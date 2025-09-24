Ft
Magyar Péter brüsszeli kollégái azt követelik, hogy a határvédelem miatt fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós forrásokat!

2025. szeptember 24. 10:04

A Tisza nem csak adót emelne, támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, de nyíltan migrációpárti.

2025. szeptember 24. 10:04
Szánthó Miklós
Szánthó Miklós
„Bizony, bizony: Magyar Péter brüsszeli kollégái azt követelik, hogy a határvédelem miatt fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós forrásokat!

»Az Európai Parlament aggályai a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogaival kapcsolatosak, ezért felhívja a Bizottságot, hogy fagyassza be a forrásokat« – áll abban a hazánkról szóló jelentéstervezetben, melyet Magyar Péter kollégái nyújtottak be hétfőn az EP LIBE-bizottságának.

Az elmúlt egy-két napban a baloldali »sajtó« heves kritikával illette az Alapjogokért Központ »Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk« kampányát. A kifogások fő fókusza az »az a baj, hogy továbbmennek« elvi alapjain álló fake news részéről az volt, hogy az »uszító« kampány feleslegesen keveri az indulatokat, és azzal »riogat«, hogy Magyar Péter beengedné a migránsokat – tudniillik a kampány azt is valóban bemutatja, hogy Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) bizony migrációpárti és Magyarországból bevándorlóországot akar csinálni.

Nem mintha az elmúlt 10 év nem bírna ezügyben elegendő bizonyossággal, a minap Magyar Péter brüsszeli barátai szolgáltak – részünkről viszonzatlanul maradó – segítséggel. A Magyarország ellen korábban indított jogállamisági eljárás részeként ugyanis a Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és Néppárttal együtt mozgó zöldpárti Tineke Striek hétfőn bemutatta hazánkról szóló jelentéstervezetét. 

A dokumentum azt követeli az Európai Bizottságtól, hogy »fagyassza be« a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mert Magyarország

  • »a migránsokat feltartóztatja és kitoloncolja«; (tehát mert határkerítést épített)
  • »a legtöbb migránstól megtagadja a Magyarország területére való belépést és a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést«; (tehát mert a legszigorúbb migrációs politikát folytatja)
  •  »meghosszabbította a tömeges bevándorlás nyomán kihirdetett veszélyhelyzetet, amely számos korlátozást von maga után a migránsok polgári és eljárási jogai tekintetében«; (tehát mert legfeljebb az ország külföldi nagykövetségein lehet menedékkérelmet előterjeszteni)
  • »továbbá hogy az úgynevezett Stop Soros jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősítette a migránsoknak nyújtott támogatások különböző formáit.« (tehát mert bünteti a Soros-hálózat migrációszervezését)

A dokumentum szerint – melyet a hétfői LIBE-ülésen a tiszás Néppárt is teljes mértékben támogatott – minden forrást be kell fagyasztani, mindaddig, míg Magyarország meg nem szünteti a fenti szabályokat.

Azok után, hogy a tiszás Kollár Kinga örvendezett az uniós források felfüggesztésének, majd megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását, a Tisza most a Néppárton keresztül a migrációellenes intézkedések feladását, ellenkező esetben az összes uniós forrás végleges befagyasztását követeli.

A Tisza nem csak adót emelne, támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, de nyíltan migrációpárti – és mondjuk ki: csak azért nem hazaárulók, mert semmi nem utal arra, hogy Magyarország lenne a hazájuk.”

