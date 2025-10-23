„Lemondtuk a találkozót Putyinnal, de…” – Trump nem várt tovább, végre megszólalt a budapesti békecsúcsról
Az Egyesült Államok és Oroszország sem engedte el az ügyet.
Másfelől az amerikai szavazók számára otthon azt akarja demonstrálni, hogy ő volt a kemény tárgyalófél, ő irányítja a folyamatokat. Ezzel igyekszik elkerülni a demokraták támadásait, miszerint puhakezű lenne Putyinnal szemben.
„»Lemondtam, de a jövőben megtartjuk!« — fogalmazott Donald Trump a budapesti békecsúcs kapcsán. Ez egy mintapéldája annak a kettős kommunikációnak, ami Trump tárgyalási technikájának a része: úgy tesz, mintha borítaná az asztalt, de közben nyitva is hagyja a lehetőséget. Ugyanígy fogalmazott az orosz olajvállalatok kapcsán bevezetett szankciók ügyében: reméli, hogy azok nem maradnak sokáig érvényben, hiszen a háború rendeződik.
Hogy mi a célja az amerikai elnöknek ezzel?
Egyfelől rá akarja venni az oroszokat arra, hogy engedjenek az álláspontjukból és létrejöjjön egy kompromisszumos megállapodás a budapesti békecsúcsra, másfelől az amerikai szavazók számára akarja mutatatni otthon, hogy ő volt a kemény tárgyalófél, ő irányítja a folyamatokat, ezzel ki akarja kerülni a demokraták támadásait, miszerint puhakezű lenne Putyinnal.
Eközben természetesen zajlanak a háttérben a tárgyalások és a budapesti békecsúcs előkészítése, Szijjártó Péter tegnap az amerikai külügyminiszterrel is erről egyeztetett Washingtonban. Ők is megerősítették: a budapesti békecsúcs meg lesz tartva, csak az időpontja kérdéses.
Ez a folyamat egyébként kifejezetten a budapesti békecsúcs jelentőségét növeli, ugyanis azon a fentiek fényében biztosan lesz valamilyen — akár tűzszüneti — megállapodás, hiszen láthatóan az amerikaiaknak ez egy fontos feltétele.
Egy biztos: az elkövetkezendő napokban és hetekben sok minden fog történni és izgalmas időszak elé nézünk, én pedig minden fontos eseményről beszámolok a budapesti békecsúcshoz vezető úton!”
