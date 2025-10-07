Szürreális: kerti törpe festéssel vezetik le a fáradt gőzt az Európai Parlamentben (VIDEÓ)

Elemző bizonyította be: nincs kétség, Magyar Péter egyértelműen megkapta Brüsszel támogatását
„Természetesen ennek meglesz az ára” – véli Dornfeld László.
„Mindenki jobban járna, ha Manfred Weber és Ursula von der Leyen inkább kerti törpéket festenének Európa tönkretétele helyett” – jelentette ki Móna Márk, a Mandiner riportere.
Móna Márk, a Mandiner riportere ezen a héten Strasbourgban tartózkodik, és onnan számol be az Európai Parlament ülésének történéseiről.
Két riport között azonban tett egy érdekes felfedezést az épületben. Mint kiderült, az EP-ben kialakítottak egy kreatív kézművessarkot, ahol a politikusok és munkatársaik mellett a sajtó képviselői is szabadon alkothatnak. Többek között lehetőségük van kerti törpéket festeni.
Mint kiderült a szürreális ötlet abból fakadt, hogy az ötletgazdák úgy vélik,
a napi politikai szócsatákat követően némi alkotómunka során le tudnak nyugodni a kedélyek.
Kollégánk is élt ezzel a lehetőséggel, kötényt kötött maga elé, és megfestett egy piros-fehér-zöld színekben játszó kerti díszt.
Móna Márk a videójához kísérőszövegként azt írta: „A politikai aljasságok mellett azért vannak jó dolgok is az Európai Parlamentben!
Mindenki jobban járna, ha Manfred Weber és Ursula von der Leyen inkább kerti törpéket festenének Európa tönkretétele helyett”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
A Mandiner is beszámolt arról, hogy
az európai parlamenti képviselők nem függesztették fel sem Magyar Péter, sem pedig Ilaria Salis mentelmi jogát.
Mint ismert: a Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor Magyar egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival.
Érdemes kiemelni, hogy a szavazás után Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő közleményben örvendezett annak, hogy az Európai Parlament harmadjára is elutasította a magyar hatóságok kérését Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről.
Ahogy Freund fogalmazott, a parlament
nem hajlandó asszisztálni Orbán Viktor politikai leszámolási kísérletéhez”.
A közlemény felidézi, hogy Magyar Péter ellen lopás és rágalmazás miatt akarnak eljárást indítani a magyar hatóságok, Freund azonban leszögezte: az EP nem fogja megszüntetni Magyar mentelmi jogát, mert az eljárás „egyértelműen Orbán hatalmi érdekeit szolgálja”.
