Úgy beolvastak az európai vezetőknek, hogy a fal adta a másikat!

Itt a vége a gyorsított állampolgársági eljárásnak.
A Telegraph elemzése szerint a kontinens lemaradásának fő okai a túlszabályozottság, a magas adóterhek és az úgynevezett „zöldfanatizmus”.
Allister Heath, a The Telegraph főszerkesztője komor hangvételű publicisztikában írt Európa jelenlegi állapotáról – írja a hirado.hu.
A befolyásos brit újságíró szerint a kontinens, amely egykor a világ szellemi és politikai központja volt, mára elveszítette tekintélyét és erejét. Heath úgy látja: az európai vezetők „politikai törpékké” váltak, akik képtelenek felismerni, milyen mély hanyatlásba sodorták a kontinenst.
A főszerkesztő szerint Európa ma már nem nagyhatalom, csupán „turistaparadicsom, bevásárlóközpont és elit iskolák gyakorlótere” – egy térség, amely gazdasági, katonai és erkölcsi súlyát egyaránt elvesztette.
Heath nem kíméli a jelenlegi európai vezetőket sem: „Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer – mind ugyanannak a válságnak a tükörképei: inkompetens, gyáva, vízió nélküli politikusok”. A német kancellárt, Friedrich Merzet pedig „megkopott, német Thatcher-utánzatnak” nevezte.
Heath szerint Európa elveszítette versenyképességét az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, miközben a mesterséges intelligencia forradalma a válságban lévő jóléti államokat fenyegeti.
„Nyugdíjasainknak többet fizetünk, mint dolgozóinknak, fiataljainkat pedig agymosó táborokba, azaz egyetemekre küldjük” – írja ironikusan, hozzátéve, hogy a lakáshiány és a torz monetáris politika miatt a fiatal generáció elveszítette gazdasági önállóságát.
A főszerkesztő külön kitér Európa „önutálatára” is: „a marxista és posztmodern ideológiák megmérgezték az elmét, a kereszténység eltűnése pedig kiölte a lelket” – fogalmaz Heath.
Szerinte a „posztkeresztény önutálat” oda vezetett, hogy Európa saját civilizációját szégyelli, miközben a határok védelmét rasszistának, a nemzettudatot pedig bűnnek bélyegzi.
Ennek következménye szerinte a tömeges bevándorlás, az integrációs kudarc, az iszlamizáció és a demokratikus válság.
