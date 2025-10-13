Trump a korrektség kedvéért megmondja Putyinnak, hogy pusztító fegyvert ad Ukrajnának

Putyin haragja nagyon hamar utolérte Ukrajnát: iszonyú pusztítást vitt végbe az orosz hadsereg
Brit és ukrán katonatisztek is életüket vesztették.
Donald Trump amerikai elnök október 12-i telefonbeszélgetésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel arról tárgyalt, hogy Ukrajna hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat kaphat – írja a Politico. Az Air Force One fedélzetén Izraelbe tartva Trump újságíróknak elmondta,
mielőtt döntést hozna, lehetséges, hogy egyeztetni fog Vlagyimir Putyinnal, mert szerinte ez „új szintet” jelentene a háborúban.
A Tomahawk rakéták lehetővé tennék, hogy Ukrajna mélyen orosz területekre, akár Moszkvára is csapást mérjen. „Őszintén szólva lehet, hogy beszélnem kell Oroszországgal a Tomahawkokról. Szerintem nem szeretnék, ha ezek az ő irányukba repülnének” – fogalmazott Trump.
Hozzátette:
Megmondtam Zelenszkij elnöknek is, hogy a Tomahawk egy új lépcsőfok az agresszióban. Ha a háború nem rendeződik, lehet, hogy lépünk, de lehet, hogy nem. Mindenesetre fel kell vetni a kérdést, mert szeretném, ha a háború véget érne.”
A kijelentés Trump eddigi legerősebb utalása arra, hogy az Egyesült Államok akár el is adhatná ezeket a fegyvereket NATO-szövetségeseinek, akik aztán továbbadhatnák őket Ukrajnának.
Korábban az elnök még óvatosan nyilatkozott, mondván, nem akarja fokozni a háborús feszültséget. Zelenszkij a Fox News műsorában megerősítette, hogy „dolgoznak az ügyön”, és várják az amerikai döntést.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint viszont a Tomahawk-rakéták kérdése „rendkívül aggasztó”, és a helyzet „drámai fordulatot vett, mivel minden oldalról nő a feszültség.”
