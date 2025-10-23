Ft
Budapesti békecsúcs külügyminiszter Donald Trump Szijjártó Péter

Trump rá akarja venni az oroszokat, hogy engedjenek álláspontjukból, és létrejöjjön egy kompromisszumos megállapodás

2025. október 23. 07:37

Másfelől az amerikai szavazók számára otthon azt akarja demonstrálni, hogy ő volt a kemény tárgyalófél, ő irányítja a folyamatokat. Ezzel igyekszik elkerülni a demokraták támadásait, miszerint puhakezű lenne Putyinnal szemben.

2025. október 23. 07:37
Deák Dániel
Deák Dániel
„»Lemondtam, de a jövőben megtartjuk!« — fogalmazott Donald Trump a budapesti békecsúcs kapcsán. Ez egy mintapéldája annak a kettős kommunikációnak, ami Trump tárgyalási technikájának a része: úgy tesz, mintha borítaná az asztalt, de közben nyitva is hagyja a lehetőséget. Ugyanígy fogalmazott az orosz olajvállalatok kapcsán bevezetett szankciók ügyében: reméli, hogy azok nem maradnak sokáig érvényben, hiszen a háború rendeződik.

Hogy mi a célja az amerikai elnöknek ezzel?

Egyfelől rá akarja venni az oroszokat arra, hogy engedjenek az álláspontjukból és létrejöjjön egy kompromisszumos megállapodás a budapesti békecsúcsra, másfelől az amerikai szavazók számára akarja mutatatni otthon, hogy ő volt a kemény tárgyalófél, ő irányítja a folyamatokat, ezzel ki akarja kerülni a demokraták támadásait, miszerint puhakezű lenne Putyinnal.

Eközben természetesen zajlanak a háttérben a tárgyalások és a budapesti békecsúcs előkészítése, Szijjártó Péter tegnap az amerikai külügyminiszterrel is erről egyeztetett Washingtonban. Ők is megerősítették: a budapesti békecsúcs meg lesz tartva, csak az időpontja kérdéses.

Ez a folyamat egyébként kifejezetten a budapesti békecsúcs jelentőségét növeli, ugyanis azon a fentiek fényében biztosan lesz valamilyen — akár tűzszüneti — megállapodás, hiszen láthatóan az amerikaiaknak ez egy fontos feltétele.

Egy biztos: az elkövetkezendő napokban és hetekben sok minden fog történni és izgalmas időszak elé nézünk, én pedig minden fontos eseményről beszámolok a budapesti békecsúcshoz vezető úton!”

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

hexahelicene
2025. október 23. 08:42
Putyin elnök irányít, mert Ukrajna vesztett. Ez tény.
uszoda
2025. október 23. 08:37
Divat lett a mindenki rábírása a saját akaratra. Én udvariasan csinálom.: Danikám nagyot mondtál megint, pihenjél és húzzd már be a Fidesz-szaros nyelvedet a szádba.
kimirszen
2025. október 23. 08:29
arany1 2025. október 23. 07:47 A békének két akadálya van..: Az orosz kit csapott be a budapesti memorandum megszegésével? 1.Az oroszokat becsapták a minszki
kimirszen
2025. október 23. 08:28
»Lemondtam, de a jövőben megtartjuk!« — fogalmazott Donald Trump a budapesti békecsúcs kapcsán. Ez egy mintapéldája annak a kettős kommunikációnak, ami Trump tárgyalási technikájának a része Jaj Danika. Trump tárgyalási technikája. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Orbán meg beszopta.
