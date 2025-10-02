Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Manfred Weber Magyar Péter bevándorlás EPP

Szükségünk van a bevándorlásra – mondta Manfred Weber, vagyis Magyar Péter főnöke

2025. október 02. 08:52

Legalább nem hazudik!

2025. október 02. 08:52
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„»Szükségünk van a bevándorlásra« – mondta a Süddeutsche Zeitungnak Manfred Weber, a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péternek lízingelt Tisza Pártot is magába foglaló EPP elnöke, vagyis magyar péter főnöke.

Hogy ezt a meglepően egyenes kijelentést ezzel fejelje meg: »A mi feladatunk (EPP politikusok) is, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy Németországnak szüksége van a bevándorlásra, (…) Bajorország és Németország egyre sokszínűbbé válik, városaink egy kicsit megváltoznak.«

Na, itt tartunk most Európában.

Következtetés: hazudhat, terelhet bármennyit is a Tisza, köti őket az EPP pártfegyelme; by the way Weber már többször kijelentette, hogy Ukrajna EU-s tagságának támogatása mellett a pártcsaládi tagság alapkövetelménye a bevándoroltatás elfogadása. Bizony, ha ezek jönnek, az emberi veszélyeshulladékok is jönnek és akkor viszlát biztonság.”

Nyitókép forrása: AFP/ATTILA KISBENEDEK

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szánthó Miklós

Facebook

Idézőjel

Magyar Péter brüsszeli kollégái azt követelik, hogy a határvédelem miatt fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós forrásokat!

A Tisza nem csak adót emelne, támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, de nyíltan migrációpárti.

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. október 02. 11:39
Seggfred elvtars nemetorszag vihet minden migranst, Magyarorszagnak nincs szuksege ezt meg a nemetek tartsak tiszteletbe!
Válasz erre
0
0
statiszta
2025. október 02. 11:37
Szerintem meg Weber elvtárshoz hasonlókra nincs szükség.
Válasz erre
1
0
nekateal
2025. október 02. 09:32
A bevándorlásra valóban szükség van, csak a mérték a kérdés. Kb. 100-szor - 1000-szer kevesebbre! Ha a németekhez nem menne több, akkor is már több száz évre előre meg vannak pakolva bevándorlókkal.
Válasz erre
0
1
pipa89
2025. október 02. 09:17
Ahhoz, hogy sikerüljön tönkre vágni Európát, minden bizonnyal szükségetek van rájuk, Weber nagyúr!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!