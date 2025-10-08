Úgy tűnik, Manfred Weber mindenre képes, ha a pozíciójáról van szó: még a szocialistákkal kötött alkut is felrúgná

A nagy Manfred Weber-sztori – Weber célja mindenáron megbuktatni Orbánt
Manfred Weber ott keresi a fogást Magyarországon, ahol csak tudja. Most éppen Magyar Péteren keresztül akar beavatkozni az ország sorsába.
Harmadszor is EP-elnököt csinálna Roberta Metsolából az EPP elnöke, hogy ne veszélyeztesse a székét.
Több forrásból is úgy értesült az Euractiv, hogy Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke példátlan módon harmadszor is megszerezheti az elnöki posztot. A portál szerint az EPP kihasználná a szocialisták csökkenő népszerűségét, és felrúgná azt a háttéralkut, amelyben úgy állapodtak meg, hogy a következő parlamenti elnököt 2027 elején egy 2,5 éves ciklusra a szocialisták jelölhetnék. Ezért cserébe az EPP lehetővé teheti António Costa, az Európai Tanács szocialista elnöke számára, hogy teljes öt évig hivatalban maradjon. Az Euractiv szerint a machinációk hátterében Manfred Weber áll.
Manfred Weber ott keresi a fogást Magyarországon, ahol csak tudja. Most éppen Magyar Péteren keresztül akar beavatkozni az ország sorsába.
Az elméletileg jobboldali pártból is kellett segítség ahhoz, hogy a Budapesten randalírozó antifa terrorbandákkal összefüggésbe hozott képviselőt „megmentsék” Orbántól.
Az Európai Néppárt vezetője erőteljesen támogatja Metsola újraválasztását, hogy megtarthassa saját pozícióját az EPP élén. Az egyik forrás arról beszélt az Euractivnak, hogy
amennyiben Metsola leköszönne az Európai Parlament éléről, akkor szinte csak egy másik pozícióba mehetne, ez pedig a Néppárt frakcióvezetői posztja lenne, amelyhez azonban Weber minden erejével ragaszkodik.
A portál forrásai szerint Metsola nem bánná, ha még egy cikluson keresztül irányíthatná az Európai Parlamentet. „Teljes kampánymódban van” – mondta egy uniós tisztviselő az Euractivnak.
Egyesek szerint Metsola a következő időszakban megpróbálja magát a korábbiaknál jobban pozicionálni. A szocialistákat – akik az EPP-vel kötött háttéralku alapján jogosultnak érzik magukat a posztra – minden bizonnyal feldühítené Metsola jelölése.
Az EPP kritikusai szerint Metsola jelölése károsíthatja a parlament „belső centrista hatalmi egyensúlyát”. Az Euractiv megkeresésére sem Weber, sem Metsola, sem Costa irodája nem válaszolt egyelőre.
„Mindenki jobban járna, ha Manfred Weber és Ursula von der Leyen inkább kerti törpéket festenének Európa tönkretétele helyett” – jelentette ki Móna Márk, a Mandiner riportere.
Nyitókép forrása: JOSE JORDAN / AFP
***