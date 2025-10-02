„»Szükségünk van a bevándorlásra« – mondta a Süddeutsche Zeitungnak Manfred Weber, a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péternek lízingelt Tisza Pártot is magába foglaló EPP elnöke, vagyis magyar péter főnöke.

Hogy ezt a meglepően egyenes kijelentést ezzel fejelje meg: »A mi feladatunk (EPP politikusok) is, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy Németországnak szüksége van a bevándorlásra, (…) Bajorország és Németország egyre sokszínűbbé válik, városaink egy kicsit megváltoznak.«

Na, itt tartunk most Európában.

Következtetés: hazudhat, terelhet bármennyit is a Tisza, köti őket az EPP pártfegyelme; by the way Weber már többször kijelentette, hogy Ukrajna EU-s tagságának támogatása mellett a pártcsaládi tagság alapkövetelménye a bevándoroltatás elfogadása. Bizony, ha ezek jönnek, az emberi veszélyeshulladékok is jönnek és akkor viszlát biztonság.”

Nyitókép forrása: AFP/ATTILA KISBENEDEK