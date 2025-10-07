Szürreális: kerti törpe festéssel vezetik le a fáradt gőzt az Európai Parlamentben (VIDEÓ)

Móna Márk, a Mandiner riportere ezen a héten Strasbourgban tartózkodik, és onnan számol be az Európai Parlament ülésének történéseiről.

Két riport között azonban tett egy érdekes felfedezést az épületben. Mint kiderült, az EP-ben kialakítottak egy kreatív kézművessarkot, ahol a politikusok és munkatársaik mellett a sajtó képviselői is szabadon alkothatnak. Többek között lehetőségük van kerti törpéket festeni.

Mint kiderült a szürreális ötlet abból fakadt, hogy az ötletgazdák úgy vélik,

a napi politikai szócsatákat követően némi alkotómunka során le tudnak nyugodni a kedélyek.

Kollégánk is élt ezzel a lehetőséggel, kötényt kötött maga elé, és megfestett egy piros-fehér-zöld színekben játszó kerti díszt.