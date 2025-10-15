Orosz tengeralattjárót vettek üldözőbe a svéd vadászgépek

Kezdődik: ellepték az orosz drónrajok Európát
Egyszerre tíz országban is észlelték az eszközöket, elképesztő a riadalom.
Pár napja Franciaország partjainál is feltűnt egy katonai tengeralattjáró.
Svéd vadászgépek orosz tengeralattjárót észleltek a Balti-tengeren, és azonnal követni kezdték – számolt be a hírről a német Focus. A katonai jármű feltehetően a Nagy-Belt-szoroson keresztül jutott be a térségbe, de csak a Kattegat tengerszoroson észlelték, Dánia és Svédország nyugati partjai között. A tengeralattjáró közelében svéd hadihajók is megjelentek.
A svéd haditengerészet az incidensről készült felvételeket X közösségi oldalán osztotta meg, hozzátéve, hogy a tengeralattjáró lekövetése egy rutinszerű művelet volt. A svéd fegyveres erők szerint
az akció során ismét bebizonyosodott, hogy a védelmi rendszerük jól felszerelt és hatékonyan működik.
Néhány nappal korábban az Atlanti-óceánban, Franciaország Bretagne tartományának partjainál is orosz tengeralattjárót észleltek.
Az orosz katonai jelenlét azonban nem korlátozódik a tengerekre: a levegőben is egyre gyakoribbak a behatolások a NATO-tagállamok területei fölé, többek között vadászgépek és kamikaze drónok révén.
Szeptember végén az Euronews arról számolt be, hogy az elmúlt hónapok során legalább tíz európai országban észleltek ismeretlen eredetű drónokat, amelyek jelenléte komoly aggodalmat keltett a nemzeti biztonsági szervek körében.
Nyitókép: X / Swedish Navy