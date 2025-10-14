Trump békemegállapodását még az ellenfelei sem hagyták szó nélkül: Biden és Clinton is elismerően reagált a közel-keleti eseményekre

Két volt amerikai demokrata elnök, Joe Biden és Bill Clinton is elismeréssel szólt Donald Trump jelenlegi elnök diplomáciai sikeréről, miután hétfő este az egyiptomi Sarm es-Sejkben aláírták a gázai tűzszünetről szóló megállapodást.

Joe Biden közösségi oldalán „mélységesen megkönnyebbültnek” nevezte a napot, amikor az utolsó húsz izraeli túsz is hazatérhetett. Mint írta,

az egyezményhez vezető út nem volt könnyű, de elismerés illeti Trumpot és csapatát, amiért sikerült lezárni a megállapodást.

Hasonló hangvételű üzenetet tett közzé Bill Clinton is, aki tartós békét kívánt a Közel-Keletnek, és dicséretet mondott Trump, valamint a regionális vezetők tárgyalásos erőfeszítéseiről. Trump Clinton szavaira reagált is, „kedves gesztusnak” nevezve bejegyzését, és felidézte, hogy a volt elnökkel korábban baráti kapcsolatban állt. Közvetlen elődje, Joe Biden üzenetére ugyanakkor nem válaszolt.

A történelmi jelentőségű tűzszünetet mindkét oldalon öröm és megkönnyebbülés fogadta: Izraelben tízezrek ünnepelték a túszok hazatérését, a Gázai övezetben pedig a harcok elcsendesedését és a segélyszállítmányok megindulását.