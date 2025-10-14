Szijjártó Péter egyértelműen megmondta, merre tovább: gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Brüsszelben

A király meztelen: egyértelművé vált, kiknek a bábja Magyar Péter
A magyar külügyminiszter szerint az Európai Uniónak alapvető irányváltásra van szüksége, mert a brüsszeli döntések az elmúlt években gazdasági károkat okoztak, elszigetelték Európát.
A hibás döntések után mielőbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség az Európai Unióban a növekedés újraindítása érdekében, de a magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Horsensben.
A tárcavezető az EU külkereskedelmi tanácsának informális ülését követően arról számolt be, hogy
a világ gyorsan halad az újbóli blokkosodás irányába, ami óriási károkat okozna,
ahogy történt az többek között Magyarországgal is a hidegháború alatt, és ezen az Európai Unió is rajtaveszítene.
„Az Európai Unió az elmúlt hónapokban, években rajtavesztett minden olyan megegyezésen, amelyet saját maga kötött, s általában rajtavesztett azon intézkedéseken is, amelyekhez pedig semmi köze nem volt” – húzta alá.
„Az idő azt bizonyította, hogy a brüsszeli intézkedések egyrészt elszigetelték az Európai Uniót, másrészt pedig az európai gazdaságnak gyakorlatilag adtak egy óriási kiütést” – tette hozzá.
Erre példaként hozta fel először is, hogy az Oroszországgal szembeni szankciókkal összeomlott az eddigi európai gazdasági növekedési modell, amely a fejlett nyugati technológiák és a keleti energiahordozók kombinációjára épült, és máig nem is lépett ennek semmi a helyébe.
