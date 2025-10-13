Trump a korrektség kedvéért megmondja Putyinnak, hogy pusztító fegyvert ad Ukrajnának

A kijelentés Trump eddigi legerősebb utalása arra, hogy az Egyesült Államok akár el is adhatná ezeket a fegyvereket NATO-szövetségeseinek, akik aztán továbbadhatnák őket Ukrajnának.

Korábban az elnök még óvatosan nyilatkozott, mondván, nem akarja fokozni a háborús feszültséget. Zelenszkij a Fox News műsorában megerősítette, hogy „dolgoznak az ügyön”, és várják az amerikai döntést.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint viszont a Tomahawk-rakéták kérdése „rendkívül aggasztó”, és a helyzet „drámai fordulatot vett, mivel minden oldalról nő a feszültség.”