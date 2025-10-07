Ft
Móna Márk Ursula von der Leyen Manfred Weber Magyar Péter

Szürreális: kerti törpe festéssel vezetik le a fáradt gőzt az Európai Parlamentben (VIDEÓ)

2025. október 07. 21:55

„Mindenki jobban járna, ha Manfred Weber és Ursula von der Leyen inkább kerti törpéket festenének Európa tönkretétele helyett” – jelentette ki Móna Márk, a Mandiner riportere.

2025. október 07. 21:55
Móna Márk, a Mandiner riportere ezen a héten Strasbourgban tartózkodik, és onnan számol be az Európai Parlament ülésének történéseiről. 

Két riport között azonban tett egy érdekes felfedezést az épületben. Mint kiderült, az EP-ben kialakítottak egy kreatív kézművessarkot, ahol a politikusok és munkatársaik mellett a sajtó képviselői is szabadon alkothatnak. Többek között lehetőségük van kerti törpéket festeni. 

Mint kiderült a szürreális ötlet abból fakadt, hogy az ötletgazdák úgy vélik, 

a napi politikai szócsatákat követően némi alkotómunka során le tudnak nyugodni a kedélyek.

Kollégánk is élt ezzel a lehetőséggel, kötényt kötött maga elé, és megfestett egy piros-fehér-zöld színekben játszó kerti díszt. 

Móna Márk a videójához kísérőszövegként azt írta: „A politikai aljasságok mellett azért vannak jó dolgok is az Európai Parlamentben!

Mindenki jobban járna, ha Manfred Weber és Ursula von der Leyen inkább kerti törpéket festenének Európa tönkretétele helyett”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ma is dolgozott a brüsszeli politikai boszorkánykonyha

A Mandiner is beszámolt arról, hogy 

az európai parlamenti képviselők nem függesztették fel sem Magyar Péter, sem pedig Ilaria Salis mentelmi jogát. 

Mint ismert: a Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor Magyar egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival. 

Érdemes kiemelni, hogy a szavazás után Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő közleményben örvendezett annak, hogy az Európai Parlament harmadjára is elutasította a magyar hatóságok kérését Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Ahogy Freund fogalmazott, a parlament 

nem hajlandó asszisztálni Orbán Viktor politikai leszámolási kísérletéhez”.

A közlemény felidézi, hogy Magyar Péter ellen lopás és rágalmazás miatt akarnak eljárást indítani a magyar hatóságok, Freund azonban leszögezte: az EP nem fogja megszüntetni Magyar mentelmi jogát, mert az eljárás „egyértelműen Orbán hatalmi érdekeit szolgálja”.

Nyitókép: Móna Márk Facebook-oldala

Nyitókép: Móna Márk Facebook-oldala

