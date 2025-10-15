Ft
vadászgépek Svédország NATO tengeralattjáró Franciaország Oroszország

Orosz tengeralattjárót vettek üldözőbe a svéd vadászgépek

2025. október 15. 22:39

Pár napja Franciaország partjainál is feltűnt egy katonai tengeralattjáró.

2025. október 15. 22:39
Svéd vadászgépek orosz tengeralattjárót észleltek a Balti-tengeren, és azonnal követni kezdték – számolt be a hírről a német Focus. A katonai jármű feltehetően a Nagy-Belt-szoroson keresztül jutott be a térségbe, de csak a Kattegat tengerszoroson észlelték, Dánia és Svédország nyugati partjai között. A tengeralattjáró közelében svéd hadihajók is megjelentek.

A svéd haditengerészet az incidensről készült felvételeket X közösségi oldalán osztotta meg, hozzátéve, hogy a tengeralattjáró lekövetése egy rutinszerű művelet volt. A svéd fegyveres erők szerint 

az akció során ismét bebizonyosodott, hogy a védelmi rendszerük jól felszerelt és hatékonyan működik.

Néhány nappal korábban az Atlanti-óceánban, Franciaország Bretagne tartományának partjainál is orosz tengeralattjárót észleltek.

Az orosz katonai jelenlét azonban nem korlátozódik a tengerekre: a levegőben is egyre gyakoribbak a behatolások a NATO-tagállamok területei fölé, többek között vadászgépek és kamikaze drónok révén.

Szeptember végén az Euronews arról számolt be, hogy az elmúlt hónapok során legalább tíz európai országban észleltek ismeretlen eredetű drónokat, amelyek jelenléte komoly aggodalmat keltett a nemzeti biztonsági szervek körében.

Nyitókép: X / Swedish Navy

 

 

 

 

 

 

 

 

