Közel-Keletnek béke Trump Joe Biden Bill Clinton

Trump békemegállapodását még az ellenfelei sem hagyták szó nélkül: Biden és Clinton is elismerően reagált a közel-keleti eseményekre

2025. október 14. 12:34

A történelmi jelentőségű megállapodás után még a demokraták korábbi vezetői is gratuláltak az amerikai elnöknek.

2025. október 14. 12:34
null

Két volt amerikai demokrata elnök, Joe Biden és Bill Clinton is elismeréssel szólt Donald Trump jelenlegi elnök diplomáciai sikeréről, miután hétfő este az egyiptomi Sarm es-Sejkben aláírták a gázai tűzszünetről szóló megállapodást. 

Joe Biden közösségi oldalán „mélységesen megkönnyebbültnek” nevezte a napot, amikor az utolsó húsz izraeli túsz is hazatérhetett. Mint írta, 

az egyezményhez vezető út nem volt könnyű, de elismerés illeti Trumpot és csapatát, amiért sikerült lezárni a megállapodást. 

Hasonló hangvételű üzenetet tett közzé Bill Clinton is, aki tartós békét kívánt a Közel-Keletnek, és dicséretet mondott Trump, valamint a regionális vezetők tárgyalásos erőfeszítéseiről. Trump Clinton szavaira reagált is, „kedves gesztusnak” nevezve bejegyzését, és felidézte, hogy a volt elnökkel korábban baráti kapcsolatban állt. Közvetlen elődje, Joe Biden üzenetére ugyanakkor nem válaszolt.

A történelmi jelentőségű tűzszünetet mindkét oldalon öröm és megkönnyebbülés fogadta: Izraelben tízezrek ünnepelték a túszok hazatérését, a Gázai övezetben pedig a harcok elcsendesedését és a segélyszállítmányok megindulását.

Néhány órával a megállapodás aláírása után Trump az egyiptomi békecsúcson külön kiemelte Magyarországot és Orbán Viktort, akit „remek vezetőnek” nevezett. Hozzátette: biztos benne, hogy a magyar miniszterelnök a jövő évi választáson is sikerrel szerepel majd, és megköszönte Magyarország támogatását az Egyesült Államok irányába.

Nyitókép: William Volcov / Brazil Photo Press via AFP

***

 

angie1
2025. október 14. 14:08
Szerintem Biden biztos nem mondott semmit. Az magáról sem tud, nemhogy nyilatkozzon! Bár az AI ma már midenre képes... Obama meg sem szólalt ezügyben, hanem pörög a hátán és próbálja mosni a szennyest, de nem valami nagy sikerrel, ahogy elnéztem a kis videóját. Ezek komolyan elhiszik, hogy számítanak az emberek szemében?! A búvárbéka seggelyukát sem érik fel, annyira leszerepeltették saját magukat. Az emberek attól, hogy szép csendben rakják össze a képet róluk és nem Hadházysan, és már rég nincsenek a fasorban sem! Fajsúlytalan, szar alakok és eltűnnek a politika pöcegödrében, mert semmi olyat nem tettek, ami az emberiséget előreviszi, sőt...!
Oszodibeszed
2025. október 14. 13:52
És Barack Obama is gratulált?
h040183
2025. október 14. 12:39
Képzelem... Biden gratulált, aztán fogadta Arafatot, és méltatta munkáját... Lapozzunk!
