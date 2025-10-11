Úgy beolvastak az európai vezetőknek, hogy a fal adta a másikat!

Allister Heath, a The Telegraph főszerkesztője komor hangvételű publicisztikában írt Európa jelenlegi állapotáról – írja a hirado.hu.

A befolyásos brit újságíró szerint a kontinens, amely egykor a világ szellemi és politikai központja volt, mára elveszítette tekintélyét és erejét. Heath úgy látja: az európai vezetők „politikai törpékké” váltak, akik képtelenek felismerni, milyen mély hanyatlásba sodorták a kontinenst.

A főszerkesztő szerint Európa ma már nem nagyhatalom, csupán „turistaparadicsom, bevásárlóközpont és elit iskolák gyakorlótere” – egy térség, amely gazdasági, katonai és erkölcsi súlyát egyaránt elvesztette.

Heath nem kíméli a jelenlegi európai vezetőket sem: „Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer – mind ugyanannak a válságnak a tükörképei: inkompetens, gyáva, vízió nélküli politikusok”. A német kancellárt, Friedrich Merzet pedig „megkopott, német Thatcher-utánzatnak” nevezte.

A Telegraph elemzése szerint a kontinens lemaradásának fő okai a túlszabályozottság, a magas adóterhek és az úgynevezett „zöldfanatizmus”. A szerző szerint a zéró kibocsátási politika romba döntötte az ipart, miközben a családok elszegényednek, a kormányok pedig továbbra is karbonadókra és tiltásokra koncentrálnak.