Szijjártó Péter egyértelműen megmondta, merre tovább: gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Brüsszelben

A hibás döntések után mielőbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség az Európai Unióban a növekedés újraindítása érdekében, de a magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Horsensben.

A tárcavezető az EU külkereskedelmi tanácsának informális ülését követően arról számolt be, hogy

a világ gyorsan halad az újbóli blokkosodás irányába, ami óriási károkat okozna,

ahogy történt az többek között Magyarországgal is a hidegháború alatt, és ezen az Európai Unió is rajtaveszítene.

„Az Európai Unió az elmúlt hónapokban, években rajtavesztett minden olyan megegyezésen, amelyet saját maga kötött, s általában rajtavesztett azon intézkedéseken is, amelyekhez pedig semmi köze nem volt” – húzta alá.