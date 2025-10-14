Trump békemegállapodását még az ellenfelei sem hagyták szó nélkül: Biden és Clinton is elismerően reagált a közel-keleti eseményekre

Donald Trump pár perccel a békemegállapodás után: „Orbán Viktor remek vezető” (VIDEÓ)
Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.
A történelmi jelentőségű megállapodás után még a demokraták korábbi vezetői is gratuláltak az amerikai elnöknek.
Két volt amerikai demokrata elnök, Joe Biden és Bill Clinton is elismeréssel szólt Donald Trump jelenlegi elnök diplomáciai sikeréről, miután hétfő este az egyiptomi Sarm es-Sejkben aláírták a gázai tűzszünetről szóló megállapodást.
Joe Biden közösségi oldalán „mélységesen megkönnyebbültnek” nevezte a napot, amikor az utolsó húsz izraeli túsz is hazatérhetett. Mint írta,
az egyezményhez vezető út nem volt könnyű, de elismerés illeti Trumpot és csapatát, amiért sikerült lezárni a megállapodást.
Hasonló hangvételű üzenetet tett közzé Bill Clinton is, aki tartós békét kívánt a Közel-Keletnek, és dicséretet mondott Trump, valamint a regionális vezetők tárgyalásos erőfeszítéseiről. Trump Clinton szavaira reagált is, „kedves gesztusnak” nevezve bejegyzését, és felidézte, hogy a volt elnökkel korábban baráti kapcsolatban állt. Közvetlen elődje, Joe Biden üzenetére ugyanakkor nem válaszolt.
A történelmi jelentőségű tűzszünetet mindkét oldalon öröm és megkönnyebbülés fogadta: Izraelben tízezrek ünnepelték a túszok hazatérését, a Gázai övezetben pedig a harcok elcsendesedését és a segélyszállítmányok megindulását.
Néhány órával a megállapodás aláírása után Trump az egyiptomi békecsúcson külön kiemelte Magyarországot és Orbán Viktort, akit „remek vezetőnek” nevezett. Hozzátette: biztos benne, hogy a magyar miniszterelnök a jövő évi választáson is sikerrel szerepel majd, és megköszönte Magyarország támogatását az Egyesült Államok irányába.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.
Nyitókép: William Volcov / Brazil Photo Press via AFP
***