Szijjártó Péter egyértelműen megmondta, merre tovább: gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Brüsszelben

2025. október 14. 15:51

A magyar külügyminiszter szerint az Európai Uniónak alapvető irányváltásra van szüksége, mert a brüsszeli döntések az elmúlt években gazdasági károkat okoztak, elszigetelték Európát.

2025. október 14. 15:51
A hibás döntések után mielőbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség az Európai Unióban a növekedés újraindítása érdekében, de a magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Horsensben.

A tárcavezető az EU külkereskedelmi tanácsának informális ülését követően arról számolt be, hogy 

a világ gyorsan halad az újbóli blokkosodás irányába, ami óriási károkat okozna, 

ahogy történt az többek között Magyarországgal is a hidegháború alatt, és ezen az Európai Unió is rajtaveszítene.

„Az Európai Unió az elmúlt hónapokban, években rajtavesztett minden olyan megegyezésen, amelyet saját maga kötött, s általában rajtavesztett azon intézkedéseken is, amelyekhez pedig semmi köze nem volt” – húzta alá.

„Az idő azt bizonyította, hogy a brüsszeli intézkedések egyrészt elszigetelték az Európai Uniót, másrészt pedig az európai gazdaságnak gyakorlatilag adtak egy óriási kiütést” – tette hozzá.

Erre példaként hozta fel először is, hogy az Oroszországgal szembeni szankciókkal összeomlott az eddigi európai gazdasági növekedési modell, amely a fejlett nyugati technológiák és a keleti energiahordozók kombinációjára épült, és máig nem is lépett ennek semmi a helyébe.

(MTI)

Nyitókép: Bruzák Noémi / MTI

nuevoreynuevaley
2025. október 14. 16:19
Nem szoktak figyelni azokra, akik a godor legaljarol osztjak az eszet
