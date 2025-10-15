Orosz tengeralattjárót vettek üldözőbe a svéd vadászgépek

Svéd vadászgépek orosz tengeralattjárót észleltek a Balti-tengeren, és azonnal követni kezdték – számolt be a hírről a német Focus. A katonai jármű feltehetően a Nagy-Belt-szoroson keresztül jutott be a térségbe, de csak a Kattegat tengerszoroson észlelték, Dánia és Svédország nyugati partjai között. A tengeralattjáró közelében svéd hadihajók is megjelentek.

A svéd haditengerészet az incidensről készült felvételeket X közösségi oldalán osztotta meg, hozzátéve, hogy a tengeralattjáró lekövetése egy rutinszerű művelet volt. A svéd fegyveres erők szerint

az akció során ismét bebizonyosodott, hogy a védelmi rendszerük jól felszerelt és hatékonyan működik.

Igår passerade en rysk ubåt in i Östersjön via Stora Bält.

Svenskt stridsflyg och örlogsfartyg mötte ubåten redan i Kattegatt och följer den på sin väg. En rutinverksamhet som sker i nära samverkan med våra allierade.

Försvarsmakten har en god lägesbild av vårt närområde. pic.twitter.com/utHrLcM2yl — Marinen (@Swedish_Navy) October 15, 2025

Néhány nappal korábban az Atlanti-óceánban, Franciaország Bretagne tartományának partjainál is orosz tengeralattjárót észleltek.