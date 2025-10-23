Hogy mi a célja az amerikai elnöknek ezzel?

Egyfelől rá akarja venni az oroszokat arra, hogy engedjenek az álláspontjukból és létrejöjjön egy kompromisszumos megállapodás a budapesti békecsúcsra, másfelől az amerikai szavazók számára akarja mutatatni otthon, hogy ő volt a kemény tárgyalófél, ő irányítja a folyamatokat, ezzel ki akarja kerülni a demokraták támadásait, miszerint puhakezű lenne Putyinnal.

Eközben természetesen zajlanak a háttérben a tárgyalások és a budapesti békecsúcs előkészítése, Szijjártó Péter tegnap az amerikai külügyminiszterrel is erről egyeztetett Washingtonban. Ők is megerősítették: a budapesti békecsúcs meg lesz tartva, csak az időpontja kérdéses.