Elemző bizonyította be: nincs kétség, Magyar Péter egyértelműen megkapta Brüsszel támogatását

Az is ismert, hogy a DK szintén ott volt Magyar Péter mögött. Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy a voksoláson a Demokratikus Koalíció is megvédi Magyar Pétert, mert ők is fenn akarják tartani a mentelmi jogát. Sőt, Dobrev Klára nyíltan erre kérte korábban az összes európai parlamenti szocialista (S&D) képviselőt.

Az EP-s szakbizottság egyáltalán nem vizsgálta, hogy Magyar Péter és Ilaria Salis elkövették-e azt, amivel vádolják őket. Az EP illetékes bizottságát nem érdekelte egyik mentelmi jogi kérdésnél sem maga a bűncselekmény, csak a politika. Dömötör Csaba ennek kapcsán úgy fogalmazott:

Tehát úgy gondolják, hogy ha a politikai cimboráikról van szó, akkor bármit lehet. Telefont lopni, és magyarokat véresre verni a budapesti utcán.

Nem várunk tőlük semmit, de egyet azért kérünk: ezek után végképp ne oktatgassanak senkit értékekből és jogállamiságból!”

Reagált az elemző