapján jogosultnak érzik magukat a posztra – minden bizonnyal feldühítené Metsola jelölése.

Az EPP kritikusai szerint Metsola jelölése károsíthatja a parlament „belső centrista hatalmi egyensúlyát”. Az Euractiv megkeresésére sem Weber, sem Metsola, sem Costa irodája nem válaszolt egyelőre.

Nyitókép forrása: JOSE JORDAN / AFP

***

 

neszteklipschik
2025. október 08. 23:23
Darth Vader, a Sötét Nagyúr.
europész
2025. október 08. 23:04
Ez egy szornyeteg.
