Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Emmanuel Macron The Telegraph Friedrich Merz

Úgy beolvastak az európai vezetőknek, hogy a fal adta a másikat!

2025. október 11. 07:04

A Telegraph elemzése szerint a kontinens lemaradásának fő okai a túlszabályozottság, a magas adóterhek és az úgynevezett „zöldfanatizmus”.

2025. október 11. 07:04
null

Allister Heath, a The Telegraph főszerkesztője komor hangvételű publicisztikában írt Európa jelenlegi állapotáról – írja a hirado.hu.

A befolyásos brit újságíró szerint a kontinens, amely egykor a világ szellemi és politikai központja volt, mára elveszítette tekintélyét és erejét. Heath úgy látja: az európai vezetők „politikai törpékké” váltak, akik képtelenek felismerni, milyen mély hanyatlásba sodorták a kontinenst.

A főszerkesztő szerint Európa ma már nem nagyhatalom, csupán „turistaparadicsom, bevásárlóközpont és elit iskolák gyakorlótere” – egy térség, amely gazdasági, katonai és erkölcsi súlyát egyaránt elvesztette.

Heath nem kíméli a jelenlegi európai vezetőket sem: „Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer – mind ugyanannak a válságnak a tükörképei: inkompetens, gyáva, vízió nélküli politikusok”. A német kancellárt, Friedrich Merzet pedig „megkopott, német Thatcher-utánzatnak” nevezte.

A Telegraph elemzése szerint a kontinens lemaradásának fő okai a túlszabályozottság, a magas adóterhek és az úgynevezett „zöldfanatizmus”. A szerző szerint a zéró kibocsátási politika romba döntötte az ipart, miközben a családok elszegényednek, a kormányok pedig továbbra is karbonadókra és tiltásokra koncentrálnak.

Heath szerint Európa elveszítette versenyképességét az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, miközben a mesterséges intelligencia forradalma a válságban lévő jóléti államokat fenyegeti.

„Nyugdíjasainknak többet fizetünk, mint dolgozóinknak, fiataljainkat pedig agymosó táborokba, azaz egyetemekre küldjük” – írja ironikusan, hozzátéve, hogy a lakáshiány és a torz monetáris politika miatt a fiatal generáció elveszítette gazdasági önállóságát.

A főszerkesztő külön kitér Európa „önutálatára” is: „a marxista és posztmodern ideológiák megmérgezték az elmét, a kereszténység eltűnése pedig kiölte a lelket” – fogalmaz Heath. 

Szerinte a „posztkeresztény önutálat” oda vezetett, hogy Európa saját civilizációját szégyelli, miközben a határok védelmét rasszistának, a nemzettudatot pedig bűnnek bélyegzi.

 Ennek következménye szerinte a tömeges bevándorlás, az integrációs kudarc, az iszlamizáció és a demokratikus válság.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2025. október 11. 09:25
Még mindig nehezen értem, hogy a valóban érdekeltek miért nem drónoztatják meg ezeknek a "vezetőknek" a felét. Ukrán vállalkozó lenne elég!
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. október 11. 09:04
Z. "Terrorhadjáratot hirdettek Európa és Amerika ellen az iszlamisták. Az al-Naba nevű arab magazin egyik számában az Iszlám Állam a gázai háborúra hivatkozva arra buzdította az egyistenhitű muszlimokat, hogy minden lehetséges eszközzel öljék a keresztényeket és zsidókat Európában és Amerikában. Egy sor fenyegetést fogalmaznak meg a nyugati államokkal szemben, majd terrortámadásokra szólítják fel az iszlám híveit, azt írva: „Ó, egyistenhitű muszlimok! Támadjátok meg a zsidókat és a keresztényeket, tömegüket és konvojaikat Amerika és Európa utcáin és útjain, különösen Franciaországban. Ne kíméljétek őket, támadjátok meg őket, öljétek őket minden eszközzel: autóval, késsel, lőfegyverrel vagy tűz okozásával.” Ennyi... Lehet támogatni a terrorista szervezeteket, ahogyan a soros hálózat és a brüsszeli vezetés teszi!!!💯❗🤬👎
Válasz erre
0
0
Ergit
2025. október 11. 09:00
OK, de erre pont nem figyelnek az elvakultak, a többiek pedig be vannak tojva a koalíciós partnereiktől ill. hogy Ursula nem ad az országuknak több pénzt! Talán egy-két ember szemét felnyitja a következő választások idejére, ha egyáltalán elolvassák ezt a kritikát.
Válasz erre
1
0
Ízisz
2025. október 11. 08:48
Z. Nyugat biztos, hogy elbukott... Már késő a patrióták erősödése a vadnyugatra... Ha mától egyetlen migráns sem jönne, akkor is már túl fognak szaporodni... Jöhet a Sária... Vissza a középkorba!!! Közép és Kelet-Európa még megúszhatja, vasszigorral betartatni a határok lezárását a csűrhével szembe!!! 💯❗
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!