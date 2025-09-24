„Bizony, bizony: Magyar Péter brüsszeli kollégái azt követelik, hogy a határvédelem miatt fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós forrásokat!

»Az Európai Parlament aggályai a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogaival kapcsolatosak, ezért felhívja a Bizottságot, hogy fagyassza be a forrásokat« – áll abban a hazánkról szóló jelentéstervezetben, melyet Magyar Péter kollégái nyújtottak be hétfőn az EP LIBE-bizottságának.

Az elmúlt egy-két napban a baloldali »sajtó« heves kritikával illette az Alapjogokért Központ »Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk« kampányát. A kifogások fő fókusza az »az a baj, hogy továbbmennek« elvi alapjain álló fake news részéről az volt, hogy az »uszító« kampány feleslegesen keveri az indulatokat, és azzal »riogat«, hogy Magyar Péter beengedné a migránsokat – tudniillik a kampány azt is valóban bemutatja, hogy Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) bizony migrációpárti és Magyarországból bevándorlóországot akar csinálni.

Nem mintha az elmúlt 10 év nem bírna ezügyben elegendő bizonyossággal, a minap Magyar Péter brüsszeli barátai szolgáltak – részünkről viszonzatlanul maradó – segítséggel. A Magyarország ellen korábban indított jogállamisági eljárás részeként ugyanis a Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és Néppárttal együtt mozgó zöldpárti Tineke Striek hétfőn bemutatta hazánkról szóló jelentéstervezetét.

A dokumentum azt követeli az Európai Bizottságtól, hogy »fagyassza be« a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mert Magyarország